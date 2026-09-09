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Набор инструментов Berger BG042-12 купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Набор инструментов Berger BG042-12

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Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Набор инструментов
  • Набор инструментов Berger BG042-12 - фото 1
  • Набор инструментов Berger BG042-12 - фото 2
  • Набор инструментов Berger BG042-12 - фото 3
  • Набор инструментов Berger BG042-12 - фото 4
  • Набор инструментов Berger BG042-12 - фото 5
  • Набор инструментов Berger BG042-12 - фото 6
  • Набор инструментов Berger BG042-12 - фото 7
  • Набор инструментов Berger BG042-12 - фото 8
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
7 040 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 266817
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Характеристики

Бренд
BERGER
Тип товара
Набор инструментов
Количество бит, шт
42
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
38х28х8
Вес, кг.
6.14

Описание товара Набор инструментов Berger BG042-12

В наборе: 18 шт. 1/2 головки торцевые 6-гранные Super Lock: 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 27, 30, 32 мм, 2. 4 шт. 1/2 головки торцевые длинные 6-гранные Super Lock: 10, 13, 17, 19 мм, 3. 2 шт. 1/2 головки свечные магнитные: 16, 21 мм, 4. 1 шт. 1/2 трещотка (ключ трещоточный с быстрым сбросом) 45 зубов, 5. 2 шт. 1/2 удлинитель: 125, 250 мм, 6. 1 шт. 1/2 переходник скользящий, 7. 1 шт. 1/2 кардан шарнирный, 8. 9 шт. ключи комбинированные: 8, 10, 11, 12, 13, 14, 17, 19, 22 мм, 9. 4 шт. отвертки: SL (шлиц): 6,5х100, 8х75, PH (крест): 2х75, 2х100.



Смотрите также: Автомобильный инструмент, Аппараты для сварки труб, Биты и адаптеры, Верстаки и столы, Защитные очки, маски и каски, Кельмы и мастерки, Кусачки и бокорезы, Малярные валики, Мультитулы, Наборы инструментов, Ножи складные, Ножи строительные, Обдирочный инструмент, Отвертки, Паяльники, Пилы ручные, Плоскогубцы и пассатижи, Подъемники для плитки и листовых материалов, Системы выравнивания плитки, Системы хранения и транспортировки, Стеклодомкраты, Столярно-слесарный инструмент, Шприцы для выдавливания герметиков, недорогие, универсальные, автомобильные, слесарно-монтажные, с отвертками, с торцевыми головками

Отзывы о товаре Набор инструментов Berger BG042-12




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Характеристики
Бренд
BERGER
Тип товара
Набор инструментов
Количество бит, шт
42
Страна производитель
Китай
Описание
В наборе: 18 шт. 1/2 головки торцевые 6-гранные Super Lock: 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 27, 30, 32 мм, 2. 4 шт. 1/2 головки торцевые длинные 6-гранные Super Lock: 10, 13, 17, 19 мм, 3. 2 шт. 1/2 головки свечные магнитные: 16, 21 мм, 4. 1 шт. 1/2 трещотка (ключ трещоточный с быстрым сбросом) 45 зубов, 5. 2 шт. 1/2 удлинитель: 125, 250 мм, 6. 1 шт. 1/2 переходник скользящий, 7. 1 шт. 1/2 кардан шарнирный, 8. 9 шт. ключи комбинированные: 8, 10, 11, 12, 13, 14, 17, 19, 22 мм, 9. 4 шт. отвертки: SL (шлиц): 6,5х100, 8х75, PH (крест): 2х75, 2х100.


Смотрите также: Автомобильный инструмент, Аппараты для сварки труб, Биты и адаптеры, Верстаки и столы, Защитные очки, маски и каски, Кельмы и мастерки, Кусачки и бокорезы, Малярные валики, Мультитулы, Наборы инструментов, Ножи складные, Ножи строительные, Обдирочный инструмент, Отвертки, Паяльники, Пилы ручные, Плоскогубцы и пассатижи, Подъемники для плитки и листовых материалов, Системы выравнивания плитки, Системы хранения и транспортировки, Стеклодомкраты, Столярно-слесарный инструмент, Шприцы для выдавливания герметиков, недорогие, универсальные, автомобильные, слесарно-монтажные, с отвертками, с торцевыми головками
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Отзывы


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