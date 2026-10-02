Органайзер Stels (90707)
Оригинальный товар
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Характеристики
Тип товара
Органайзер для инструментов
Комплектация
органайзер, упаковка
Материал
пластик
Количество отделений
19
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
480 руб.
В наличии
Код товара: 267035
|
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
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Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
480 руб.
- Гарантия производителя: 1 год
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Характеристики
Бренд
Тип товара
Органайзер для инструментов
Комплектация
органайзер, упаковка
Материал
пластик
Количество отделений
19
Габаритные размеры), см
31х25х5
Страна производитель
Россия
Размеры в упаковке, см
31х25х8
Вес, г.
100
Описание товара Органайзер Stels (90707)
Пластиковый органайзер STELS 90707 предназначен для хранения и транспортировки крепежа и различных мелочей. Состоит из нескольких регулируемых по размеру секций и позволяет удобно и компактно разместить все необходимые аксессуары. Изготовлен из полипропилена. Закрывается с помощью двух защелок и имеет ручку для переноски.
Смотрите также: Автомобильный инструмент, Аппараты для сварки труб, Биты и адаптеры, Верстаки и столы, Защитные очки, маски и каски, Кельмы и мастерки, Кусачки и бокорезы, Малярные валики, Мультитулы, Наборы инструментов, Ножи складные, Ножи строительные, Обдирочный инструмент, Отвертки, Паяльники, Пилы ручные, Плоскогубцы и пассатижи, Подъемники для плитки и листовых материалов, Системы выравнивания плитки, Системы хранения и транспортировки, Стеклодомкраты, Столярно-слесарный инструмент, Шприцы для выдавливания герметиков
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Бренд
Тип товара
Органайзер для инструментов
Комплектация
органайзер, упаковка
Материал
пластик
Количество отделений
19
Габаритные размеры), см
31х25х5
Страна производитель
Россия
Пластиковый органайзер STELS 90707 предназначен для хранения и транспортировки крепежа и различных мелочей. Состоит из нескольких регулируемых по размеру секций и позволяет удобно и компактно разместить все необходимые аксессуары. Изготовлен из полипропилена. Закрывается с помощью двух защелок и имеет ручку для переноски.
Смотрите также: Автомобильный инструмент, Аппараты для сварки труб, Биты и адаптеры, Верстаки и столы, Защитные очки, маски и каски, Кельмы и мастерки, Кусачки и бокорезы, Малярные валики, Мультитулы, Наборы инструментов, Ножи складные, Ножи строительные, Обдирочный инструмент, Отвертки, Паяльники, Пилы ручные, Плоскогубцы и пассатижи, Подъемники для плитки и листовых материалов, Системы выравнивания плитки, Системы хранения и транспортировки, Стеклодомкраты, Столярно-слесарный инструмент, Шприцы для выдавливания герметиков
Смотрите также: Автомобильный инструмент, Аппараты для сварки труб, Биты и адаптеры, Верстаки и столы, Защитные очки, маски и каски, Кельмы и мастерки, Кусачки и бокорезы, Малярные валики, Мультитулы, Наборы инструментов, Ножи складные, Ножи строительные, Обдирочный инструмент, Отвертки, Паяльники, Пилы ручные, Плоскогубцы и пассатижи, Подъемники для плитки и листовых материалов, Системы выравнивания плитки, Системы хранения и транспортировки, Стеклодомкраты, Столярно-слесарный инструмент, Шприцы для выдавливания герметиков
Органайзер Stels (90707) - стоимость товара 480 руб. в интернет-магазине КотоФото. Характеристики, фото и описание доступны на карточке товара. Купить товар можно на сайте онлайн или заказать по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге, а забрать в пункте самовывоза или оформить доставку на дом.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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