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Подвес для инструмента нейлоновый СИБРТЕХ 90283, максимальный вес 10 кг, с карабином купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Подвес для инструмента нейлоновый СИБРТЕХ 90283, максимальный вес 10 кг, с карабином

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Подвес для инструмента нейлоновый СИБРТЕХ 90283, максимальный вес 10 кг, с карабином - фото 1
Подвес для инструмента нейлоновый СИБРТЕХ 90283, максимальный вес 10 кг, с карабином - фото 2
Подвес для инструмента нейлоновый СИБРТЕХ 90283, максимальный вес 10 кг, с карабином - фото 3
Подвес для инструмента нейлоновый СИБРТЕХ 90283, максимальный вес 10 кг, с карабином - фото 4
Подвес для инструмента нейлоновый СИБРТЕХ 90283, максимальный вес 10 кг, с карабином - фото 5
Подвес для инструмента нейлоновый СИБРТЕХ 90283, максимальный вес 10 кг, с карабином - фото 6
Подвес для инструмента нейлоновый СИБРТЕХ 90283, максимальный вес 10 кг, с карабином - фото 7
Подвес для инструмента нейлоновый СИБРТЕХ 90283, максимальный вес 10 кг, с карабином - фото 8
Подвес для инструмента нейлоновый СИБРТЕХ 90283, максимальный вес 10 кг, с карабином - фото 9
Подвес для инструмента нейлоновый СИБРТЕХ 90283, максимальный вес 10 кг, с карабином - фото 10
Подвес для инструмента нейлоновый СИБРТЕХ 90283, максимальный вес 10 кг, с карабином - фото 11
Подвес для инструмента нейлоновый СИБРТЕХ 90283, максимальный вес 10 кг, с карабином - фото 12
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Комплектация
Подвес для инструмента - 1 шт
Материал
нейлон
  • Подвес для инструмента нейлоновый СИБРТЕХ 90283, максимальный вес 10 кг, с карабином - фото 1
  • Подвес для инструмента нейлоновый СИБРТЕХ 90283, максимальный вес 10 кг, с карабином - фото 2
  • Подвес для инструмента нейлоновый СИБРТЕХ 90283, максимальный вес 10 кг, с карабином - фото 3
  • Подвес для инструмента нейлоновый СИБРТЕХ 90283, максимальный вес 10 кг, с карабином - фото 4
  • Подвес для инструмента нейлоновый СИБРТЕХ 90283, максимальный вес 10 кг, с карабином - фото 5
  • Подвес для инструмента нейлоновый СИБРТЕХ 90283, максимальный вес 10 кг, с карабином - фото 6
  • Подвес для инструмента нейлоновый СИБРТЕХ 90283, максимальный вес 10 кг, с карабином - фото 7
  • Подвес для инструмента нейлоновый СИБРТЕХ 90283, максимальный вес 10 кг, с карабином - фото 8
  • Подвес для инструмента нейлоновый СИБРТЕХ 90283, максимальный вес 10 кг, с карабином - фото 9
  • Подвес для инструмента нейлоновый СИБРТЕХ 90283, максимальный вес 10 кг, с карабином - фото 10
  • Подвес для инструмента нейлоновый СИБРТЕХ 90283, максимальный вес 10 кг, с карабином - фото 11
  • Подвес для инструмента нейлоновый СИБРТЕХ 90283, максимальный вес 10 кг, с карабином - фото 12
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
630 руб. 
Начислим 31 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 747606
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Добавить в корзину
Подвес для инструмента нейлоновый СИБРТЕХ 90283, максимальный вес 10 кг, с карабином
630 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
СИБРТЕХ
Комплектация
Подвес для инструмента - 1 шт
Материал
нейлон
Max нагрузка, кг
10
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
21х10х2
Вес, г.
50

Описание товара Подвес для инструмента нейлоновый СИБРТЕХ 90283, максимальный вес 10 кг, с карабином

Нейлоновый подвес Сибртех 90283 с карабином выдерживает максимальный вес 10 кг и предназначен для предотвращения падения инструментов с высоты. Растягивается с 80 до 110 см, позволяя удерживать инструмент на вытянутой руке, не отстегивая его. Используется во время строительно-монтажных работ.

Преимущества

  • Прочность — подвес для инструмента выполнен из устойчивого к разрыву нейлона.
  • Универсальность — шнур с зажимом позволяет прикрепить к подвесу инструмент, даже если у него нет специальной скобы.
  • Надежность — подвес пристегивается к монтажному поясу или другим соединительным элементам при помощи стального карабина.



Смотрите также: Автомобильный инструмент, Аппараты для сварки труб, Биты и адаптеры, Верстаки и столы, Защитные очки, маски и каски, Кельмы и мастерки, Кусачки и бокорезы, Малярные валики, Мультитулы, Наборы инструментов, Ножи складные, Ножи строительные, Обдирочный инструмент, Отвертки, Паяльники, Пилы ручные, Плоскогубцы и пассатижи, Подъемники для плитки и листовых материалов, Системы выравнивания плитки, Системы хранения и транспортировки, Стеклодомкраты, Столярно-слесарный инструмент, Шприцы для выдавливания герметиков

Отзывы о товаре Подвес для инструмента нейлоновый СИБРТЕХ 90283, максимальный вес 10 кг, с карабином




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Характеристики
Бренд
СИБРТЕХ
Комплектация
Подвес для инструмента - 1 шт
Материал
нейлон
Max нагрузка, кг
10
Страна производитель
Китай
Описание

Нейлоновый подвес Сибртех 90283 с карабином выдерживает максимальный вес 10 кг и предназначен для предотвращения падения инструментов с высоты. Растягивается с 80 до 110 см, позволяя удерживать инструмент на вытянутой руке, не отстегивая его. Используется во время строительно-монтажных работ.

Преимущества

  • Прочность — подвес для инструмента выполнен из устойчивого к разрыву нейлона.
  • Универсальность — шнур с зажимом позволяет прикрепить к подвесу инструмент, даже если у него нет специальной скобы.
  • Надежность — подвес пристегивается к монтажному поясу или другим соединительным элементам при помощи стального карабина.


Смотрите также: Автомобильный инструмент, Аппараты для сварки труб, Биты и адаптеры, Верстаки и столы, Защитные очки, маски и каски, Кельмы и мастерки, Кусачки и бокорезы, Малярные валики, Мультитулы, Наборы инструментов, Ножи складные, Ножи строительные, Обдирочный инструмент, Отвертки, Паяльники, Пилы ручные, Плоскогубцы и пассатижи, Подъемники для плитки и листовых материалов, Системы выравнивания плитки, Системы хранения и транспортировки, Стеклодомкраты, Столярно-слесарный инструмент, Шприцы для выдавливания герметиков
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Подвес для инструмента нейлоновый СИБРТЕХ 90283, максимальный вес 10 кг, с карабином - купить по цене 630 руб. в интернет-магазине КотоФото. На карточке товара Вы можете посмотреть подробное описание, характеристики и фото. Заказать товар можно на сайте, добавив в корзину, или позвонить по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге. Доступен самовывоз и доставка.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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