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Wi-Fi адаптер Mercusys MW300UM купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Wi-Fi адаптер Mercusys MW300UM

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Wi-Fi адаптер Mercusys MW300UM
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Wi-Fi адаптер
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
550 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 257385
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Характеристики

Бренд
Mercusys
Тип товара
Wi-Fi адаптер
Размеры в упаковке, см
15х10х3
Вес, г.
70

Описание товара Wi-Fi адаптер Mercusys MW300UM

MW300UM позволит подключить настольный компьютер или ноутбук к сети Wi-Fi для высокоскоростного доступа к беспроводному интернету. Устройство обеспечивает скорость Wi-Fi до 300 Мбит/с, что идеально подходит для потокового просмотра HD-видео, онлайн-игр и загрузки файлов большого размера. Создайте быстрое беспроводное подключение. 

Отзывы о товаре Wi-Fi адаптер Mercusys MW300UM




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Характеристики
Бренд
Mercusys
Тип товара
Wi-Fi адаптер
Описание
MW300UM позволит подключить настольный компьютер или ноутбук к сети Wi-Fi для высокоскоростного доступа к беспроводному интернету. Устройство обеспечивает скорость Wi-Fi до 300 Мбит/с, что идеально подходит для потокового просмотра HD-видео, онлайн-игр и загрузки файлов большого размера. Создайте быстрое беспроводное подключение. 
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Wi-Fi адаптер Mercusys MW300UM - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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