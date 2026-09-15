Набор инструментов, 1/2", 1/4", CrV, пластиковый кейс 82 предмета Stels (14105)
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Характеристики
Описание товара Набор инструментов, 1/2", 1/4", CrV, пластиковый кейс 82 предмета Stels (14105)
Набор инструментов STELS 82 предмета 14105 оснащен прочными и надежными изделиями, которые подойдут для ремонта дома, на даче и для обслуживания автомобиля. Комплект состоит из 82 предметов упакованных в кейс для надежного хранения и безопасной транспортировки. Рабочие части инструментов выполнены из хромованадиевой стали и обладают комфортными для удержания рукоятками. Преимущества набора инструментов STELS 14105 Рабочие части набора инструментов STELS 82 предмета 14105 изготовлены из хромованадиевой стали Многофункциональность Комбинированные ключи и торцевые головки из термически обработанной стали хромованадиевой группы устойчивы к деформациям при нагрузках. Отвертки, биты и биты-вставки из японской легированной стали S2 обладают улучшенными прочностными характеристиками. Матовое хромирование сатин защищает инструменты от коррозии. Трещотки с шагом 5 градусов облегчают работу в труднодоступных местах. Реверсивный механизм позволяет как закручивать, так и откручивать крепежи. Кнопка быстрого сброса упрощает замену торцевых головок на ключе-трещотке. Ударопрочный пластиковый кейс с ложементом и металлическими застежками удобен для хранения и транспортировки. Строгий конфтроль на всех этапах производства гарантирует высокое качество инструментов. На набор предоставляется пожизненная гарантия, подробные условия которой перечислены в гарантийном талоне.
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Смотрите также: Автомобильный инструмент, Аппараты для сварки труб, Биты и адаптеры, Верстаки и столы, Защитные очки, маски и каски, Кельмы и мастерки, Кусачки и бокорезы, Малярные валики, Мультитулы, Наборы инструментов, Ножи складные, Ножи строительные, Обдирочный инструмент, Отвертки, Паяльники, Пилы ручные, Плоскогубцы и пассатижи, Подъемники для плитки и листовых материалов, Системы выравнивания плитки, Системы хранения и транспортировки, Стеклодомкраты, Столярно-слесарный инструмент, Шприцы для выдавливания герметиков, недорогие, универсальные, автомобильные, слесарно-монтажные, с отвертками, с торцевыми головками
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