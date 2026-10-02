Сумка для инструмента Matrix (90251)
Оригинальный товар
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Характеристики
Тип товара
Сумка для инструментов
Комплектация
сумка, упаковка
Материал
текстиль, полиэстер
Количество отделений
14
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
780 руб.
В наличии
Код товара: 269401
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Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
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Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
780 руб.
- Гарантия производителя: 1 год
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Характеристики
Бренд
Тип товара
Сумка для инструментов
Комплектация
сумка, упаковка
Материал
текстиль, полиэстер
Max нагрузка, кг
12
Количество отделений
14
Габаритные размеры), см
35.7x25.1x5.1
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
36х22х7
Вес, г.
150
Описание товара Сумка для инструмента Matrix (90251)
Сумка Matrix 90251 размером 315 х 215 х 225 мм, с 14 карманами, используется для транспортировки и хранения инструментов. 14 карманов и вместительное основное отделение позволяют разместить в сумке инструменты разного размера. Изделие пригодится монтажникам, строителям, будет полезно дома и в поездке.
Смотрите также: Автомобильный инструмент, Аппараты для сварки труб, Биты и адаптеры, Верстаки и столы, Защитные очки, маски и каски, Кельмы и мастерки, Кусачки и бокорезы, Малярные валики, Мультитулы, Наборы инструментов, Ножи складные, Ножи строительные, Обдирочный инструмент, Отвертки, Паяльники, Пилы ручные, Плоскогубцы и пассатижи, Подъемники для плитки и листовых материалов, Системы выравнивания плитки, Системы хранения и транспортировки, Стеклодомкраты, Столярно-слесарный инструмент, Шприцы для выдавливания герметиков
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Бренд
Тип товара
Сумка для инструментов
Комплектация
сумка, упаковка
Материал
текстиль, полиэстер
Max нагрузка, кг
12
Количество отделений
14
Габаритные размеры), см
35.7x25.1x5.1
Страна производитель
Китай
Сумка Matrix 90251 размером 315 х 215 х 225 мм, с 14 карманами, используется для транспортировки и хранения инструментов. 14 карманов и вместительное основное отделение позволяют разместить в сумке инструменты разного размера. Изделие пригодится монтажникам, строителям, будет полезно дома и в поездке.
Смотрите также: Автомобильный инструмент, Аппараты для сварки труб, Биты и адаптеры, Верстаки и столы, Защитные очки, маски и каски, Кельмы и мастерки, Кусачки и бокорезы, Малярные валики, Мультитулы, Наборы инструментов, Ножи складные, Ножи строительные, Обдирочный инструмент, Отвертки, Паяльники, Пилы ручные, Плоскогубцы и пассатижи, Подъемники для плитки и листовых материалов, Системы выравнивания плитки, Системы хранения и транспортировки, Стеклодомкраты, Столярно-слесарный инструмент, Шприцы для выдавливания герметиков
Смотрите также: Автомобильный инструмент, Аппараты для сварки труб, Биты и адаптеры, Верстаки и столы, Защитные очки, маски и каски, Кельмы и мастерки, Кусачки и бокорезы, Малярные валики, Мультитулы, Наборы инструментов, Ножи складные, Ножи строительные, Обдирочный инструмент, Отвертки, Паяльники, Пилы ручные, Плоскогубцы и пассатижи, Подъемники для плитки и листовых материалов, Системы выравнивания плитки, Системы хранения и транспортировки, Стеклодомкраты, Столярно-слесарный инструмент, Шприцы для выдавливания герметиков
Сумка для инструмента Matrix (90251) - характеристики и описание, фото и цены представлены на карточке товара. Для того чтобы купить товар по цене 780 руб., вам надо позвонить по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге, или оформить покупку в личном кабинете.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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