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Сумка для инструмента Matrix (90251) купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Сумка для инструмента Matrix (90251)

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Сумка для инструмента Matrix (90251) - фото 48
Сумка для инструмента Matrix (90251) - фото 49
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Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Сумка для инструментов
Комплектация
сумка, упаковка
Материал
текстиль, полиэстер
Количество отделений
14
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  • Сумка для инструмента Matrix (90251) - фото 18
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  • Сумка для инструмента Matrix (90251) - фото 22
  • Сумка для инструмента Matrix (90251) - фото 23
  • Сумка для инструмента Matrix (90251) - фото 24
  • Сумка для инструмента Matrix (90251) - фото 25
  • Сумка для инструмента Matrix (90251) - фото 26
  • Сумка для инструмента Matrix (90251) - фото 27
  • Сумка для инструмента Matrix (90251) - фото 28
  • Сумка для инструмента Matrix (90251) - фото 29
  • Сумка для инструмента Matrix (90251) - фото 30
  • Сумка для инструмента Matrix (90251) - фото 31
  • Сумка для инструмента Matrix (90251) - фото 32
  • Сумка для инструмента Matrix (90251) - фото 33
  • Сумка для инструмента Matrix (90251) - фото 34
  • Сумка для инструмента Matrix (90251) - фото 35
  • Сумка для инструмента Matrix (90251) - фото 36
  • Сумка для инструмента Matrix (90251) - фото 37
  • Сумка для инструмента Matrix (90251) - фото 38
  • Сумка для инструмента Matrix (90251) - фото 39
  • Сумка для инструмента Matrix (90251) - фото 40
  • Сумка для инструмента Matrix (90251) - фото 41
  • Сумка для инструмента Matrix (90251) - фото 42
  • Сумка для инструмента Matrix (90251) - фото 43
  • Сумка для инструмента Matrix (90251) - фото 44
  • Сумка для инструмента Matrix (90251) - фото 45
  • Сумка для инструмента Matrix (90251) - фото 46
  • Сумка для инструмента Matrix (90251) - фото 47
  • Сумка для инструмента Matrix (90251) - фото 48
  • Сумка для инструмента Matrix (90251) - фото 49
  • Сумка для инструмента Matrix (90251) - фото 50
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
780 руб. 
Начислим 31 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 269401
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Добавить в корзину
Сумка для инструмента Matrix (90251)
780 руб.
  • Гарантия производителя: 1 год
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Matrix
Тип товара
Сумка для инструментов
Комплектация
сумка, упаковка
Материал
текстиль, полиэстер
Max нагрузка, кг
12
Количество отделений
14
Габаритные размеры), см
35.7x25.1x5.1
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
36х22х7
Вес, г.
150

Описание товара Сумка для инструмента Matrix (90251)

Сумка Matrix 90251 размером 315 х 215 х 225 мм, с 14 карманами, используется для транспортировки и хранения инструментов. 14 карманов и вместительное основное отделение позволяют разместить в сумке инструменты разного размера. Изделие пригодится монтажникам, строителям, будет полезно дома и в поездке.



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Отзывы о товаре Сумка для инструмента Matrix (90251)




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Характеристики
Бренд
Matrix
Тип товара
Сумка для инструментов
Комплектация
сумка, упаковка
Материал
текстиль, полиэстер
Max нагрузка, кг
12
Количество отделений
14
Габаритные размеры), см
35.7x25.1x5.1
Страна производитель
Китай
Описание
Сумка Matrix 90251 размером 315 х 215 х 225 мм, с 14 карманами, используется для транспортировки и хранения инструментов. 14 карманов и вместительное основное отделение позволяют разместить в сумке инструменты разного размера. Изделие пригодится монтажникам, строителям, будет полезно дома и в поездке.


Смотрите также: Автомобильный инструмент, Аппараты для сварки труб, Биты и адаптеры, Верстаки и столы, Защитные очки, маски и каски, Кельмы и мастерки, Кусачки и бокорезы, Малярные валики, Мультитулы, Наборы инструментов, Ножи складные, Ножи строительные, Обдирочный инструмент, Отвертки, Паяльники, Пилы ручные, Плоскогубцы и пассатижи, Подъемники для плитки и листовых материалов, Системы выравнивания плитки, Системы хранения и транспортировки, Стеклодомкраты, Столярно-слесарный инструмент, Шприцы для выдавливания герметиков
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Сумка для инструмента Matrix (90251) - характеристики и описание, фото и цены представлены на карточке товара. Для того чтобы купить товар по цене 780 руб., вам надо позвонить по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге, или оформить покупку в личном кабинете.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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