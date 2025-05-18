Набор инструментов Bort BTK-65
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Характеристики
Тип товара
Набор инструментов
Область применения
универсальный набор
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
-48%4 730 руб. 9 022 руб.
В наличии
Код товара: 202393
|
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
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Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
4 730 руб. -48%
9 022 руб.
- Гарантия производителя: 2 года
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Характеристики
Бренд
Тип товара
Набор инструментов
Область применения
универсальный набор
Количество бит, шт
65
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
35х26х8
Вес, кг.
2.5
Описание товара Набор инструментов Bort BTK-65
Набор инструментов Bort BTK-65
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Теги товара: универсальные
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Курьерская доставка в Санкт-Петербурге
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Бренд
Тип товара
Набор инструментов
Область применения
универсальный набор
Количество бит, шт
65
Страна производитель
Китай
Набор инструментов Bort BTK-65
Смотрите также: Автомобильный инструмент, Аппараты для сварки труб, Биты и адаптеры, Верстаки и столы, Защитные очки, маски и каски, Кельмы и мастерки, Кусачки и бокорезы, Малярные валики, Мультитулы, Наборы инструментов, Ножи складные, Ножи строительные, Обдирочный инструмент, Отвертки, Паяльники, Пилы ручные, Плоскогубцы и пассатижи, Подъемники для плитки и листовых материалов, Системы выравнивания плитки, Системы хранения и транспортировки, Стеклодомкраты, Столярно-слесарный инструмент, Шприцы для выдавливания герметиков, недорогие, автомобильные, слесарно-монтажные, с отвертками, с торцевыми головками
Теги товара: универсальные
Смотрите также: Автомобильный инструмент, Аппараты для сварки труб, Биты и адаптеры, Верстаки и столы, Защитные очки, маски и каски, Кельмы и мастерки, Кусачки и бокорезы, Малярные валики, Мультитулы, Наборы инструментов, Ножи складные, Ножи строительные, Обдирочный инструмент, Отвертки, Паяльники, Пилы ручные, Плоскогубцы и пассатижи, Подъемники для плитки и листовых материалов, Системы выравнивания плитки, Системы хранения и транспортировки, Стеклодомкраты, Столярно-слесарный инструмент, Шприцы для выдавливания герметиков, недорогие, автомобильные, слесарно-монтажные, с отвертками, с торцевыми головками
Теги товара: универсальные
Достоинства:
Комментарий:
За эти деньги отличный набор.
Достоинства:
Комментарий:
Хороший набор, инструменты добротные
Достоинства:
Комментарий:
соответствует заявленным характеристикам
Достоинства:
Комментарий:
нормальный набор, отличная комплектация, есть все необходимое, цена-качество на высоте
Достоинства:
Комментарий:
сам набор нормальный, только в кейсе плохо держится содержимое. А вообще, по дому очень выручает, все нужные инструменты в одном месте.
Достоинства:
Комментарий:
Неплохой набор инструментов, хороший вариант для дома и автомобиля, металл довольно крепкий, не слизывает!
Достоинства:
Комментарий:
Отличный набор для работ по дому.
Достоинства:
Комментарий:
Удобный! Комплектный! В качестве подарка был очень кстати!
Достоинства:
Комментарий:
ящик хороший, тяжёлый. Купила мужу под ёлку, он давно хотел такой набор, думаю внутри всё хорошо, не вскрывала.
Достоинства:
Комментарий:
Набор соответствует описанию.
Достоинства:
Комментарий:
Отличный набор за свои деньги, для дома, самое то!
Достоинства:
Комментарий:
не хватило кое каких ключей.
Достоинства:
Комментарий:
Брал себе для дома, очень хорошие и качественные инструменты
Достоинства:
Комментарий:
Нормальный набор для мелкого ремонта
Достоинства:
Комментарий:
отличный товар по хорошей цене
Достоинства:
Комментарий:
купил в машину бросил в багажник, пока не пользовался, 4 звезды авансом.
Набор инструментов Bort BTK-65 - этот товар вы можете купить в интернет-магазине КотоФото по цене 4730 руб. Фото, цена на товар и описание размещены на карточке товара. Заказать товар вы можете по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Отзывы о товаре Набор инструментов Bort BTK-65
Достоинства:
Комментарий:
За эти деньги отличный набор.
Достоинства:
Комментарий:
Хороший набор, инструменты добротные
Достоинства:
Комментарий:
соответствует заявленным характеристикам
Достоинства:
Комментарий:
нормальный набор, отличная комплектация, есть все необходимое, цена-качество на высоте
Достоинства:
Комментарий:
сам набор нормальный, только в кейсе плохо держится содержимое. А вообще, по дому очень выручает, все нужные инструменты в одном месте.
Достоинства:
Комментарий:
Неплохой набор инструментов, хороший вариант для дома и автомобиля, металл довольно крепкий, не слизывает!
Достоинства:
Комментарий:
Отличный набор для работ по дому.
Достоинства:
Комментарий:
Удобный! Комплектный! В качестве подарка был очень кстати!
Достоинства:
Комментарий:
ящик хороший, тяжёлый. Купила мужу под ёлку, он давно хотел такой набор, думаю внутри всё хорошо, не вскрывала.
Достоинства:
Комментарий:
Набор соответствует описанию.
Достоинства:
Комментарий:
Отличный набор за свои деньги, для дома, самое то!
Достоинства:
Комментарий:
не хватило кое каких ключей.
Достоинства:
Комментарий:
Брал себе для дома, очень хорошие и качественные инструменты
Достоинства:
Комментарий:
Нормальный набор для мелкого ремонта
Достоинства:
Комментарий:
отличный товар по хорошей цене
Достоинства:
Комментарий:
купил в машину бросил в багажник, пока не пользовался, 4 звезды авансом.