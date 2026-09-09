Wi-Fi адаптер Mercusys MW300UM
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Характеристики
Тип товара
Wi-Fi адаптер
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
550 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 257385
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Характеристики
Размеры в упаковке, см
15х10х3
Вес, г.
70
Описание товара Wi-Fi адаптер Mercusys MW300UM
MW300UM позволит подключить настольный компьютер или ноутбук к сети Wi-Fi для высокоскоростного доступа к беспроводному интернету. Устройство обеспечивает скорость Wi-Fi до 300 Мбит/с, что идеально подходит для потокового просмотра HD-видео, онлайн-игр и загрузки файлов большого размера. Создайте быстрое беспроводное подключение.
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MW300UM позволит подключить настольный компьютер или ноутбук к сети Wi-Fi для высокоскоростного доступа к беспроводному интернету. Устройство обеспечивает скорость Wi-Fi до 300 Мбит/с, что идеально подходит для потокового просмотра HD-видео, онлайн-игр и загрузки файлов большого размера. Создайте быстрое беспроводное подключение.
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Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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