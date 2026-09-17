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Сумка для инструмента DENZEL 90292, 305 ? 190 ? 195 мм, 14 карманов купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Сумка для инструмента DENZEL 90292, 305 ? 190 ? 195 мм, 14 карманов

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Сумка для инструмента DENZEL 90292, 305 ? 190 ? 195 мм, 14 карманов - фото 1
Сумка для инструмента DENZEL 90292, 305 ? 190 ? 195 мм, 14 карманов - фото 2
Сумка для инструмента DENZEL 90292, 305 ? 190 ? 195 мм, 14 карманов - фото 3
Сумка для инструмента DENZEL 90292, 305 ? 190 ? 195 мм, 14 карманов - фото 4
Сумка для инструмента DENZEL 90292, 305 ? 190 ? 195 мм, 14 карманов - фото 5
Сумка для инструмента DENZEL 90292, 305 ? 190 ? 195 мм, 14 карманов - фото 6
Сумка для инструмента DENZEL 90292, 305 ? 190 ? 195 мм, 14 карманов - фото 7
Сумка для инструмента DENZEL 90292, 305 ? 190 ? 195 мм, 14 карманов - фото 8
Сумка для инструмента DENZEL 90292, 305 ? 190 ? 195 мм, 14 карманов - фото 9
Сумка для инструмента DENZEL 90292, 305 ? 190 ? 195 мм, 14 карманов - фото 10
Сумка для инструмента DENZEL 90292, 305 ? 190 ? 195 мм, 14 карманов - фото 11
Сумка для инструмента DENZEL 90292, 305 ? 190 ? 195 мм, 14 карманов - фото 12
Сумка для инструмента DENZEL 90292, 305 ? 190 ? 195 мм, 14 карманов - фото 13
Сумка для инструмента DENZEL 90292, 305 ? 190 ? 195 мм, 14 карманов - фото 14
Сумка для инструмента DENZEL 90292, 305 ? 190 ? 195 мм, 14 карманов - фото 15
Сумка для инструмента DENZEL 90292, 305 ? 190 ? 195 мм, 14 карманов - фото 16
Сумка для инструмента DENZEL 90292, 305 ? 190 ? 195 мм, 14 карманов - фото 17
Сумка для инструмента DENZEL 90292, 305 ? 190 ? 195 мм, 14 карманов - фото 18
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Комплектация
Сумка - 1 шт
Материал
полиэстер
Количество отделений
14
  • Сумка для инструмента DENZEL 90292, 305 ? 190 ? 195 мм, 14 карманов - фото 1
  • Сумка для инструмента DENZEL 90292, 305 ? 190 ? 195 мм, 14 карманов - фото 2
  • Сумка для инструмента DENZEL 90292, 305 ? 190 ? 195 мм, 14 карманов - фото 3
  • Сумка для инструмента DENZEL 90292, 305 ? 190 ? 195 мм, 14 карманов - фото 4
  • Сумка для инструмента DENZEL 90292, 305 ? 190 ? 195 мм, 14 карманов - фото 5
  • Сумка для инструмента DENZEL 90292, 305 ? 190 ? 195 мм, 14 карманов - фото 6
  • Сумка для инструмента DENZEL 90292, 305 ? 190 ? 195 мм, 14 карманов - фото 7
  • Сумка для инструмента DENZEL 90292, 305 ? 190 ? 195 мм, 14 карманов - фото 8
  • Сумка для инструмента DENZEL 90292, 305 ? 190 ? 195 мм, 14 карманов - фото 9
  • Сумка для инструмента DENZEL 90292, 305 ? 190 ? 195 мм, 14 карманов - фото 10
  • Сумка для инструмента DENZEL 90292, 305 ? 190 ? 195 мм, 14 карманов - фото 11
  • Сумка для инструмента DENZEL 90292, 305 ? 190 ? 195 мм, 14 карманов - фото 12
  • Сумка для инструмента DENZEL 90292, 305 ? 190 ? 195 мм, 14 карманов - фото 13
  • Сумка для инструмента DENZEL 90292, 305 ? 190 ? 195 мм, 14 карманов - фото 14
  • Сумка для инструмента DENZEL 90292, 305 ? 190 ? 195 мм, 14 карманов - фото 15
  • Сумка для инструмента DENZEL 90292, 305 ? 190 ? 195 мм, 14 карманов - фото 16
  • Сумка для инструмента DENZEL 90292, 305 ? 190 ? 195 мм, 14 карманов - фото 17
  • Сумка для инструмента DENZEL 90292, 305 ? 190 ? 195 мм, 14 карманов - фото 18
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
740 руб. 
Начислим 12 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 749177
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Добавить в корзину
Сумка для инструмента DENZEL 90292, 305 ? 190 ? 195 мм, 14 карманов
740 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
DENZEL
Комплектация
Сумка - 1 шт
Материал
полиэстер
Max нагрузка, кг
12
Количество отделений
14
Страна производитель
Китай
Вес, г.
5

