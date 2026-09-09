Уровень лазерный Condtrol NEO G220 set (1-2-137)
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Характеристики
Тип товара
Уровень (нивелир) лазерный
Класс лазера
2
Длина волны, нм
532
Поверка
нет
Количество лучей, шт
2
Цвет луча
зеленый
Дальность построения без приемника, м
50
Дальность построения с приемником, м
нет
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
5 790 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 269877
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Характеристики
Бренд
Тип товара
Уровень (нивелир) лазерный
Комплектация
документация, кабельная стяжка, кейс, переходник, штатив
Класс лазера
2
Длина волны, нм
532
Поверка
нет
Количество лучей, шт
2
Направление лучей
горизонталь/вертикаль/крест
Цвет луча
зеленый
Количество и напряжение элементов питания
3хАА
Магнитное крепление
да
Возможность работы с приемником
есть
Отключение выравнивания
да
Дальность построения без приемника, м
50
Дальность построения с приемником, м
нет
Точность, мм/м
0.3
Резьба под штатив, дюйм
1.4, 5.8
Тип выравнивания
автоматическое
Угол самовыравнивания, град
4.5
Ширина, см
7.5
Высота, см
10.5
Элементы питания
АА
Время работы на одном заряде, ч
15
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
55х27х12
Вес, кг.
1
Описание товара Уровень лазерный Condtrol NEO G220 set (1-2-137)
Лазерный нивелир Condtrol NEO G220 set 1-2-137 используется при проведении ремонтных и строительных работ для построения горизонтальной и вертикальной плоскости. Благодаря фирменному демпферу, прибор устойчив к ударам. Лазеры зеленого цвета с длиной волны 532 Нм в 4 раза ярче по сравнению с красными лазерами такой же мощности излучателя. Модель имеет дизайн, защищенный патентами в России и Европе.
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Бренд
Тип товара
Уровень (нивелир) лазерный
Комплектация
документация, кабельная стяжка, кейс, переходник, штатив
Класс лазера
2
Длина волны, нм
532
Поверка
нет
Количество лучей, шт
2
Направление лучей
горизонталь/вертикаль/крест
Цвет луча
зеленый
Количество и напряжение элементов питания
3хАА
Магнитное крепление
да
Возможность работы с приемником
есть
Развернуть
Отключение выравнивания
да
Дальность построения без приемника, м
50
Дальность построения с приемником, м
нет
Точность, мм/м
0.3
Резьба под штатив, дюйм
1.4, 5.8
Тип выравнивания
автоматическое
Угол самовыравнивания, град
4.5
Ширина, см
7.5
Высота, см
10.5
Элементы питания
АА
Время работы на одном заряде, ч
15
Страна производитель
Китай
Лазерный нивелир Condtrol NEO G220 set 1-2-137 используется при проведении ремонтных и строительных работ для построения горизонтальной и вертикальной плоскости. Благодаря фирменному демпферу, прибор устойчив к ударам. Лазеры зеленого цвета с длиной волны 532 Нм в 4 раза ярче по сравнению с красными лазерами такой же мощности излучателя. Модель имеет дизайн, защищенный патентами в России и Европе.
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Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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