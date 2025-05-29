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Набор клавиатура+мышь Defender C-915 RU Black USB купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Набор клавиатура+мышь Defender C-915 RU Black USB

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Набор клавиатура+мышь Defender C-915 RU Black USB - фото 1
Набор клавиатура+мышь Defender C-915 RU Black USB - фото 2
Набор клавиатура+мышь Defender C-915 RU Black USB - фото 3
Набор клавиатура+мышь Defender C-915 RU Black USB - фото 4
Набор клавиатура+мышь Defender C-915 RU Black USB - фото 5
Набор клавиатура+мышь Defender C-915 RU Black USB - фото 6
Набор клавиатура+мышь Defender C-915 RU Black USB - фото 7
Набор клавиатура+мышь Defender C-915 RU Black USB - фото 8
Набор клавиатура+мышь Defender C-915 RU Black USB - фото 9
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Набор клавиатура+мышь Defender C-915 RU Black USB - фото 12
Набор клавиатура+мышь Defender C-915 RU Black USB - фото 13
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Набор клавиатура+мышь
Тип клавиатуры
мембранная
Назначение
для ПК
Цвет
черный
Раскладка клавиатуры
JIS
Количество клавиш
104
Формат клавиатуры
полноразмерная
Тип подключения
беспроводное
  • Набор клавиатура+мышь Defender C-915 RU Black USB - фото 1
  • Набор клавиатура+мышь Defender C-915 RU Black USB - фото 2
  • Набор клавиатура+мышь Defender C-915 RU Black USB - фото 3
  • Набор клавиатура+мышь Defender C-915 RU Black USB - фото 4
  • Набор клавиатура+мышь Defender C-915 RU Black USB - фото 5
  • Набор клавиатура+мышь Defender C-915 RU Black USB - фото 6
  • Набор клавиатура+мышь Defender C-915 RU Black USB - фото 7
  • Набор клавиатура+мышь Defender C-915 RU Black USB - фото 8
  • Набор клавиатура+мышь Defender C-915 RU Black USB - фото 9
  • Набор клавиатура+мышь Defender C-915 RU Black USB - фото 10
  • Набор клавиатура+мышь Defender C-915 RU Black USB - фото 11
  • Набор клавиатура+мышь Defender C-915 RU Black USB - фото 12
  • Набор клавиатура+мышь Defender C-915 RU Black USB - фото 13
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
1 040 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 262074
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Характеристики

Бренд
DEFENDER
Тип товара
Набор клавиатура+мышь
Набор клавиатура и мышь
Да
Тип клавиатуры
мембранная
Назначение
для ПК
Для геймеров
нет
Комплектация
клавиатура, мышь
Цвет
черный
Тачпад
нет
Раскладка клавиатуры
JIS
Подсветка клавиш
нет
Количество клавиш
104
Бесшумное нажатие клавиш
Да
Формат клавиатуры
полноразмерная
Встроенный USB-хаб
нет
Источник питания клавиатуры
1хАА
Источник питания мыши
2хААА
Разрешение оптического сенсора мыши, dpi
1200
Тип подключения
беспроводное
Интерфейс подключения
радиоканал
Радиус действия беспроводной связи
10 м
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
52х14х4
Вес, г.
580

Описание товара Набор клавиатура+мышь Defender C-915 RU Black USB

Клавиатура+мышь Defender #1 C-915 RU представляет собой комплект, который станет незаменимым помощником во время работы за персональным компьютером. Благодаря оптическим светодиодным датчикам, предусмотренным в мыши, обеспечивается невероятная точность при наведении курсора. Колесико прокрутки позволит пользователю молниеносно просматривать различные страницы во Всемирной паутине. Клавиатура из набора Defender #1 C-915 RU является мембранной – в ней отсутствуют механические элементы, которые нередко выходят из строя. Цифровой блок придется как нельзя кстати при работе с числовыми данными. Корпус мыши изготовлен из матового пластика – материала, который препятствует скольжению рук. А ресивер обеспечит беспроводное подключение аксессуара к вашему ПК или ноутбуку.

Отзывы о товаре Набор клавиатура+мышь Defender C-915 RU Black USB

Источник: Яндекс Маркет
29.05.2025
Алексей

Достоинства:


Комментарий:
Впечатляет, внешне полная копия более дорогой клавиатуры Red dragon только без подсветки. Работает шустро как клавиатура так и мышь. Мышка вполне удобная. Так и не понял, почему нет выключателей клавиатуры и мыши, они теоретически должны уходит в сон когда какое-то время не пользуешься. То есть от случайных нажатий в коробке не застрахована. Приобреталась для компов что приносят на ремонт друзья, по этому в большинстве случаев будет в коробке хранится. Но как основная тоже многим подойдёт.
Источник: Яндекс Маркет
28.05.2025
Радион Г.

