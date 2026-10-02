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Органайзер Stayer Space-18 38038-18_z01 купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Органайзер Stayer Space-18 38038-18_z01

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Описание товара скоро будет готово,
просто КотоФото ещё не успели сделать фото.
Но он уже в наличии — заказывайте смело :)
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Органайзер для инструментов
Комплектация
пластиковый кейс-органайзер 18 дюймов (1 шт.), прозрачная верхняя крышка с фиксаторами (1 шт.), переставные внутренние перегородки, документация, упаковка
Материал
пластик
Количество отделений
21
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
830 руб. 
Начислим 31 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 269986
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
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Органайзер Stayer Space-18 38038-18_z01
830 руб.
  • Гарантия производителя: 1 год
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Stayer
Тип товара
Органайзер для инструментов
Комплектация
пластиковый кейс-органайзер 18 дюймов (1 шт.), прозрачная верхняя крышка с фиксаторами (1 шт.), переставные внутренние перегородки, документация, упаковка
Материал
пластик
Количество отделений
21
Габаритные размеры), см
46.0x32.0x8.0
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
45х36х8
Вес, г.
864

Описание товара Органайзер Stayer Space-18 38038-18_z01

Пластиковый органайзер STAYER SPACE-18 38038-18_z01 незаменим для хранения мелких предметов, метизов, а также аксессуаров для инструмента. Модель используется мастерами-любителями, монтажниками. Возможность регулирования ячеек по ширине позволяет организовать удобное хранение.



Смотрите также: Автомобильный инструмент, Аппараты для сварки труб, Биты и адаптеры, Верстаки и столы, Защитные очки, маски и каски, Кельмы и мастерки, Кусачки и бокорезы, Малярные валики, Мультитулы, Наборы инструментов, Ножи складные, Ножи строительные, Обдирочный инструмент, Отвертки, Паяльники, Пилы ручные, Плоскогубцы и пассатижи, Подъемники для плитки и листовых материалов, Системы выравнивания плитки, Системы хранения и транспортировки, Стеклодомкраты, Столярно-слесарный инструмент, Шприцы для выдавливания герметиков

Отзывы о товаре Органайзер Stayer Space-18 38038-18_z01




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Характеристики
Бренд
Stayer
Тип товара
Органайзер для инструментов
Комплектация
пластиковый кейс-органайзер 18 дюймов (1 шт.), прозрачная верхняя крышка с фиксаторами (1 шт.), переставные внутренние перегородки, документация, упаковка
Материал
пластик
Количество отделений
21
Габаритные размеры), см
46.0x32.0x8.0
Страна производитель
Китай
Описание
Пластиковый органайзер STAYER SPACE-18 38038-18_z01 незаменим для хранения мелких предметов, метизов, а также аксессуаров для инструмента. Модель используется мастерами-любителями, монтажниками. Возможность регулирования ячеек по ширине позволяет организовать удобное хранение.


Смотрите также: Автомобильный инструмент, Аппараты для сварки труб, Биты и адаптеры, Верстаки и столы, Защитные очки, маски и каски, Кельмы и мастерки, Кусачки и бокорезы, Малярные валики, Мультитулы, Наборы инструментов, Ножи складные, Ножи строительные, Обдирочный инструмент, Отвертки, Паяльники, Пилы ручные, Плоскогубцы и пассатижи, Подъемники для плитки и листовых материалов, Системы выравнивания плитки, Системы хранения и транспортировки, Стеклодомкраты, Столярно-слесарный инструмент, Шприцы для выдавливания герметиков
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Органайзер Stayer Space-18 38038-18_z01 - купить по цене 830 руб. в интернет-магазине КотоФото. На карточке товара Вы можете посмотреть подробное описание, характеристики и фото. Заказать товар можно на сайте, добавив в корзину, или позвонить по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге. Доступен самовывоз и доставка.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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