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Ящик для инструмента Stayer 38016-16 купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Ящик для инструмента Stayer 38016-16

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Ящик для инструмента Stayer 38016-16 - фото 1
Ящик для инструмента Stayer 38016-16 - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Ящик для инструмента
Материал
пластик
Количество отделений
1
  • Ящик для инструмента Stayer 38016-16 - фото 1
  • Ящик для инструмента Stayer 38016-16 - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
930 руб. 
Начислим 31 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 270007
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
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Ящик для инструмента Stayer 38016-16
930 руб.
  • Гарантия производителя: 1 год
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Stayer
Тип товара
Ящик для инструмента
Габаритные размеры, мм
420x250x230
Материал
пластик
Количество отделений
1
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
42х25х23
Вес, кг.
1.11

Описание товара Ящик для инструмента Stayer 38016-16

Ящик для инструмента Stayer 38016-16 представляет собой изделие, в котором можно хранить инструмент или расходные материалы. Ящик из пластика оснащен вместительным контейнером, съемной внутренней полкой и органайзером в крышке. Металлические замки обеспечивают долговечность и надежность хранения. Для переноски ящика на крышке расположена ручка



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Отзывы о товаре Ящик для инструмента Stayer 38016-16




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Характеристики
Бренд
Stayer
Тип товара
Ящик для инструмента
Габаритные размеры, мм
420x250x230
Материал
пластик
Количество отделений
1
Страна производитель
Китай
Описание
Ящик для инструмента Stayer 38016-16 представляет собой изделие, в котором можно хранить инструмент или расходные материалы. Ящик из пластика оснащен вместительным контейнером, съемной внутренней полкой и органайзером в крышке. Металлические замки обеспечивают долговечность и надежность хранения. Для переноски ящика на крышке расположена ручка


Смотрите также: Автомобильный инструмент, Аппараты для сварки труб, Биты и адаптеры, Верстаки и столы, Защитные очки, маски и каски, Кельмы и мастерки, Кусачки и бокорезы, Малярные валики, Мультитулы, Наборы инструментов, Ножи складные, Ножи строительные, Обдирочный инструмент, Отвертки, Паяльники, Пилы ручные, Плоскогубцы и пассатижи, Подъемники для плитки и листовых материалов, Системы выравнивания плитки, Системы хранения и транспортировки, Стеклодомкраты, Столярно-слесарный инструмент, Шприцы для выдавливания герметиков
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Ящик для инструмента Stayer 38016-16 - стоимость товара 930 руб. в интернет-магазине КотоФото. Характеристики, фото и описание доступны на карточке товара. Купить товар можно на сайте онлайн или заказать по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге, а забрать в пункте самовывоза или оформить доставку на дом.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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