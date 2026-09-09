Пылесос Vitek VT-8132
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Пылесосы
Тип уборки
сухая
Комплектация
насадка для пола, документация
Тип пылесборника
контейнер
Емкость пылесборника
0,8
Мощность всасывания, Вт
200
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
2 850 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 273298
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Характеристики
Бренд
Тип товара
Пылесосы
Дополнительный цвет
зеленый, серый
Тип уборки
сухая
Комплектация
насадка для пола, документация
Тип пылесборника
контейнер
Емкость пылесборника
0,8
Регулятор мощности
нет
Функции и особенности
вертикальная парковка
Потребляемая мощность, Вт
1000
Мощность всасывания, Вт
200
Длина сетевого шнура
5
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
56х55х34
Вес, кг.
2.54
Описание товара Пылесос Vitek VT-8132
Вертикальный пылесос VT-8132 cделает уборку квартиры легким и приятным занятием. Модель предназначена для ежедневной уборки. Работает прибор от обычной розетки. Благодаря длинному (5 м) сетевому шнуру вы сможете добраться до любого места в комнате. Оптимальная мощность мотора (1000 Вт) и всасывания (200 Вт) поможет снизить потребление электроэнергии, сохранив ваш бюджет. Пыль, грязь и другой мусор скапливаются в прозрачном пластиковом пылесборнике, объем которого составляет 0,8 л. Модель имеет встроенную трехступенчатую систему фильтрации с HEPA-фильтром.
Смотрите также: Аксессуары для пылесосов, Вертикальные пылесосы, Паровые швабры, Пароочистители, Пылесосы, Роботы-пылесосы, Стеклоочистители, мощные, с регулировкой мощности
Теги товара: для сухой уборки, с контейнером, без мешка
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Курьерская доставка в Санкт-Петербурге
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Бренд
Тип товара
Пылесосы
Дополнительный цвет
зеленый, серый
Тип уборки
сухая
Комплектация
насадка для пола, документация
Тип пылесборника
контейнер
Емкость пылесборника
0,8
Регулятор мощности
нет
Функции и особенности
вертикальная парковка
Потребляемая мощность, Вт
1000
Мощность всасывания, Вт
200
Длина сетевого шнура
5
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Страна производитель
Китай
Вертикальный пылесос VT-8132 cделает уборку квартиры легким и приятным занятием. Модель предназначена для ежедневной уборки. Работает прибор от обычной розетки. Благодаря длинному (5 м) сетевому шнуру вы сможете добраться до любого места в комнате. Оптимальная мощность мотора (1000 Вт) и всасывания (200 Вт) поможет снизить потребление электроэнергии, сохранив ваш бюджет. Пыль, грязь и другой мусор скапливаются в прозрачном пластиковом пылесборнике, объем которого составляет 0,8 л. Модель имеет встроенную трехступенчатую систему фильтрации с HEPA-фильтром.
Смотрите также: Аксессуары для пылесосов, Вертикальные пылесосы, Паровые швабры, Пароочистители, Пылесосы, Роботы-пылесосы, Стеклоочистители, мощные, с регулировкой мощности
Теги товара: для сухой уборки, с контейнером, без мешка
Смотрите также: Аксессуары для пылесосов, Вертикальные пылесосы, Паровые швабры, Пароочистители, Пылесосы, Роботы-пылесосы, Стеклоочистители, мощные, с регулировкой мощности
Теги товара: для сухой уборки, с контейнером, без мешка
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