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Органайзер Зубр Дон-42 38036-42 купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Органайзер Зубр Дон-42 38036-42

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Органайзер Зубр Дон-42 38036-42 - фото 1
Органайзер Зубр Дон-42 38036-42 - фото 2
Органайзер Зубр Дон-42 38036-42 - фото 3
Органайзер Зубр Дон-42 38036-42 - фото 4
Органайзер Зубр Дон-42 38036-42 - фото 5
Органайзер Зубр Дон-42 38036-42 - фото 6
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Системы хранения и транспортировки
Материал
пластик
Количество отделений
42
Длина, м
32
  • Органайзер Зубр Дон-42 38036-42 - фото 1
  • Органайзер Зубр Дон-42 38036-42 - фото 2
  • Органайзер Зубр Дон-42 38036-42 - фото 3
  • Органайзер Зубр Дон-42 38036-42 - фото 4
  • Органайзер Зубр Дон-42 38036-42 - фото 5
  • Органайзер Зубр Дон-42 38036-42 - фото 6
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
610 руб. 
Начислим 30 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 344136
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Добавить в корзину
Органайзер Зубр Дон-42 38036-42
610 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
ЗУБР
Тип товара
Системы хранения и транспортировки
Материал
пластик
Количество отделений
42
Длина, м
32
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
33х26х7
Вес, г.
600

Описание товара Органайзер Зубр Дон-42 38036-42

Двухсторонний органайзер ЗУБР ДОН-42 38036-42 удобен для хранения мелочей в виде небольшого крепежа, метизов или соединителей. Двустороннее расположение отделений упрощает хранение. Конструкция выполнена из прочного пластика и обладает хорошей вместимостью при оптимальном весе.



Смотрите также: Автомобильный инструмент, Аппараты для сварки труб, Биты и адаптеры, Верстаки и столы, Защитные очки, маски и каски, Кельмы и мастерки, Кусачки и бокорезы, Малярные валики, Мультитулы, Наборы инструментов, Ножи складные, Ножи строительные, Обдирочный инструмент, Отвертки, Паяльники, Пилы ручные, Плоскогубцы и пассатижи, Подъемники для плитки и листовых материалов, Системы выравнивания плитки, Системы хранения и транспортировки, Стеклодомкраты, Столярно-слесарный инструмент, Шприцы для выдавливания герметиков

Отзывы о товаре Органайзер Зубр Дон-42 38036-42

28.04.2023
Nikita

Достоинства:
Качественный крепкий пластик, практически полное отсутствие облоя.

Недостатки:
Не обнаружены.

Комментарий:
Двухсторонний органайзер. В комплекте перегородки на обе стороны. Замки защелкиваются без усилий. У оснований ручки есть отверстия для продевания хомутов, чтобы заблокировать открывание при необходимости (например, при долгой дороге). В закрытом состоянии содержимое секций не гуляет по всему кейсу. Наклейка с лицевой стороны удаляется без следов. Отличный кейс.



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Характеристики
Бренд
ЗУБР
Тип товара
Системы хранения и транспортировки
Материал
пластик
Количество отделений
42
Длина, м
32
Страна производитель
Китай
Описание
Двухсторонний органайзер ЗУБР ДОН-42 38036-42 удобен для хранения мелочей в виде небольшого крепежа, метизов или соединителей. Двустороннее расположение отделений упрощает хранение. Конструкция выполнена из прочного пластика и обладает хорошей вместимостью при оптимальном весе.


Смотрите также: Автомобильный инструмент, Аппараты для сварки труб, Биты и адаптеры, Верстаки и столы, Защитные очки, маски и каски, Кельмы и мастерки, Кусачки и бокорезы, Малярные валики, Мультитулы, Наборы инструментов, Ножи складные, Ножи строительные, Обдирочный инструмент, Отвертки, Паяльники, Пилы ручные, Плоскогубцы и пассатижи, Подъемники для плитки и листовых материалов, Системы выравнивания плитки, Системы хранения и транспортировки, Стеклодомкраты, Столярно-слесарный инструмент, Шприцы для выдавливания герметиков
Самовывоз
Доставка
Отзывы
28.04.2023
Nikita

Достоинства:
Качественный крепкий пластик, практически полное отсутствие облоя.

Недостатки:
Не обнаружены.

Комментарий:
Двухсторонний органайзер. В комплекте перегородки на обе стороны. Замки защелкиваются без усилий. У оснований ручки есть отверстия для продевания хомутов, чтобы заблокировать открывание при необходимости (например, при долгой дороге). В закрытом состоянии содержимое секций не гуляет по всему кейсу. Наклейка с лицевой стороны удаляется без следов. Отличный кейс.


Органайзер Зубр Дон-42 38036-42 - характеристики, описание товара, фото и цены представлены на карточке товара. Этот товар вы можете купить по цене 610 руб., позвонив по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге, или оформив покупку через корзину.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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