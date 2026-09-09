Сумка для инструмента Matrix 90252
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
- Безопасный возврат 14 дней
Характеристики
Описание товара Сумка для инструмента Matrix 90252
Сумка Matrix 90252 с 18 карманами, размером 510 х 210 х 360 мм, предназначена для транспортировки и хранения слесарных или столярных инструментов. Может использоваться для перевозки автопринадлежностей. В 18 карманах и вместительном основном отделении можно разместить инструменты разного размера. Сумка пригодится монтажнику, слесарю, строителю, будет полезна дома и в поездке.
Преимущества
- Долговечность — сумка изготовлена из износостойкого синтетического материала (полиэстера).
- Водонепроницаемость — на инструменты не попадет влага даже во время работы под открытым небом.
- Комфортная транспортировка — сумка имеет удобные ручки и комплектуется наплечным ремнем с расширяющей накладкой.
Смотрите также: Автомобильный инструмент, Аппараты для сварки труб, Биты и адаптеры, Верстаки и столы, Защитные очки, маски и каски, Кельмы и мастерки, Кусачки и бокорезы, Малярные валики, Мультитулы, Наборы инструментов, Ножи складные, Ножи строительные, Обдирочный инструмент, Отвертки, Паяльники, Пилы ручные, Плоскогубцы и пассатижи, Подъемники для плитки и листовых материалов, Системы выравнивания плитки, Системы хранения и транспортировки, Стеклодомкраты, Столярно-слесарный инструмент, Шприцы для выдавливания герметиков
Магазины и пункты выдачи в Санкт-Петербурге
Курьерская доставка в Санкт-Петербурге
Похожие товары
-
В наличииЦена 1 710 руб.428 руб. в СплитЯщик для инструмента Зубр Профессионал Умелец-20 38141-20 z01
-
В наличииЦена 1 710 руб.428 руб. в СплитКобура для шуруповерта с быстросъёмным креплением FastClip Kraft...
-
В наличииЦена 1 730 руб.433 руб. в СплитЯщик пластиковый для инструментов ЗУБР ДЕСНА-20, 508 x 256 x 225...
-
В наличииЦена 1 820 руб.455 руб. в СплитПояс для инструментов Stayer 38610
-
В наличииЦена 1 830 руб.458 руб. в СплитПереноска для инструмента, 260х240х300 мм, 22 кармана, наплечный...
-
В наличииЦена 1 840 руб.460 руб. в СплитСумка для инструмента Kraftool 38712-12_z01
-
В наличииЦена 1 850 руб.463 руб. в СплитЯщик для инструмента, 430х200х160 мм, три секции, металлический ...
-
В наличииЦена 1 850 руб.463 руб. в СплитЯщик ударопрочный пластиковый KRAFTOOL PANZER-10, 270 х 240 х 17...
-
В наличииЦена 1 890 руб.473 руб. в СплитПоясная сумка с быстросъёмным креплением FastClip Kraftool KP-8 ...
-
В наличииЦена 1 930 руб. 2 600 руб.483 руб. в СплитЯщик для инструмента Stayer Professional Toolbox-19 38167-19
-
В наличииЦена 1 930 руб.483 руб. в СплитСумка для инструмента Зубр Эксперт 38645-17
-
В наличииЦена 1 950 руб.488 руб. в СплитСумка для инструмента Handwerker, 26 карманов, пластик. дно, нап...
Сумка Matrix 90252 с 18 карманами, размером 510 х 210 х 360 мм, предназначена для транспортировки и хранения слесарных или столярных инструментов. Может использоваться для перевозки автопринадлежностей. В 18 карманах и вместительном основном отделении можно разместить инструменты разного размера. Сумка пригодится монтажнику, слесарю, строителю, будет полезна дома и в поездке.
Преимущества
- Долговечность — сумка изготовлена из износостойкого синтетического материала (полиэстера).
- Водонепроницаемость — на инструменты не попадет влага даже во время работы под открытым небом.
- Комфортная транспортировка — сумка имеет удобные ручки и комплектуется наплечным ремнем с расширяющей накладкой.
Смотрите также: Автомобильный инструмент, Аппараты для сварки труб, Биты и адаптеры, Верстаки и столы, Защитные очки, маски и каски, Кельмы и мастерки, Кусачки и бокорезы, Малярные валики, Мультитулы, Наборы инструментов, Ножи складные, Ножи строительные, Обдирочный инструмент, Отвертки, Паяльники, Пилы ручные, Плоскогубцы и пассатижи, Подъемники для плитки и листовых материалов, Системы выравнивания плитки, Системы хранения и транспортировки, Стеклодомкраты, Столярно-слесарный инструмент, Шприцы для выдавливания герметиков
Отзывы о товаре Сумка для инструмента Matrix 90252