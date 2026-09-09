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Сетевой фильтр Most TRG 5м (10 розеток) белый купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Сетевой фильтр Most TRG 5м (10 розеток) белый

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Сетевой фильтр Most TRG 5м (10 розеток) белый
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Сетевые фильтры
Общее количество розеток
10
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
-5%
2 270 руб.  2 390 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 255637
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Характеристики

Бренд
Most
Тип товара
Сетевые фильтры
Общее количество розеток
10
Длина шнура
5 м
Страна производитель
Россия
Размеры в упаковке, см
15х7х4
Вес, г.
980

Описание товара Сетевой фильтр Most TRG 5м (10 розеток) белый

Most TRG — 2 сетевых фильтра в одном корпусе. Возможность подключить до 10 различных устройст одновременно. Возможность раздельного электропитания двух групп аппаратуры либо двух рабочих мест, расположенных рядом. 6 евророзеток с заземлением и 4 узкие розетки без заземления. Рекомендуется для использования в сетях с относительно стабильным напряжением

Отзывы о товаре Сетевой фильтр Most TRG 5м (10 розеток) белый




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Характеристики
Бренд
Most
Тип товара
Сетевые фильтры
Общее количество розеток
10
Длина шнура
5 м
Страна производитель
Россия
Описание
Most TRG — 2 сетевых фильтра в одном корпусе. Возможность подключить до 10 различных устройст одновременно. Возможность раздельного электропитания двух групп аппаратуры либо двух рабочих мест, расположенных рядом. 6 евророзеток с заземлением и 4 узкие розетки без заземления. Рекомендуется для использования в сетях с относительно стабильным напряжением
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Сетевой фильтр Most TRG 5м (10 розеток) белый - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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