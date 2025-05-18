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Набор инструментов Bort BTK-65 купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Набор инструментов Bort BTK-65

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Набор инструментов Bort BTK-65 - фото 7
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Набор инструментов
Область применения
универсальный набор
  • Набор инструментов Bort BTK-65 - фото 1
  • Набор инструментов Bort BTK-65 - фото 2
  • Набор инструментов Bort BTK-65 - фото 3
  • Набор инструментов Bort BTK-65 - фото 4
  • Набор инструментов Bort BTK-65 - фото 5
  • Набор инструментов Bort BTK-65 - фото 6
  • Набор инструментов Bort BTK-65 - фото 7
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
-48%
4 730 руб.  9 022 руб. 
Начислим 76 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 202393
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Добавить в корзину
Набор инструментов Bort BTK-65
4 730 руб. -48%
9 022 руб.
  • Гарантия производителя: 2 года
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
BORT
Тип товара
Набор инструментов
Область применения
универсальный набор
Количество бит, шт
65
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
35х26х8
Вес, кг.
2.5

Описание товара Набор инструментов Bort BTK-65

Набор инструментов Bort BTK-65



Смотрите также: Автомобильный инструмент, Аппараты для сварки труб, Биты и адаптеры, Верстаки и столы, Защитные очки, маски и каски, Кельмы и мастерки, Кусачки и бокорезы, Малярные валики, Мультитулы, Наборы инструментов, Ножи складные, Ножи строительные, Обдирочный инструмент, Отвертки, Паяльники, Пилы ручные, Плоскогубцы и пассатижи, Подъемники для плитки и листовых материалов, Системы выравнивания плитки, Системы хранения и транспортировки, Стеклодомкраты, Столярно-слесарный инструмент, Шприцы для выдавливания герметиков, недорогие, автомобильные, слесарно-монтажные, с отвертками, с торцевыми головками


Теги товара: универсальные

Отзывы о товаре Набор инструментов Bort BTK-65

Источник: Яндекс Маркет
18.05.2025
Саша Б.

Достоинства:


Комментарий:
За эти деньги отличный набор.
Источник: Яндекс Маркет
11.05.2025
Артем Р.

Достоинства:


Комментарий:
Хороший набор, инструменты добротные
Источник: Яндекс Маркет
03.05.2025
Олег К.

Достоинства:


Комментарий:
соответствует заявленным характеристикам
Источник: Яндекс Маркет
28.04.2025
Сергей К.

Достоинства:


Комментарий:
нормальный набор, отличная комплектация, есть все необходимое, цена-качество на высоте
Источник: Яндекс Маркет
23.04.2025
Феликс А.

Достоинства:


Комментарий:
сам набор нормальный, только в кейсе плохо держится содержимое. А вообще, по дому очень выручает, все нужные инструменты в одном месте.
Источник: Яндекс Маркет
22.04.2025
Имя скрыто

Достоинства:


Комментарий:
Неплохой набор инструментов, хороший вариант для дома и автомобиля, металл довольно крепкий, не слизывает!
Источник: Яндекс Маркет
05.04.2025
Константин М.

Достоинства:


Комментарий:
Отличный набор для работ по дому.
Источник: Яндекс Маркет
04.04.2025
Сергей П.

Достоинства:


Комментарий:
Удобный! Комплектный! В качестве подарка был очень кстати!
Источник: Яндекс Маркет
18.12.2024
Елена Б.

Достоинства:


Комментарий:
ящик хороший, тяжёлый. Купила мужу под ёлку, он давно хотел такой набор, думаю внутри всё хорошо, не вскрывала.
Источник: Яндекс Маркет
09.11.2024
Имя скрыто

Достоинства:


Комментарий:
Набор соответствует описанию.
Источник: Яндекс Маркет
09.11.2024
Александр М.

Достоинства:


Комментарий:
Отличный набор за свои деньги, для дома, самое то!
Источник: Яндекс Маркет
06.11.2024
Имя скрыто

Достоинства:


Комментарий:
не хватило кое каких ключей.
Источник: Яндекс Маркет
05.11.2024
Даниил П.

Достоинства:


Комментарий:
Брал себе для дома, очень хорошие и качественные инструменты
Источник: Яндекс Маркет
05.11.2024
Алексей Н.