Описание товара Сумка для инструмента DENZEL 90292, 305 ? 190 ? 195 мм, 14 карманов

Сумка Denzel 90292 с 14 карманами, габаритами 305 х 190 х 195 мм, предназначена для хранения и транспортировки инструментов. Пригодится строителям, сантехникам, монтажникам и автовладельцам.

Преимущества

  • Изготовлена из прочного и износостойкого материала.
  • Имеет 14 карманов разного размера для размещения инструментов, крепежа и расходников.
  • Удобна в транспортировке благодаря двум крепким ручкам.



Смотрите также: Автомобильный инструмент, Аппараты для сварки труб, Биты и адаптеры, Верстаки и столы, Защитные очки, маски и каски, Кельмы и мастерки, Кусачки и бокорезы, Малярные валики, Мультитулы, Наборы инструментов, Ножи складные, Ножи строительные, Обдирочный инструмент, Отвертки, Паяльники, Пилы ручные, Плоскогубцы и пассатижи, Подъемники для плитки и листовых материалов, Системы выравнивания плитки, Системы хранения и транспортировки, Стеклодомкраты, Столярно-слесарный инструмент, Шприцы для выдавливания герметиков

Отзывы о товаре Сумка для инструмента DENZEL 90292, 305 ? 190 ? 195 мм, 14 карманов




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Курьерская доставка в Санкт-Петербурге

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Характеристики
Бренд
DENZEL
Комплектация
Сумка - 1 шт
Материал
полиэстер
Max нагрузка, кг
12
Количество отделений
14
Страна производитель
Китай
Описание

Сумка Denzel 90292 с 14 карманами, габаритами 305 х 190 х 195 мм, предназначена для хранения и транспортировки инструментов. Пригодится строителям, сантехникам, монтажникам и автовладельцам.

Преимущества

  • Изготовлена из прочного и износостойкого материала.
  • Имеет 14 карманов разного размера для размещения инструментов, крепежа и расходников.
  • Удобна в транспортировке благодаря двум крепким ручкам.


Смотрите также: Автомобильный инструмент, Аппараты для сварки труб, Биты и адаптеры, Верстаки и столы, Защитные очки, маски и каски, Кельмы и мастерки, Кусачки и бокорезы, Малярные валики, Мультитулы, Наборы инструментов, Ножи складные, Ножи строительные, Обдирочный инструмент, Отвертки, Паяльники, Пилы ручные, Плоскогубцы и пассатижи, Подъемники для плитки и листовых материалов, Системы выравнивания плитки, Системы хранения и транспортировки, Стеклодомкраты, Столярно-слесарный инструмент, Шприцы для выдавливания герметиков
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Сумка для инструмента DENZEL 90292, 305 ? 190 ? 195 мм, 14 карманов - стоимость товара 740 руб. в интернет-магазине КотоФото. Характеристики, фото и описание доступны на карточке товара. Купить товар можно на сайте онлайн или заказать по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге, а забрать в пункте самовывоза или оформить доставку на дом.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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