Достоинства:


Комментарий:
за свою цену хороший набор, минус есть мышка подлагивает но скорее всего нужно просто настроить
Источник: Яндекс Маркет
26.05.2025
Денис Б.

Достоинства:


Комментарий:
все работает отлично, заряда хватает на долго
Источник: Яндекс Маркет
25.05.2025
Станислав Б.

Достоинства:


Комментарий:
Качество недорогого пластика, громкая клавиатура. За такую стоимость рабочий вариант.
Источник: Яндекс Маркет
23.05.2025
Равиль А.

Достоинства:


Комментарий:
удобная раскладка, привычная под олдскул
Источник: Яндекс Маркет
22.05.2025
Константин С.

Достоинства:


Комментарий:
Товар великолепен, работает как асы, рекомендую.
Источник: Яндекс Маркет
22.05.2025
Александр Ш.

Достоинства:


Комментарий:
хорошая эргономика , адекватная цена
Источник: Яндекс Маркет
20.05.2025
Василий К.

Достоинства:


Комментарий:
Отличный набор. Работает без проблем и затупаний
Источник: Яндекс Маркет
19.05.2025
Наталья Е.

Достоинства:


Комментарий:
Клавиатура и мышь просто супер, клавиатура работает тихо.
Источник: Яндекс Маркет
18.05.2025
Роман Х.

Достоинства:


Комментарий:
Мне набор понравился, все заработало
Источник: Яндекс Маркет
11.05.2025
Рожков Евгений Николаевич

Достоинства:


Комментарий:
Сыну понравился. Теперь одна беда - от компа за уши не оттащишь
Источник: Яндекс Маркет
04.05.2025
Имя скрыто

Достоинства:


Комментарий:
За такую цену на комплект очень классный вариант, беспроводные устройства всегда в приоритете, так сказать!
Источник: Яндекс Маркет
29.04.2025
Сергей С.

Достоинства:


Комментарий:
Хорошее качество ! Рекомендую !
Источник: Яндекс Маркет
28.04.2025
Е Василий

Достоинства:


Комментарий:
Всё нормально, комплект пришёл, всё работает.
Источник: Яндекс Маркет
25.04.2025
Алексей Б.

Достоинства:


Комментарий:
основную функцию выполняет, но в игре при одновременно нажатии и удержании клавиши и кнопок мыши бывают сбои
Источник: Яндекс Маркет
23.04.2025
Николай М.

Достоинства:


Комментарий:
пришёл целый, пластик не воняет, мне понравилось
Источник: Яндекс Маркет
23.04.2025
Владимир З.

Достоинства:


Комментарий:
клавиатура в работе удобная
Источник: Яндекс Маркет
22.04.2025
Николай Ф.

Достоинства:


Комментарий:
хороший товар рекомендую продавца все понравилось
Источник: Яндекс Маркет
20.04.2025
Alexela

Достоинства:


Комментарий:
Умыкнули батарейки, чем испортили все представление... А клавиатура тактильно очень приятная и удобная, мышь маловата, но можно привыкнуть! посмотрим сколько прослужит, в принципе стоит своих затрат!
Источник: Яндекс Маркет
19.04.2025
Алексей П.

Достоинства:


Комментарий:
все отлично,товар пришёл быстро,все целое,всё работает.
Источник: Яндекс Маркет
18.04.2025
Никита М.

Достоинства:


Комментарий:
ничего особенного,клава как клава,мышь как мышь.брал для xbox series.
Источник: Яндекс Маркет
17.04.2025
Петр В.

Достоинства:


Комментарий:
Все работает. Не хватает кнопки принудительного выключения.
Источник: Яндекс Маркет
16.04.2025
Андрей Т.

Достоинства:


Комментарий:
Работает отлично. Мышь удобная
Источник: Яндекс Маркет
13.04.2025
Александров Александр

Достоинства:


Комментарий:
обалдеть. даже упаковка, как новая, что странно в последнее время...
Источник: Яндекс Маркет
13.04.2025
Мустафа Р.

Достоинства:


Комментарий:
Все шикарно, качество как у любого дефендера, поэтому тут из плюса только цена. Как временное решение - самое то
Источник: Яндекс Маркет
08.04.2025
Валентин П.

Достоинства:


Комментарий:
Клавиши мягкие прям и мышь удобная стоит брать, советую к приобретению
Источник: Яндекс Маркет
07.04.2025
Алексей З.

Достоинства:


Комментарий:
Пока не пробовал. Дополню если что то не так будет
Источник: Яндекс Маркет
06.04.2025
Владимир Г.