Достоинства:


Комментарий:
Нормальный набор для мелкого ремонта
Источник: Яндекс Маркет
26.10.2024
Александр Ш.

Достоинства:


Комментарий:
отличный товар по хорошей цене
Источник: Яндекс Маркет
26.10.2024
Владимир О.

Достоинства:


Комментарий:
купил в машину бросил в багажник, пока не пользовался, 4 звезды авансом.



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Курьерская доставка в Санкт-Петербурге

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Характеристики
Бренд
BORT
Тип товара
Набор инструментов
Область применения
универсальный набор
Количество бит, шт
65
Страна производитель
Китай
Описание
Набор инструментов Bort BTK-65


Смотрите также: Автомобильный инструмент, Аппараты для сварки труб, Биты и адаптеры, Верстаки и столы, Защитные очки, маски и каски, Кельмы и мастерки, Кусачки и бокорезы, Малярные валики, Мультитулы, Наборы инструментов, Ножи складные, Ножи строительные, Обдирочный инструмент, Отвертки, Паяльники, Пилы ручные, Плоскогубцы и пассатижи, Подъемники для плитки и листовых материалов, Системы выравнивания плитки, Системы хранения и транспортировки, Стеклодомкраты, Столярно-слесарный инструмент, Шприцы для выдавливания герметиков, недорогие, автомобильные, слесарно-монтажные, с отвертками, с торцевыми головками


Теги товара: универсальные
Самовывоз
Доставка
Отзывы
Источник: Яндекс Маркет
18.05.2025
Саша Б.

Достоинства:


Комментарий:
За эти деньги отличный набор.
Источник: Яндекс Маркет
11.05.2025
Артем Р.

Достоинства:


Комментарий:
Хороший набор, инструменты добротные
Источник: Яндекс Маркет
03.05.2025
Олег К.

Достоинства:


Комментарий:
соответствует заявленным характеристикам
Источник: Яндекс Маркет
28.04.2025
Сергей К.

Достоинства:


Комментарий:
нормальный набор, отличная комплектация, есть все необходимое, цена-качество на высоте
Источник: Яндекс Маркет
23.04.2025
Феликс А.

Достоинства:


Комментарий:
сам набор нормальный, только в кейсе плохо держится содержимое. А вообще, по дому очень выручает, все нужные инструменты в одном месте.
Источник: Яндекс Маркет
22.04.2025
Имя скрыто

Достоинства:


Комментарий:
Неплохой набор инструментов, хороший вариант для дома и автомобиля, металл довольно крепкий, не слизывает!
Источник: Яндекс Маркет
05.04.2025
Константин М.

Достоинства:


Комментарий:
Отличный набор для работ по дому.
Источник: Яндекс Маркет
04.04.2025
Сергей П.

Достоинства:


Комментарий:
Удобный! Комплектный! В качестве подарка был очень кстати!
Источник: Яндекс Маркет
18.12.2024
Елена Б.

Достоинства:


Комментарий:
ящик хороший, тяжёлый. Купила мужу под ёлку, он давно хотел такой набор, думаю внутри всё хорошо, не вскрывала.
Источник: Яндекс Маркет
09.11.2024
Имя скрыто

Достоинства:


Комментарий:
Набор соответствует описанию.
Источник: Яндекс Маркет
09.11.2024
Александр М.

Достоинства:


Комментарий:
Отличный набор за свои деньги, для дома, самое то!
Источник: Яндекс Маркет
06.11.2024
Имя скрыто

Достоинства:


Комментарий:
не хватило кое каких ключей.
Источник: Яндекс Маркет
05.11.2024
Даниил П.

Достоинства:


Комментарий:
Брал себе для дома, очень хорошие и качественные инструменты
Источник: Яндекс Маркет
05.11.2024
Алексей Н.

Достоинства:


Комментарий:
Нормальный набор для мелкого ремонта
Источник: Яндекс Маркет
26.10.2024
Александр Ш.

Достоинства:


Комментарий:
отличный товар по хорошей цене
Источник: Яндекс Маркет
26.10.2024
Владимир О.

Достоинства:


Комментарий:
купил в машину бросил в багажник, пока не пользовался, 4 звезды авансом.


Набор инструментов Bort BTK-65 - этот товар вы можете купить в интернет-магазине КотоФото по цене 4730 руб. Фото, цена на товар и описание размещены на карточке товара. Заказать товар вы можете по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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