Сумка поясная для инструмента Зубр Крона 38650
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Характеристики
Тип товара
Сумка для инструментов
Комплектация
сумка
Материал
нейлон
Количество отделений
10
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
490 руб.
В наличии
Код товара: 269418
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Доставка в Санкт-Петербурге
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Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
490 руб.
- Гарантия производителя: 1 год
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Характеристики
Бренд
Тип товара
Сумка для инструментов
Комплектация
сумка
Материал
нейлон
Количество отделений
10
Габаритные размеры), см
33х24х4
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
33х24х4
Вес, г.
200
Описание товара Сумка поясная для инструмента Зубр Крона 38650
Поясная сумка для инструментов ЗУБР КРОНА 38650 используется для размещения при работе различного ручного инструмента. Незаменима в условиях, когда инструмент всегда должен находиться под рукой, например, при монтажных работах. Сумка выполнена из нейлона и содержит 10 карманов различного размера, что позволяет хранить в ней большое количество инструментов в необходимом порядке. Пластмассовый замок на поясной сумке ЗУБР КРОНА для инструментов 38650 легок в обращении и надежно закрывается. Высокая механическая прочность сумки; Большое количество карманов.
Смотрите также: Автомобильный инструмент, Аппараты для сварки труб, Биты и адаптеры, Верстаки и столы, Защитные очки, маски и каски, Кельмы и мастерки, Кусачки и бокорезы, Малярные валики, Мультитулы, Наборы инструментов, Ножи складные, Ножи строительные, Обдирочный инструмент, Отвертки, Паяльники, Пилы ручные, Плоскогубцы и пассатижи, Подъемники для плитки и листовых материалов, Системы выравнивания плитки, Системы хранения и транспортировки, Стеклодомкраты, Столярно-слесарный инструмент, Шприцы для выдавливания герметиков
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Бренд
Тип товара
Сумка для инструментов
Комплектация
сумка
Материал
нейлон
Количество отделений
10
Габаритные размеры), см
33х24х4
Страна производитель
Китай
Поясная сумка для инструментов ЗУБР КРОНА 38650 используется для размещения при работе различного ручного инструмента. Незаменима в условиях, когда инструмент всегда должен находиться под рукой, например, при монтажных работах. Сумка выполнена из нейлона и содержит 10 карманов различного размера, что позволяет хранить в ней большое количество инструментов в необходимом порядке. Пластмассовый замок на поясной сумке ЗУБР КРОНА для инструментов 38650 легок в обращении и надежно закрывается. Высокая механическая прочность сумки; Большое количество карманов.
Смотрите также: Автомобильный инструмент, Аппараты для сварки труб, Биты и адаптеры, Верстаки и столы, Защитные очки, маски и каски, Кельмы и мастерки, Кусачки и бокорезы, Малярные валики, Мультитулы, Наборы инструментов, Ножи складные, Ножи строительные, Обдирочный инструмент, Отвертки, Паяльники, Пилы ручные, Плоскогубцы и пассатижи, Подъемники для плитки и листовых материалов, Системы выравнивания плитки, Системы хранения и транспортировки, Стеклодомкраты, Столярно-слесарный инструмент, Шприцы для выдавливания герметиков
Смотрите также: Автомобильный инструмент, Аппараты для сварки труб, Биты и адаптеры, Верстаки и столы, Защитные очки, маски и каски, Кельмы и мастерки, Кусачки и бокорезы, Малярные валики, Мультитулы, Наборы инструментов, Ножи складные, Ножи строительные, Обдирочный инструмент, Отвертки, Паяльники, Пилы ручные, Плоскогубцы и пассатижи, Подъемники для плитки и листовых материалов, Системы выравнивания плитки, Системы хранения и транспортировки, Стеклодомкраты, Столярно-слесарный инструмент, Шприцы для выдавливания герметиков
Сумка поясная для инструмента Зубр Крона 38650 - данный товар вы можете купить по цене 490 руб. в интернет-магазине КотоФото. Характеристики, описание товара, фото и цена представлены на карточке товара. Заказать товар вы можете по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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