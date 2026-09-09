Top.Mail.Ru
Насос дренажный Makita PF0610 купить с доставкой в Санкт-Петербурге
КотоФото
Найти
Статус заказа
Товар добавлен в корзину
Корзина
Избранное Избранное
Каталог товаров
Каталог товаров
 

Насос дренажный Makita PF0610

Отзывы(0)
Добавить в избранное Поделиться
Насос дренажный Makita PF0610 - фото 1
Насос дренажный Makita PF0610 - фото 2
Насос дренажный Makita PF0610 - фото 3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Дренажный насос
Тип насоса
дренажный
Тип выключателя
поплавковый
Мощность
550
Высота подъема
7
Глубина погружения
5
Диаметр разъема соединения
1 "
Качество воды
грязная
  • Насос дренажный Makita PF0610 - фото 1
  • Насос дренажный Makita PF0610 - фото 2
  • Насос дренажный Makita PF0610 - фото 3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
-31%
8 020 руб.  11 648 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 266923
Мы отправим вам автоматическое письмо сразу же, когда товар появится в продаже. Это окно НЕ подписывает на рекламу!
Отправить
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Makita
Тип товара
Дренажный насос
Тип насоса
дренажный
Тип выключателя
поплавковый
Мощность
550
Высота подъема
7
Глубина погружения
5
Диаметр разъема соединения
1 "
Максимальная температура воды
35°C
Качество воды
грязная
Размер фильтруемых частиц
35
Ширина, см
18.5
Высота, см
33.5
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
36х22х18
Вес, кг.
6

Описание товара Насос дренажный Makita PF0610

Насос Makita - это надежное и мощное решение для дренажных задач. Этот дренажный насос предназначен для работы с грязной водой и оснащен рядом характеристик, которые делают его идеальным выбором для многих приложений. С мощностью в 550 Вт насос способен перекачивать до 180 литров в минуту. Это делает его эффективным инструментом для быстрого откачивания воды. Максимальная высота подъема составляет 7 метров, что позволяет использовать насос в различных условиях, включая глубокие колодцы и подвалы. Насос Makita имеет высоту 33,5 см и ширину 18,5 см, что делает его компактным и удобным в использовании. Глубина погружения до 5 метров обеспечивает дополнительную гибкость при установке. Он оснащен поплавковым выключателем, который автоматически включает и выключает насос в зависимости от уровня воды. Конструкция этого насоса позволяет работать с водой, содержащей частицы до 35 мм, причем диаметр разъема соединения составляет 1 дюйм. Это делает насос идеальным для работы в условиях, где вода загрязнена или содержит крупные частицы. С максимальной температурой воды до 35°C, насос Makita способен справляться с различными погодными условиями. Это надежное и эффективное решение для тех, кому необходимо быстро и качественно справиться с задачами дренажа.

Отзывы о товаре Насос дренажный Makita PF0610




Магазины и пункты выдачи в Санкт-Петербурге


Курьерская доставка в Санкт-Петербурге

Похожие товары

Характеристики
Бренд
Makita
Тип товара
Дренажный насос
Тип насоса
дренажный
Тип выключателя
поплавковый
Мощность
550
Высота подъема
7
Глубина погружения
5
Диаметр разъема соединения
1 "
Максимальная температура воды
35°C
Качество воды
грязная
Размер фильтруемых частиц
35
Ширина, см
18.5
Развернуть
Высота, см
33.5
Страна производитель
Китай
Описание
Насос Makita - это надежное и мощное решение для дренажных задач. Этот дренажный насос предназначен для работы с грязной водой и оснащен рядом характеристик, которые делают его идеальным выбором для многих приложений. С мощностью в 550 Вт насос способен перекачивать до 180 литров в минуту. Это делает его эффективным инструментом для быстрого откачивания воды. Максимальная высота подъема составляет 7 метров, что позволяет использовать насос в различных условиях, включая глубокие колодцы и подвалы. Насос Makita имеет высоту 33,5 см и ширину 18,5 см, что делает его компактным и удобным в использовании. Глубина погружения до 5 метров обеспечивает дополнительную гибкость при установке. Он оснащен поплавковым выключателем, который автоматически включает и выключает насос в зависимости от уровня воды. Конструкция этого насоса позволяет работать с водой, содержащей частицы до 35 мм, причем диаметр разъема соединения составляет 1 дюйм. Это делает насос идеальным для работы в условиях, где вода загрязнена или содержит крупные частицы. С максимальной температурой воды до 35°C, насос Makita способен справляться с различными погодными условиями. Это надежное и эффективное решение для тех, кому необходимо быстро и качественно справиться с задачами дренажа.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Насос дренажный Makita PF0610 - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Загрузка...
Загрузка...