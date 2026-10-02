Органайзер Зубр Волга-13 (38034-13)
Оригинальный товар
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Характеристики
Тип товара
Органайзер для инструментов
Комплектация
Органайзер
Материал
пластик
Количество отделений
13
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
590 руб.
В наличии
Код товара: 267037
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Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
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Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
590 руб.
- Гарантия производителя: 1 год
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Характеристики
Бренд
Тип товара
Органайзер для инструментов
Комплектация
Органайзер
Материал
пластик
Количество отделений
13
Габаритные размеры), см
32.5x28x6
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
33х28х6
Вес, г.
600
Описание товара Органайзер Зубр Волга-13 (38034-13)
Описание товара Органайзер Зубр Волга-13 (38034-13) Органайзер со съемными лотками ЗУБР ВОЛГА-13 удобен для хранения мелочей в виде небольшого крепежа, метизов или соединителей. Конструкция выполнена из прочного пластика и обладает хорошей вместимостью при оптимальном весе. Смотрите также: Аппараты для сварки труб , Кусачки и бокорезы , Малярно-штукатурный инструмент , Мультитулы , Наборы инструментов , Ножи строительные , Отвертки , Паяльники , Пилы ручные , Плоскогубцы и пассатижи , Системы хранения и транспортировки , Столярно-слесарный инструмент
Смотрите также: Автомобильный инструмент, Аппараты для сварки труб, Биты и адаптеры, Верстаки и столы, Защитные очки, маски и каски, Кельмы и мастерки, Кусачки и бокорезы, Малярные валики, Мультитулы, Наборы инструментов, Ножи складные, Ножи строительные, Обдирочный инструмент, Отвертки, Паяльники, Пилы ручные, Плоскогубцы и пассатижи, Подъемники для плитки и листовых материалов, Системы выравнивания плитки, Системы хранения и транспортировки, Стеклодомкраты, Столярно-слесарный инструмент, Шприцы для выдавливания герметиков
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Бренд
Тип товара
Органайзер для инструментов
Комплектация
Органайзер
Материал
пластик
Количество отделений
13
Габаритные размеры), см
32.5x28x6
Страна производитель
Китай
Описание товара Органайзер Зубр Волга-13 (38034-13) Органайзер со съемными лотками ЗУБР ВОЛГА-13 удобен для хранения мелочей в виде небольшого крепежа, метизов или соединителей. Конструкция выполнена из прочного пластика и обладает хорошей вместимостью при оптимальном весе. Смотрите также: Аппараты для сварки труб , Кусачки и бокорезы , Малярно-штукатурный инструмент , Мультитулы , Наборы инструментов , Ножи строительные , Отвертки , Паяльники , Пилы ручные , Плоскогубцы и пассатижи , Системы хранения и транспортировки , Столярно-слесарный инструмент
Смотрите также: Автомобильный инструмент, Аппараты для сварки труб, Биты и адаптеры, Верстаки и столы, Защитные очки, маски и каски, Кельмы и мастерки, Кусачки и бокорезы, Малярные валики, Мультитулы, Наборы инструментов, Ножи складные, Ножи строительные, Обдирочный инструмент, Отвертки, Паяльники, Пилы ручные, Плоскогубцы и пассатижи, Подъемники для плитки и листовых материалов, Системы выравнивания плитки, Системы хранения и транспортировки, Стеклодомкраты, Столярно-слесарный инструмент, Шприцы для выдавливания герметиков
Смотрите также: Автомобильный инструмент, Аппараты для сварки труб, Биты и адаптеры, Верстаки и столы, Защитные очки, маски и каски, Кельмы и мастерки, Кусачки и бокорезы, Малярные валики, Мультитулы, Наборы инструментов, Ножи складные, Ножи строительные, Обдирочный инструмент, Отвертки, Паяльники, Пилы ручные, Плоскогубцы и пассатижи, Подъемники для плитки и листовых материалов, Системы выравнивания плитки, Системы хранения и транспортировки, Стеклодомкраты, Столярно-слесарный инструмент, Шприцы для выдавливания герметиков
Органайзер Зубр Волга-13 (38034-13) - описание товара, его характеристики, фото и цены представлены на карточке товара. Чтобы купить этот товар по цене 590 руб., свяжитесь с нами по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге, или оформите покупку через корзину.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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