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Вентилятор вытяжной Electrolux Slim EAFS-120T купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Вентилятор вытяжной Electrolux Slim EAFS-120T

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Вентилятор вытяжной Electrolux Slim EAFS-120T
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Вентилятор
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
-49%
3 590 руб.  7 000 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 267354
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Характеристики

Бренд
Electrolux
Тип товара
Вентилятор
Размеры в упаковке, см
19х18х10
Вес, г.
800

Описание товара Вентилятор вытяжной Electrolux Slim EAFS-120T

Вентиляторы Electrolux серии Slim: «Ультратонкий, ультранадежный». Отличительная особенность серии SLIM – очень малая монтажная глубина <5см. Все вентиляторы серии оснащены современным энергоэффективным электродвигателем с японскими подшипниками качения, пружинным обратным клапаном для предотвращения попадания пыли и запахов из вентиляционного канала, кабельным выводом с разъемом для удобства монтажа. Корпус вентилятора выполнен из высококачественного АБС-пластика.

Отзывы о товаре Вентилятор вытяжной Electrolux Slim EAFS-120T




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Характеристики
Бренд
Electrolux
Тип товара
Вентилятор
Описание
Вентиляторы Electrolux серии Slim: «Ультратонкий, ультранадежный». Отличительная особенность серии SLIM – очень малая монтажная глубина <5см. Все вентиляторы серии оснащены современным энергоэффективным электродвигателем с японскими подшипниками качения, пружинным обратным клапаном для предотвращения попадания пыли и запахов из вентиляционного канала, кабельным выводом с разъемом для удобства монтажа. Корпус вентилятора выполнен из высококачественного АБС-пластика.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


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Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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