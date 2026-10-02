Ящик для инструмента Stayer 38016-16
Оригинальный товар
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Характеристики
Тип товара
Ящик для инструмента
Материал
пластик
Количество отделений
1
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
930 руб.
В наличии
Код товара: 270007
|
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
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Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
930 руб.
- Гарантия производителя: 1 год
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Характеристики
Бренд
Тип товара
Ящик для инструмента
Габаритные размеры, мм
420x250x230
Материал
пластик
Количество отделений
1
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
42х25х23
Вес, кг.
1.11
Описание товара Ящик для инструмента Stayer 38016-16
Ящик для инструмента Stayer 38016-16 представляет собой изделие, в котором можно хранить инструмент или расходные материалы. Ящик из пластика оснащен вместительным контейнером, съемной внутренней полкой и органайзером в крышке. Металлические замки обеспечивают долговечность и надежность хранения. Для переноски ящика на крышке расположена ручка
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Бренд
Тип товара
Ящик для инструмента
Габаритные размеры, мм
420x250x230
Материал
пластик
Количество отделений
1
Страна производитель
Китай
Ящик для инструмента Stayer 38016-16 представляет собой изделие, в котором можно хранить инструмент или расходные материалы. Ящик из пластика оснащен вместительным контейнером, съемной внутренней полкой и органайзером в крышке. Металлические замки обеспечивают долговечность и надежность хранения. Для переноски ящика на крышке расположена ручка
Смотрите также: Автомобильный инструмент, Аппараты для сварки труб, Биты и адаптеры, Верстаки и столы, Защитные очки, маски и каски, Кельмы и мастерки, Кусачки и бокорезы, Малярные валики, Мультитулы, Наборы инструментов, Ножи складные, Ножи строительные, Обдирочный инструмент, Отвертки, Паяльники, Пилы ручные, Плоскогубцы и пассатижи, Подъемники для плитки и листовых материалов, Системы выравнивания плитки, Системы хранения и транспортировки, Стеклодомкраты, Столярно-слесарный инструмент, Шприцы для выдавливания герметиков
Смотрите также: Автомобильный инструмент, Аппараты для сварки труб, Биты и адаптеры, Верстаки и столы, Защитные очки, маски и каски, Кельмы и мастерки, Кусачки и бокорезы, Малярные валики, Мультитулы, Наборы инструментов, Ножи складные, Ножи строительные, Обдирочный инструмент, Отвертки, Паяльники, Пилы ручные, Плоскогубцы и пассатижи, Подъемники для плитки и листовых материалов, Системы выравнивания плитки, Системы хранения и транспортировки, Стеклодомкраты, Столярно-слесарный инструмент, Шприцы для выдавливания герметиков
Ящик для инструмента Stayer 38016-16 - стоимость товара 930 руб. в интернет-магазине КотоФото. Характеристики, фото и описание доступны на карточке товара. Купить товар можно на сайте онлайн или заказать по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге, а забрать в пункте самовывоза или оформить доставку на дом.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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