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Органайзер Stayer Space-15 38038-15_z01 купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Органайзер Stayer Space-15 38038-15_z01

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Органайзер Stayer Space-15 38038-15_z01 - фото 2
Органайзер Stayer Space-15 38038-15_z01 - фото 3
Органайзер Stayer Space-15 38038-15_z01 - фото 4
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Органайзер
Материал
пластик
Длина, м
38
  • Органайзер Stayer Space-15 38038-15_z01 - фото 1
  • Органайзер Stayer Space-15 38038-15_z01 - фото 2
  • Органайзер Stayer Space-15 38038-15_z01 - фото 3
  • Органайзер Stayer Space-15 38038-15_z01 - фото 4
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
-10%
590 руб.  657 руб. 
Начислим 30 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 269985
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
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Органайзер Stayer Space-15 38038-15_z01
590 руб. -10%
657 руб.
  • Гарантия производителя: 1 год
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Stayer
Тип товара
Органайзер
Габаритные размеры, мм
380х310х65
Материал
пластик
Длина, м
38
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
37х31х7
Вес, г.
660

Описание товара Органайзер Stayer Space-15 38038-15_z01

Органайзер Stayer Space-15 38038-15_z01 – компактное решение для использования как профессионалами, так и в быту. Конструкция имеет небольшие размеры и очень удобная, установлена ручка для комфортной переноски. Органайзер полностью выполнен из пластика, он прочный и не повреждается при эксплуатации.



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Отзывы о товаре Органайзер Stayer Space-15 38038-15_z01




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Характеристики
Бренд
Stayer
Тип товара
Органайзер
Габаритные размеры, мм
380х310х65
Материал
пластик
Длина, м
38
Страна производитель
Китай
Описание
Органайзер Stayer Space-15 38038-15_z01 – компактное решение для использования как профессионалами, так и в быту. Конструкция имеет небольшие размеры и очень удобная, установлена ручка для комфортной переноски. Органайзер полностью выполнен из пластика, он прочный и не повреждается при эксплуатации.


Смотрите также: Автомобильный инструмент, Аппараты для сварки труб, Биты и адаптеры, Верстаки и столы, Защитные очки, маски и каски, Кельмы и мастерки, Кусачки и бокорезы, Малярные валики, Мультитулы, Наборы инструментов, Ножи складные, Ножи строительные, Обдирочный инструмент, Отвертки, Паяльники, Пилы ручные, Плоскогубцы и пассатижи, Подъемники для плитки и листовых материалов, Системы выравнивания плитки, Системы хранения и транспортировки, Стеклодомкраты, Столярно-слесарный инструмент, Шприцы для выдавливания герметиков
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Органайзер Stayer Space-15 38038-15_z01 - купить по цене 590 руб. в интернет-магазине КотоФото. На карточке товара Вы можете посмотреть подробное описание, характеристики и фото. Заказать товар можно на сайте, добавив в корзину, или позвонить по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге. Доступен самовывоз и доставка.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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