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STELS Органайзер с контейнерами 325 х 280 х 60 мм (90724) купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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STELS Органайзер с контейнерами 325 х 280 х 60 мм (90724)

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STELS Органайзер с контейнерами 325 х 280 х 60 мм 90724 - фото 1
STELS Органайзер с контейнерами 325 х 280 х 60 мм 90724 - фото 2
STELS Органайзер с контейнерами 325 х 280 х 60 мм 90724 - фото 3
STELS Органайзер с контейнерами 325 х 280 х 60 мм 90724 - фото 4
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Органайзер для инструментов
Комплектация
кейс, съемные контейнеры (13 шт.), упаковка
Материал
пластик
Количество отделений
13
  • STELS Органайзер с контейнерами 325 х 280 х 60 мм 90724 - фото 1
  • STELS Органайзер с контейнерами 325 х 280 х 60 мм 90724 - фото 2
  • STELS Органайзер с контейнерами 325 х 280 х 60 мм 90724 - фото 3
  • STELS Органайзер с контейнерами 325 х 280 х 60 мм 90724 - фото 4
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
540 руб. 
Начислим 31 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 737645
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
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STELS Органайзер с контейнерами 325 х 280 х 60 мм (90724)
540 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
STELS
Тип товара
Органайзер для инструментов
Комплектация
кейс, съемные контейнеры (13 шт.), упаковка
Материал
пластик
Количество отделений
13
Габаритные размеры), см
32.5x28x6
Страна производитель
Россия
Вес, кг.
1

Описание товара STELS Органайзер с контейнерами 325 х 280 х 60 мм (90724)

Органайзер с контейнерами 325 х 280 х 60 мм STELS 90724 предусмотрен для хранения крепежа, рыболовных снастей и других хозяйственных мелочей. Для большего удобства контейнеры переставляются в любом варианте на усмотрение пользователя.



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Отзывы о товаре STELS Органайзер с контейнерами 325 х 280 х 60 мм (90724)




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Характеристики
Бренд
STELS
Тип товара
Органайзер для инструментов
Комплектация
кейс, съемные контейнеры (13 шт.), упаковка
Материал
пластик
Количество отделений
13
Габаритные размеры), см
32.5x28x6
Страна производитель
Россия
Описание
Органайзер с контейнерами 325 х 280 х 60 мм STELS 90724 предусмотрен для хранения крепежа, рыболовных снастей и других хозяйственных мелочей. Для большего удобства контейнеры переставляются в любом варианте на усмотрение пользователя.


Смотрите также: Автомобильный инструмент, Аппараты для сварки труб, Биты и адаптеры, Верстаки и столы, Защитные очки, маски и каски, Кельмы и мастерки, Кусачки и бокорезы, Малярные валики, Мультитулы, Наборы инструментов, Ножи складные, Ножи строительные, Обдирочный инструмент, Отвертки, Паяльники, Пилы ручные, Плоскогубцы и пассатижи, Подъемники для плитки и листовых материалов, Системы выравнивания плитки, Системы хранения и транспортировки, Стеклодомкраты, Столярно-слесарный инструмент, Шприцы для выдавливания герметиков
Самовывоз
Доставка
Отзывы


STELS Органайзер с контейнерами 325 х 280 х 60 мм (90724) - этот товар вы можете купить в нашем интернет-магазине по цене 540 руб. Цены, фото и описания представлены на карточке товара. Звоните по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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