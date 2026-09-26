Насос колодезный Denzel PH900 97233 (97233)
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Характеристики
Описание товара Насос колодезный Denzel PH900 97233 (97233)
Погружной насос высокого давления Denzel PH-900 97233 мощностью 900 Вт и производительностью 5500 л/ч обеспечивает напор до 30 м и используется для подъема чистой воды из колодцев, резервуаров и водоемов с глубины до 7 м. Скорости работы до 91 л/мин достаточно для организации системы орошения и водоснабжения в частном доме с несколькими точками разбора воды. Высота напора до 30 м позволяет использовать насос в местах, где источник воды находится далеко, или для повышения давления в водопроводной системе.
Преимущества
- Надежность — корпус из нержавеющей стали, торцевое уплотнение из карбида кремния, импеллеры из стеклонаполненного пластика и медная обмотка двигателя рассчитаны на длительное использование.
- Автономная работа — конструкцией предусмотрен поплавковый выключатель, обеспечивающий защиту от сухого хода.
- Термозащита — двигатель автоматически отключается при перегреве, что предотвращает его поломку.
- Безопасность — сетевой кабель с проводом заземления предохраняет пользователя от поражения электрическим током.
- Герметичность — насосу присвоена степень защиты IPX8, а значит, внутренние компоненты надежно защищены от попадания воды.
- Быстрая подготовка к работе — достаточно прикрепить трос к ручке и опустить насос в колодец вертикально до полного погружения в воду.
- Компактность — устройство удобно для использования в узких колодцах.
- Длина кабеля 10 м — насос можно погружать даже в глубокие резервуары и колодцы.
- Удобная транспортировка и погружение — устройство весит 8 кг и снабжено удобной ручкой.
- Гарантия 3 года — высококачественное исполнение подтверждено производителем.
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Погружной насос высокого давления Denzel PH-900 97233 мощностью 900 Вт и производительностью 5500 л/ч обеспечивает напор до 30 м и используется для подъема чистой воды из колодцев, резервуаров и водоемов с глубины до 7 м. Скорости работы до 91 л/мин достаточно для организации системы орошения и водоснабжения в частном доме с несколькими точками разбора воды. Высота напора до 30 м позволяет использовать насос в местах, где источник воды находится далеко, или для повышения давления в водопроводной системе.
Преимущества
- Надежность — корпус из нержавеющей стали, торцевое уплотнение из карбида кремния, импеллеры из стеклонаполненного пластика и медная обмотка двигателя рассчитаны на длительное использование.
- Автономная работа — конструкцией предусмотрен поплавковый выключатель, обеспечивающий защиту от сухого хода.
- Термозащита — двигатель автоматически отключается при перегреве, что предотвращает его поломку.
- Безопасность — сетевой кабель с проводом заземления предохраняет пользователя от поражения электрическим током.
- Герметичность — насосу присвоена степень защиты IPX8, а значит, внутренние компоненты надежно защищены от попадания воды.
- Быстрая подготовка к работе — достаточно прикрепить трос к ручке и опустить насос в колодец вертикально до полного погружения в воду.
- Компактность — устройство удобно для использования в узких колодцах.
- Длина кабеля 10 м — насос можно погружать даже в глубокие резервуары и колодцы.
- Удобная транспортировка и погружение — устройство весит 8 кг и снабжено удобной ручкой.
- Гарантия 3 года — высококачественное исполнение подтверждено производителем.
Смотрите также: Насосные станции, Насосы, дренажный, колодезный, скважинный, фекальный, фонтанный, Насос поверхностный, Denzel, 3 м, Patriot, 7 м, 8 м
Теги товара: для чистой воды, для чистой воды, для чистой воды
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