Достоинства:


Комментарий:
Все бы ничего, но мышка щелкучая, выбрал другой комплект!
Источник: Яндекс Маркет
04.04.2025
Наталия Х.

Достоинства:


Комментарий:
Крутой набор. Нравится на самом деле всё: материал, удобство, функционал. Долго искали беспроводные мышку и клавиатуру, и не прогадали)
Источник: Яндекс Маркет
03.04.2025
Александр Л.

Достоинства:


Комментарий:
неплохая клавиатура,мягкое нажатие на клавиши,мышка лежит в руке удобно
Источник: Яндекс Маркет
02.04.2025
Евгений О.

Достоинства:


Комментарий:
бесшумная клавиатура мышка удобная всё работает.
Источник: Яндекс Маркет
01.04.2025
ирина и.

Достоинства:


Комментарий:
клавиатура с мышкой купили в подарок,все понравилось,закажу себе такую
Источник: Яндекс Маркет
01.04.2025
Сергей К.

Достоинства:


Комментарий:
Соответствует описанию. Работает.
Источник: Яндекс Маркет
01.04.2025
Михаил Г.

Достоинства:


Комментарий:
Отличный базовый комплект клавамыши



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Курьерская доставка в Санкт-Петербурге

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Характеристики
Бренд
DEFENDER
Тип товара
Набор клавиатура+мышь
Набор клавиатура и мышь
Да
Тип клавиатуры
мембранная
Назначение
для ПК
Для геймеров
нет
Комплектация
клавиатура, мышь
Цвет
черный
Тачпад
нет
Раскладка клавиатуры
JIS
Подсветка клавиш
нет
Количество клавиш
104
Развернуть
Бесшумное нажатие клавиш
Да
Формат клавиатуры
полноразмерная
Встроенный USB-хаб
нет
Источник питания клавиатуры
1хАА
Источник питания мыши
2хААА
Разрешение оптического сенсора мыши, dpi
1200
Тип подключения
беспроводное
Интерфейс подключения
радиоканал
Радиус действия беспроводной связи
10 м
Страна производитель
Китай
Описание
Клавиатура+мышь Defender #1 C-915 RU представляет собой комплект, который станет незаменимым помощником во время работы за персональным компьютером. Благодаря оптическим светодиодным датчикам, предусмотренным в мыши, обеспечивается невероятная точность при наведении курсора. Колесико прокрутки позволит пользователю молниеносно просматривать различные страницы во Всемирной паутине. Клавиатура из набора Defender #1 C-915 RU является мембранной – в ней отсутствуют механические элементы, которые нередко выходят из строя. Цифровой блок придется как нельзя кстати при работе с числовыми данными. Корпус мыши изготовлен из матового пластика – материала, который препятствует скольжению рук. А ресивер обеспечит беспроводное подключение аксессуара к вашему ПК или ноутбуку.
Самовывоз
Доставка
Отзывы
Источник: Яндекс Маркет
29.05.2025
Алексей

Достоинства:


Комментарий:
Впечатляет, внешне полная копия более дорогой клавиатуры Red dragon только без подсветки. Работает шустро как клавиатура так и мышь. Мышка вполне удобная. Так и не понял, почему нет выключателей клавиатуры и мыши, они теоретически должны уходит в сон когда какое-то время не пользуешься. То есть от случайных нажатий в коробке не застрахована. Приобреталась для компов что приносят на ремонт друзья, по этому в большинстве случаев будет в коробке хранится. Но как основная тоже многим подойдёт.
Источник: Яндекс Маркет
28.05.2025
Радион Г.

Достоинства:


Комментарий:
за свою цену хороший набор, минус есть мышка подлагивает но скорее всего нужно просто настроить
Источник: Яндекс Маркет
26.05.2025
Денис Б.

Достоинства:


Комментарий:
все работает отлично, заряда хватает на долго
Источник: Яндекс Маркет
25.05.2025
Станислав Б.

Достоинства:


Комментарий:
Качество недорогого пластика, громкая клавиатура. За такую стоимость рабочий вариант.
Источник: Яндекс Маркет
23.05.2025
Равиль А.

Достоинства:


Комментарий:
удобная раскладка, привычная под олдскул
Источник: Яндекс Маркет
22.05.2025
Константин С.

Достоинства:


Комментарий:
Товар великолепен, работает как асы, рекомендую.
Источник: Яндекс Маркет
22.05.2025
Александр Ш.

Достоинства:


Комментарий:
хорошая эргономика , адекватная цена
Источник: Яндекс Маркет
20.05.2025
Василий К.

Достоинства:


Комментарий:
Отличный набор. Работает без проблем и затупаний
Источник: Яндекс Маркет
19.05.2025
Наталья Е.

