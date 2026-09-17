Подвес для инструмента СИБРТЕХ 90281, макс. вес 10 кг, стальной сердечник, нержавеющие застежка и ко
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Комплектация
Подвес для инструмента - 1 шт
Материал
сталь
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
600 руб.
В наличии
Код товара: 747605
|
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
|
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
600 руб.
- Гарантия производителя
Покупая в КотоФото – вы защищены от подделок! Все товары, которые вы можете найти на нашем сайте, поставляются в Россию только с официальным оформлением ( EAC - ранее РосТест )
Наш интернет-магазин является официальным представителем всех брендов, которые вы можете найти в нашем каталоге.
На все товары установлены международные гарантийные обязательства. Они действуют в России и странах ЕАС в сервисных центрах, адреса которых вы можете найти в гарантийном свидетельстве на купленный Вами товар или на официальном сайте производителя товара.
- Безопасный возврат 14 дней
Характеристики
Бренд
Комплектация
Подвес для инструмента - 1 шт
Материал
сталь
Max нагрузка, кг
10
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
21х5х2
Вес, г.
70
Описание товара Подвес для инструмента СИБРТЕХ 90281, макс. вес 10 кг, стальной сердечник, нержавеющие застежка и ко
Подвес для инструмента Сибртех 90281 со стальным сердечником, нержавеющими застежкой и кольцом, предотвращает падение инструмента весом до 10 кг во время выполнения работ на высоте. Растягивается до 140 см, поэтому даже на вытянутой руке с инструментом комфортно работать. Пригодится на строительной площадке.
Преимущества
- Прочность и долговечность — сердечник изготовлен из стали, полиуретановая оплетка защищает витки от деформации.
- Надежное крепление к скобе или крюку — производитель предусмотрел стальные карабины и кольцо.
- Высокий ресурс — кольцо и карабины устойчивы к коррозии и выдерживают длительное использование.
Смотрите также: Автомобильный инструмент, Аппараты для сварки труб, Биты и адаптеры, Верстаки и столы, Защитные очки, маски и каски, Кельмы и мастерки, Кусачки и бокорезы, Малярные валики, Мультитулы, Наборы инструментов, Ножи складные, Ножи строительные, Обдирочный инструмент, Отвертки, Паяльники, Пилы ручные, Плоскогубцы и пассатижи, Подъемники для плитки и листовых материалов, Системы выравнивания плитки, Системы хранения и транспортировки, Стеклодомкраты, Столярно-слесарный инструмент, Шприцы для выдавливания герметиков
Магазины и пункты выдачи в Санкт-Петербурге
Курьерская доставка в Санкт-Петербурге
Похожие товары
-
В наличииЦена 590 руб.148 руб. в СплитОрганайзер Зубр Волга-13 (38034-13)
-
В наличииЦена 590 руб. 657 руб.148 руб. в СплитОрганайзер Stayer Space-15 38038-15_z01
-
В наличииЦена 610 руб.153 руб. в СплитОрганайзер Зубр Дон-42 38036-42
-
В наличииЦена 630 руб.158 руб. в СплитПодвес для инструмента нейлоновый СИБРТЕХ 90283, максимальный ве...
-
В наличииЦена 650 руб.163 руб. в СплитПояс Зубр 38654
-
В наличииЦена 720 руб.180 руб. в СплитЯщик для инструментов 16”, с органайзерами Сибртех (90807)
-
В наличииЦена 740 руб.185 руб. в СплитЯщик для инструмента 17", 420х220х180 мм, пластик Россия Stels (...
-
В наличииЦена 740 руб.185 руб. в СплитСумка для инструмента DENZEL 90292, 305 ? 190 ? 195 мм, 14 карма...
-
В наличииЦена 760 руб.190 руб. в СплитОрганайзер Зубр Волга-20 38034-20
-
В наличииЦена 780 руб.195 руб. в СплитСумка для инструмента Matrix (90251)
-
В наличииЦена 800 руб.200 руб. в СплитЯщик для инструмента Stayer Orion-16 38110-16_z03
-
В наличииЦена 830 руб.208 руб. в СплитОрганайзер Stayer Space-18 38038-18_z01
Бренд
Комплектация
Подвес для инструмента - 1 шт
Материал
сталь
Max нагрузка, кг
10
Страна производитель
Китай
Подвес для инструмента Сибртех 90281 со стальным сердечником, нержавеющими застежкой и кольцом, предотвращает падение инструмента весом до 10 кг во время выполнения работ на высоте. Растягивается до 140 см, поэтому даже на вытянутой руке с инструментом комфортно работать. Пригодится на строительной площадке.
Преимущества
- Прочность и долговечность — сердечник изготовлен из стали, полиуретановая оплетка защищает витки от деформации.
- Надежное крепление к скобе или крюку — производитель предусмотрел стальные карабины и кольцо.
- Высокий ресурс — кольцо и карабины устойчивы к коррозии и выдерживают длительное использование.
Смотрите также: Автомобильный инструмент, Аппараты для сварки труб, Биты и адаптеры, Верстаки и столы, Защитные очки, маски и каски, Кельмы и мастерки, Кусачки и бокорезы, Малярные валики, Мультитулы, Наборы инструментов, Ножи складные, Ножи строительные, Обдирочный инструмент, Отвертки, Паяльники, Пилы ручные, Плоскогубцы и пассатижи, Подъемники для плитки и листовых материалов, Системы выравнивания плитки, Системы хранения и транспортировки, Стеклодомкраты, Столярно-слесарный инструмент, Шприцы для выдавливания герметиков
Подвес для инструмента СИБРТЕХ 90281, макс. вес 10 кг, стальной сердечник, нержавеющие застежка и ко - описание товара, его характеристики, фото и цены представлены на карточке товара. Чтобы купить этот товар по цене 600 руб., свяжитесь с нами по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге, или оформите покупку через корзину.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Отзывы о товаре Подвес для инструмента СИБРТЕХ 90281, макс. вес 10 кг, стальной сердечник, нержавеющие застежка и ко