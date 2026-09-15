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Ящик для инструмента 18", 430х235х250 мм, пластик, Россия Сибртех (90805) купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Ящик для инструмента 18", 430х235х250 мм, пластик, Россия Сибртех (90805)

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Ящик для инструмента 18&quot;, 430х235х250 мм, пластик, Россия Сибртех - фото 1
Ящик для инструмента 18&quot;, 430х235х250 мм, пластик, Россия Сибртех - фото 2
Ящик для инструмента 18&quot;, 430х235х250 мм, пластик, Россия Сибртех - фото 3
Ящик для инструмента 18&quot;, 430х235х250 мм, пластик, Россия Сибртех - фото 4
Ящик для инструмента 18&quot;, 430х235х250 мм, пластик, Россия Сибртех - фото 5
Ящик для инструмента 18&quot;, 430х235х250 мм, пластик, Россия Сибртех - фото 6
Ящик для инструмента 18&quot;, 430х235х250 мм, пластик, Россия Сибртех - фото 7
Ящик для инструмента 18&quot;, 430х235х250 мм, пластик, Россия Сибртех - фото 8
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Ящик для инструментов
Материал
полипропилен
Количество отделений
6
Ширина, см
23.5
Высота, см
25
  • Ящик для инструмента 18&quot;, 430х235х250 мм, пластик, Россия Сибртех - фото 1
  • Ящик для инструмента 18&quot;, 430х235х250 мм, пластик, Россия Сибртех - фото 2
  • Ящик для инструмента 18&quot;, 430х235х250 мм, пластик, Россия Сибртех - фото 3
  • Ящик для инструмента 18&quot;, 430х235х250 мм, пластик, Россия Сибртех - фото 4
  • Ящик для инструмента 18&quot;, 430х235х250 мм, пластик, Россия Сибртех - фото 5
  • Ящик для инструмента 18&quot;, 430х235х250 мм, пластик, Россия Сибртех - фото 6
  • Ящик для инструмента 18&quot;, 430х235х250 мм, пластик, Россия Сибртех - фото 7
  • Ящик для инструмента 18&quot;, 430х235х250 мм, пластик, Россия Сибртех - фото 8
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
850 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 649023
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Характеристики

Бренд
СИБРТЕХ
Тип товара
Ящик для инструментов
Габаритные размеры, мм
430x235x250
Материал
полипропилен
Количество отделений
6
Ширина, см
23.5
Высота, см
25
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
43х25х24
Вес, кг.
1.45

Описание товара Ящик для инструмента 18", 430х235х250 мм, пластик, Россия Сибртех (90805)

Ящик для инструмента Сибртех 90805 из пластика, 18 дюймов, 430 х 235 х 250 мм, — удобное вместилище для инструментов, бытовых мелочей, рыболовных снастей. На крышку нанесена измерительная шкала в сантиметрах и дюймах, поэтому можно проводить измерения, даже если под рукой нет линейки. Ящик пригодится в поездке, на рыбалке, а также дома, на даче или в гараже.



Смотрите также: Автомобильный инструмент, Аппараты для сварки труб, Биты и адаптеры, Верстаки и столы, Защитные очки, маски и каски, Кельмы и мастерки, Кусачки и бокорезы, Малярные валики, Мультитулы, Наборы инструментов, Ножи складные, Ножи строительные, Обдирочный инструмент, Отвертки, Паяльники, Пилы ручные, Плоскогубцы и пассатижи, Подъемники для плитки и листовых материалов, Системы выравнивания плитки, Системы хранения и транспортировки, Стеклодомкраты, Столярно-слесарный инструмент, Шприцы для выдавливания герметиков

Отзывы о товаре Ящик для инструмента 18", 430х235х250 мм, пластик, Россия Сибртех (90805)




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Характеристики
Бренд
СИБРТЕХ
Тип товара
Ящик для инструментов
Габаритные размеры, мм
430x235x250
Материал
полипропилен
Количество отделений
6
Ширина, см
23.5
Высота, см
25
Страна производитель
Китай
Описание
Ящик для инструмента Сибртех 90805 из пластика, 18 дюймов, 430 х 235 х 250 мм, — удобное вместилище для инструментов, бытовых мелочей, рыболовных снастей. На крышку нанесена измерительная шкала в сантиметрах и дюймах, поэтому можно проводить измерения, даже если под рукой нет линейки. Ящик пригодится в поездке, на рыбалке, а также дома, на даче или в гараже.


Смотрите также: Автомобильный инструмент, Аппараты для сварки труб, Биты и адаптеры, Верстаки и столы, Защитные очки, маски и каски, Кельмы и мастерки, Кусачки и бокорезы, Малярные валики, Мультитулы, Наборы инструментов, Ножи складные, Ножи строительные, Обдирочный инструмент, Отвертки, Паяльники, Пилы ручные, Плоскогубцы и пассатижи, Подъемники для плитки и листовых материалов, Системы выравнивания плитки, Системы хранения и транспортировки, Стеклодомкраты, Столярно-слесарный инструмент, Шприцы для выдавливания герметиков
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Ящик для инструмента 18", 430х235х250 мм, пластик, Россия Сибртех (90805) - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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