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Органайзер Stayer Space-13 38038-13_z01 купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Органайзер Stayer Space-13 38038-13_z01

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Органайзер Stayer Space-13 38038-13_z01 - фото 1
Органайзер Stayer Space-13 38038-13_z01 - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Органайзер
Материал
пластик
Количество отделений
21
Длина, м
32
  • Органайзер Stayer Space-13 38038-13_z01 - фото 1
  • Органайзер Stayer Space-13 38038-13_z01 - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
-24%
470 руб.  620 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 269984
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Характеристики

Бренд
Stayer
Тип товара
Органайзер
Габаритные размеры, мм
320х260х50
Материал
пластик
Количество отделений
21
Длина, м
32
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
32х26х5
Вес, г.
390

Описание товара Органайзер Stayer Space-13 38038-13_z01

Stayer Space-13 38038-13_z01 пластиковый органайзер предназначен для хранения различных мелких предметов, метизов, а также аксессуаров для инструмента. Основание у данной модели черное, крышка прозрачная. В комплекте поставляются перегородки. Их предлагается установить внутрь, определить оптимальный размер и количество секций. Модель подходит для инструмента, расходных материалов и деталей.



Смотрите также: Автомобильный инструмент, Аппараты для сварки труб, Биты и адаптеры, Верстаки и столы, Защитные очки, маски и каски, Кельмы и мастерки, Кусачки и бокорезы, Малярные валики, Мультитулы, Наборы инструментов, Ножи складные, Ножи строительные, Обдирочный инструмент, Отвертки, Паяльники, Пилы ручные, Плоскогубцы и пассатижи, Подъемники для плитки и листовых материалов, Системы выравнивания плитки, Системы хранения и транспортировки, Стеклодомкраты, Столярно-слесарный инструмент, Шприцы для выдавливания герметиков

Отзывы о товаре Органайзер Stayer Space-13 38038-13_z01

14.04.2023
Nikita

Достоинства:
Яркие цвета пластика
Крепкий
Крышка плотно прилегает

Недостатки:
Заусенцы внутри ячеек после литья.

Комментарий:
Ящик сделан качественно. Защелки держат хорошо и крышка сама не открывается. Удобно переносить метизы. Практически полный аналог некогда повсеместно распространённого Blocker Leader, но в отличие от оного с небольшой недоработкой (заусенцы), которую можно исправить канцелярским ножом.



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Характеристики
Бренд
Stayer
Тип товара
Органайзер
Габаритные размеры, мм
320х260х50
Материал
пластик
Количество отделений
21
Длина, м
32
Страна производитель
Китай
Описание
Stayer Space-13 38038-13_z01 пластиковый органайзер предназначен для хранения различных мелких предметов, метизов, а также аксессуаров для инструмента. Основание у данной модели черное, крышка прозрачная. В комплекте поставляются перегородки. Их предлагается установить внутрь, определить оптимальный размер и количество секций. Модель подходит для инструмента, расходных материалов и деталей.


Смотрите также: Автомобильный инструмент, Аппараты для сварки труб, Биты и адаптеры, Верстаки и столы, Защитные очки, маски и каски, Кельмы и мастерки, Кусачки и бокорезы, Малярные валики, Мультитулы, Наборы инструментов, Ножи складные, Ножи строительные, Обдирочный инструмент, Отвертки, Паяльники, Пилы ручные, Плоскогубцы и пассатижи, Подъемники для плитки и листовых материалов, Системы выравнивания плитки, Системы хранения и транспортировки, Стеклодомкраты, Столярно-слесарный инструмент, Шприцы для выдавливания герметиков
Самовывоз
Доставка
Отзывы
14.04.2023
Nikita

Достоинства:
Яркие цвета пластика
Крепкий
Крышка плотно прилегает

Недостатки:
Заусенцы внутри ячеек после литья.

Комментарий:
Ящик сделан качественно. Защелки держат хорошо и крышка сама не открывается. Удобно переносить метизы. Практически полный аналог некогда повсеместно распространённого Blocker Leader, но в отличие от оного с небольшой недоработкой (заусенцы), которую можно исправить канцелярским ножом.


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Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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