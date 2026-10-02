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Раскладка для инструмента настенная Matrix (90245) купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Раскладка для инструмента настенная Matrix (90245)

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Раскладка для инструмента настенная Matrix (90245) - фото 1
Раскладка для инструмента настенная Matrix (90245) - фото 2
Раскладка для инструмента настенная Matrix (90245) - фото 3
Раскладка для инструмента настенная Matrix (90245) - фото 4
Раскладка для инструмента настенная Matrix (90245) - фото 5
Раскладка для инструмента настенная Matrix (90245) - фото 6
Раскладка для инструмента настенная Matrix (90245) - фото 7
Раскладка для инструмента настенная Matrix (90245) - фото 8
Раскладка для инструмента настенная Matrix (90245) - фото 9
Раскладка для инструмента настенная Matrix (90245) - фото 10
Раскладка для инструмента настенная Matrix (90245) - фото 11
Раскладка для инструмента настенная Matrix (90245) - фото 12
Раскладка для инструмента настенная Matrix (90245) - фото 13
Раскладка для инструмента настенная Matrix (90245) - фото 14
Раскладка для инструмента настенная Matrix (90245) - фото 15
Раскладка для инструмента настенная Matrix (90245) - фото 16
Раскладка для инструмента настенная Matrix (90245) - фото 17
Раскладка для инструмента настенная Matrix (90245) - фото 18
Раскладка для инструмента настенная Matrix (90245) - фото 19
Раскладка для инструмента настенная Matrix (90245) - фото 20
Раскладка для инструмента настенная Matrix (90245) - фото 21
Раскладка для инструмента настенная Matrix (90245) - фото 22
Раскладка для инструмента настенная Matrix (90245) - фото 23
Раскладка для инструмента настенная Matrix (90245) - фото 24
Раскладка для инструмента настенная Matrix (90245) - фото 25
Раскладка для инструмента настенная Matrix (90245) - фото 26
Раскладка для инструмента настенная Matrix (90245) - фото 27
Раскладка для инструмента настенная Matrix (90245) - фото 28
Раскладка для инструмента настенная Matrix (90245) - фото 29
Раскладка для инструмента настенная Matrix (90245) - фото 30
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Органайзер для инструментов
Комплектация
органайзер, упаковка
Материал
текстиль, полиэстер
Количество отделений
30
  • Раскладка для инструмента настенная Matrix (90245) - фото 1
  • Раскладка для инструмента настенная Matrix (90245) - фото 2
  • Раскладка для инструмента настенная Matrix (90245) - фото 3
  • Раскладка для инструмента настенная Matrix (90245) - фото 4
  • Раскладка для инструмента настенная Matrix (90245) - фото 5
  • Раскладка для инструмента настенная Matrix (90245) - фото 6
  • Раскладка для инструмента настенная Matrix (90245) - фото 7
  • Раскладка для инструмента настенная Matrix (90245) - фото 8
  • Раскладка для инструмента настенная Matrix (90245) - фото 9
  • Раскладка для инструмента настенная Matrix (90245) - фото 10
  • Раскладка для инструмента настенная Matrix (90245) - фото 11
  • Раскладка для инструмента настенная Matrix (90245) - фото 12
  • Раскладка для инструмента настенная Matrix (90245) - фото 13
  • Раскладка для инструмента настенная Matrix (90245) - фото 14
  • Раскладка для инструмента настенная Matrix (90245) - фото 15
  • Раскладка для инструмента настенная Matrix (90245) - фото 16
  • Раскладка для инструмента настенная Matrix (90245) - фото 17
  • Раскладка для инструмента настенная Matrix (90245) - фото 18
  • Раскладка для инструмента настенная Matrix (90245) - фото 19
  • Раскладка для инструмента настенная Matrix (90245) - фото 20
  • Раскладка для инструмента настенная Matrix (90245) - фото 21
  • Раскладка для инструмента настенная Matrix (90245) - фото 22
  • Раскладка для инструмента настенная Matrix (90245) - фото 23
  • Раскладка для инструмента настенная Matrix (90245) - фото 24
  • Раскладка для инструмента настенная Matrix (90245) - фото 25
  • Раскладка для инструмента настенная Matrix (90245) - фото 26
  • Раскладка для инструмента настенная Matrix (90245) - фото 27
  • Раскладка для инструмента настенная Matrix (90245) - фото 28
  • Раскладка для инструмента настенная Matrix (90245) - фото 29
  • Раскладка для инструмента настенная Matrix (90245) - фото 30
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
860 руб. 
Начислим 31 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 269400
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Добавить в корзину
Раскладка для инструмента настенная Matrix (90245)
860 руб.
  • Гарантия производителя: 1 год
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Matrix
Тип товара
Органайзер для инструментов
Комплектация
органайзер, упаковка
Материал
текстиль, полиэстер
Max нагрузка, кг
6
Количество отделений
30
Габаритные размеры), см
67.5x45
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
68х42х2
Вес, г.
450

Описание товара Раскладка для инструмента настенная Matrix (90245)

Настенная раскладка для инструмента Matrix 90245 размером 675 х 450 мм предназначена для хранения слесарных, монтажных и других принадлежностей. Благодаря ей все инструменты будут на наших местах и ??не потеряются. Разместить раскладку очень просто — она вешается на стену с помощью люверсов. Будет полезно дома, на даче и в гараже.



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Отзывы о товаре Раскладка для инструмента настенная Matrix (90245)




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Характеристики
Бренд
Matrix
Тип товара
Органайзер для инструментов
Комплектация
органайзер, упаковка
Материал
текстиль, полиэстер
Max нагрузка, кг
6
Количество отделений
30
Габаритные размеры), см
67.5x45
Страна производитель
Китай
Описание
Настенная раскладка для инструмента Matrix 90245 размером 675 х 450 мм предназначена для хранения слесарных, монтажных и других принадлежностей. Благодаря ей все инструменты будут на наших местах и ??не потеряются. Разместить раскладку очень просто — она вешается на стену с помощью люверсов. Будет полезно дома, на даче и в гараже.


Смотрите также: Автомобильный инструмент, Аппараты для сварки труб, Биты и адаптеры, Верстаки и столы, Защитные очки, маски и каски, Кельмы и мастерки, Кусачки и бокорезы, Малярные валики, Мультитулы, Наборы инструментов, Ножи складные, Ножи строительные, Обдирочный инструмент, Отвертки, Паяльники, Пилы ручные, Плоскогубцы и пассатижи, Подъемники для плитки и листовых материалов, Системы выравнивания плитки, Системы хранения и транспортировки, Стеклодомкраты, Столярно-слесарный инструмент, Шприцы для выдавливания герметиков
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Раскладка для инструмента настенная Matrix (90245) - этот товар вы можете купить в нашем интернет-магазине по цене 860 руб. Цены, фото и описания представлены на карточке товара. Звоните по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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