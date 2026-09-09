Машина шлифовальная угловая Makita GA5021
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Характеристики
Тип товара
Шлифмашина
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
9 780 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 266414
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Характеристики
Размеры в упаковке, см
43х17х14
Вес, кг.
4.05
Описание товара Машина шлифовальная угловая Makita GA5021
Угловая шлифмашина Makita GA5021 предназначена для выполнения различных работ по металлу, кирпичу или камню: резке, шлифовке и зачистке. Фиксация включенного состояния делает продолжительную работу более комфортной. Дополнительная рукоятка способствует надежному удержанию инструмента. Предусмотрена предохранительная муфта. Для замены кожуха не требуются специальные приспособления.
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Угловая шлифмашина Makita GA5021 предназначена для выполнения различных работ по металлу, кирпичу или камню: резке, шлифовке и зачистке. Фиксация включенного состояния делает продолжительную работу более комфортной. Дополнительная рукоятка способствует надежному удержанию инструмента. Предусмотрена предохранительная муфта. Для замены кожуха не требуются специальные приспособления.
Смотрите также: Аккумуляторы для электроинструмента, Гайковерты, Дрели, Дрель-шуруповерты аккумуляторные, Зарядные устройства для электроинструмента, Клеевые пистолеты, Комплектующие и аксессуары для электроинструмента, Краскораспылители электрические, Лобзики электрические, Многофункциональные инструменты, Ножницы электрические, Оснастка, Отвертки электрические, Перфораторы, Пилы электрические, Рубанки электрические, Станки, Строительные миксеры, Строительные степлеры, Строительные фены, Фрезеры, Шлифовальные машины, Шуруповерты сетевые
Смотрите также: Аккумуляторы для электроинструмента, Гайковерты, Дрели, Дрель-шуруповерты аккумуляторные, Зарядные устройства для электроинструмента, Клеевые пистолеты, Комплектующие и аксессуары для электроинструмента, Краскораспылители электрические, Лобзики электрические, Многофункциональные инструменты, Ножницы электрические, Оснастка, Отвертки электрические, Перфораторы, Пилы электрические, Рубанки электрические, Станки, Строительные миксеры, Строительные степлеры, Строительные фены, Фрезеры, Шлифовальные машины, Шуруповерты сетевые
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