Достоинства:


Комментарий:
Клавиатура и мышь просто супер, клавиатура работает тихо.
Источник: Яндекс Маркет
18.05.2025
Роман Х.

Достоинства:


Комментарий:
Мне набор понравился, все заработало
Источник: Яндекс Маркет
11.05.2025
Рожков Евгений Николаевич

Достоинства:


Комментарий:
Сыну понравился. Теперь одна беда - от компа за уши не оттащишь
Источник: Яндекс Маркет
04.05.2025
Имя скрыто

Достоинства:


Комментарий:
За такую цену на комплект очень классный вариант, беспроводные устройства всегда в приоритете, так сказать!
Источник: Яндекс Маркет
29.04.2025
Сергей С.

Достоинства:


Комментарий:
Хорошее качество ! Рекомендую !
Источник: Яндекс Маркет
28.04.2025
Е Василий

Достоинства:


Комментарий:
Всё нормально, комплект пришёл, всё работает.
Источник: Яндекс Маркет
25.04.2025
Алексей Б.

Достоинства:


Комментарий:
основную функцию выполняет, но в игре при одновременно нажатии и удержании клавиши и кнопок мыши бывают сбои
Источник: Яндекс Маркет
23.04.2025
Николай М.

Достоинства:


Комментарий:
пришёл целый, пластик не воняет, мне понравилось
Источник: Яндекс Маркет
23.04.2025
Владимир З.

Достоинства:


Комментарий:
клавиатура в работе удобная
Источник: Яндекс Маркет
22.04.2025
Николай Ф.

Достоинства:


Комментарий:
хороший товар рекомендую продавца все понравилось
Источник: Яндекс Маркет
20.04.2025
Alexela

Достоинства:


Комментарий:
Умыкнули батарейки, чем испортили все представление... А клавиатура тактильно очень приятная и удобная, мышь маловата, но можно привыкнуть! посмотрим сколько прослужит, в принципе стоит своих затрат!
Источник: Яндекс Маркет
19.04.2025
Алексей П.

Достоинства:


Комментарий:
все отлично,товар пришёл быстро,все целое,всё работает.
Источник: Яндекс Маркет
18.04.2025
Никита М.

Достоинства:


Комментарий:
ничего особенного,клава как клава,мышь как мышь.брал для xbox series.
Источник: Яндекс Маркет
17.04.2025
Петр В.

Достоинства:


Комментарий:
Все работает. Не хватает кнопки принудительного выключения.
Источник: Яндекс Маркет
16.04.2025
Андрей Т.

Достоинства:


Комментарий:
Работает отлично. Мышь удобная
Источник: Яндекс Маркет
13.04.2025
Александров Александр

Достоинства:


Комментарий:
обалдеть. даже упаковка, как новая, что странно в последнее время...
Источник: Яндекс Маркет
13.04.2025
Мустафа Р.

Достоинства:


Комментарий:
Все шикарно, качество как у любого дефендера, поэтому тут из плюса только цена. Как временное решение - самое то
Источник: Яндекс Маркет
08.04.2025
Валентин П.

Достоинства:


Комментарий:
Клавиши мягкие прям и мышь удобная стоит брать, советую к приобретению
Источник: Яндекс Маркет
07.04.2025
Алексей З.

Достоинства:


Комментарий:
Пока не пробовал. Дополню если что то не так будет
Источник: Яндекс Маркет
06.04.2025
Владимир Г.

Достоинства:


Комментарий:
Все бы ничего, но мышка щелкучая, выбрал другой комплект!
Источник: Яндекс Маркет
04.04.2025
Наталия Х.

Достоинства:


Комментарий:
Крутой набор. Нравится на самом деле всё: материал, удобство, функционал. Долго искали беспроводные мышку и клавиатуру, и не прогадали)
Источник: Яндекс Маркет
03.04.2025
Александр Л.

Достоинства:


Комментарий:
неплохая клавиатура,мягкое нажатие на клавиши,мышка лежит в руке удобно
Источник: Яндекс Маркет
02.04.2025
Евгений О.

Достоинства:


Комментарий:
бесшумная клавиатура мышка удобная всё работает.
Источник: Яндекс Маркет
01.04.2025
ирина и.

Достоинства:


Комментарий:
клавиатура с мышкой купили в подарок,все понравилось,закажу себе такую
Источник: Яндекс Маркет
01.04.2025
Сергей К.

Достоинства:


Комментарий:
Соответствует описанию. Работает.
Источник: Яндекс Маркет
01.04.2025
Михаил Г.

Достоинства:


Комментарий:
Отличный базовый комплект клавамыши


Набор клавиатура+мышь Defender C-915 RU Black USB - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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