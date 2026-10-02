Органайзер СибрТех (90738)
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Характеристики
Тип товара
Органайзер для инструментов
Комплектация
органайзер, упаковка
Материал
пластик
Количество отделений
32
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
460 руб.
В наличии
Код товара: 347958
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460 руб.
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Характеристики
Бренд
Тип товара
Органайзер для инструментов
Комплектация
органайзер, упаковка
Материал
пластик
Количество отделений
32
Страна производитель
Россия
Размеры в упаковке, см
30х8х2
Вес, г.
450
Описание товара Органайзер СибрТех (90738)
Двухсторонний органайзер Сибртех 90738 размером 295 х 220 х 76 мм помогает рассортировать мелкие вещи и хранить их в порядке и безопасности. В него можно положить снасти, крепеж, элементы рукоделия и т.д. Органайзер не занимает много места, поэтому его можно поместить под кровать, на стеллаж и в другие укромные места. Преимущества Полипропиленовый корпус отличается прочностью и износостойкостью, поэтому обеспечивает защиту вещей от пыли и влаги. Благодаря прозрачной крышке можно быстро просматривать содержимое органайзера. Органайзер оснащен 32 секциями различного размера для удобства хранения мелких и крупных предметов. За счет наличия ручки органайзер удобно транспортировать и брать на выездные работы.
Смотрите также: Автомобильный инструмент, Аппараты для сварки труб, Биты и адаптеры, Верстаки и столы, Защитные очки, маски и каски, Кельмы и мастерки, Кусачки и бокорезы, Малярные валики, Мультитулы, Наборы инструментов, Ножи складные, Ножи строительные, Обдирочный инструмент, Отвертки, Паяльники, Пилы ручные, Плоскогубцы и пассатижи, Подъемники для плитки и листовых материалов, Системы выравнивания плитки, Системы хранения и транспортировки, Стеклодомкраты, Столярно-слесарный инструмент, Шприцы для выдавливания герметиков
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Бренд
Тип товара
Органайзер для инструментов
Комплектация
органайзер, упаковка
Материал
пластик
Количество отделений
32
Страна производитель
Россия
Двухсторонний органайзер Сибртех 90738 размером 295 х 220 х 76 мм помогает рассортировать мелкие вещи и хранить их в порядке и безопасности. В него можно положить снасти, крепеж, элементы рукоделия и т.д. Органайзер не занимает много места, поэтому его можно поместить под кровать, на стеллаж и в другие укромные места. Преимущества Полипропиленовый корпус отличается прочностью и износостойкостью, поэтому обеспечивает защиту вещей от пыли и влаги. Благодаря прозрачной крышке можно быстро просматривать содержимое органайзера. Органайзер оснащен 32 секциями различного размера для удобства хранения мелких и крупных предметов. За счет наличия ручки органайзер удобно транспортировать и брать на выездные работы.
Смотрите также: Автомобильный инструмент, Аппараты для сварки труб, Биты и адаптеры, Верстаки и столы, Защитные очки, маски и каски, Кельмы и мастерки, Кусачки и бокорезы, Малярные валики, Мультитулы, Наборы инструментов, Ножи складные, Ножи строительные, Обдирочный инструмент, Отвертки, Паяльники, Пилы ручные, Плоскогубцы и пассатижи, Подъемники для плитки и листовых материалов, Системы выравнивания плитки, Системы хранения и транспортировки, Стеклодомкраты, Столярно-слесарный инструмент, Шприцы для выдавливания герметиков
Смотрите также: Автомобильный инструмент, Аппараты для сварки труб, Биты и адаптеры, Верстаки и столы, Защитные очки, маски и каски, Кельмы и мастерки, Кусачки и бокорезы, Малярные валики, Мультитулы, Наборы инструментов, Ножи складные, Ножи строительные, Обдирочный инструмент, Отвертки, Паяльники, Пилы ручные, Плоскогубцы и пассатижи, Подъемники для плитки и листовых материалов, Системы выравнивания плитки, Системы хранения и транспортировки, Стеклодомкраты, Столярно-слесарный инструмент, Шприцы для выдавливания герметиков
Органайзер СибрТех (90738) - этот товар вы можете купить по цене 460 руб. в интернет-магазине КотоФото. Характеристики, описание товара, фото и цена представлены на карточке товара. Заказать товар вы можете по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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