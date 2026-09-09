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Наушники Oklick HS-G300 ARMAGEDDON черный/красный (AH-V1) купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Наушники Oklick HS-G300 ARMAGEDDON черный/красный (AH-V1)

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Наушники Oklick HS-G300 ARMAGEDDON черный/красный (AH-V1) - фото 1
Наушники Oklick HS-G300 ARMAGEDDON черный/красный (AH-V1) - фото 2
Наушники Oklick HS-G300 ARMAGEDDON черный/красный (AH-V1) - фото 3
Наушники Oklick HS-G300 ARMAGEDDON черный/красный (AH-V1) - фото 4
Наушники Oklick HS-G300 ARMAGEDDON черный/красный (AH-V1) - фото 5
Наушники Oklick HS-G300 ARMAGEDDON черный/красный (AH-V1) - фото 6
Наушники Oklick HS-G300 ARMAGEDDON черный/красный (AH-V1) - фото 7
Наушники Oklick HS-G300 ARMAGEDDON черный/красный (AH-V1) - фото 8
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Наушники
Тип конструкции
мониторные (охватывающие)
Тип подключения
проводное
Микрофон
да
Разъём наушников
jack 3.5 mm
Система активного шумоподавления
нет
  • Наушники Oklick HS-G300 ARMAGEDDON черный/красный (AH-V1) - фото 1
  • Наушники Oklick HS-G300 ARMAGEDDON черный/красный (AH-V1) - фото 2
  • Наушники Oklick HS-G300 ARMAGEDDON черный/красный (AH-V1) - фото 3
  • Наушники Oklick HS-G300 ARMAGEDDON черный/красный (AH-V1) - фото 4
  • Наушники Oklick HS-G300 ARMAGEDDON черный/красный (AH-V1) - фото 5
  • Наушники Oklick HS-G300 ARMAGEDDON черный/красный (AH-V1) - фото 6
  • Наушники Oklick HS-G300 ARMAGEDDON черный/красный (AH-V1) - фото 7
  • Наушники Oklick HS-G300 ARMAGEDDON черный/красный (AH-V1) - фото 8
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
890 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 255401
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Характеристики

Бренд
ОКЛИК
Тип товара
Наушники
Тип конструкции
мониторные (охватывающие)
Тип подключения
проводное
Комплектация
наушники, упаковка
Цвет
черный, красный
Микрофон
да
Длина кабеля, м
2.5
Поддержка Apt-X
нет
Разъём наушников
jack 3.5 mm
Система активного шумоподавления
нет
Складная конструкция
нет
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
25х15х10
Вес, г.
575

Описание товара Наушники Oklick HS-G300 ARMAGEDDON черный/красный (AH-V1)

Наушники Oklick предлагают идеальное сочетание стиля и функциональности для любителей качественного звука. Эти накладные наушники выполнены в классическом черном цвете с эффектными красными акцентами, которые придают им современный вид. С проводным подключением через стандартный разъём jack 3.5 mm, они обеспечивают надежное соединение с любыми устройствами, будь то смартфон, планшет или компьютер. Длина кабеля составляет 2,5 метра, что предоставляет свободу движений и комфорт при использовании. Наличие встроенного микрофона делает эти наушники отличным выбором для общения по телефону, видеоконференций или игр. Эргономичный дизайн и качественные материалы обеспечивают комфорт даже при длительном использовании, что делает их идеальными для ежедневного использования как дома, так и в офисе. Наушники Oklick — это ваш надежный спутник для музыки, общения и развлечений.

Отзывы о товаре Наушники Oklick HS-G300 ARMAGEDDON черный/красный (AH-V1)




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Характеристики
Бренд
ОКЛИК
Тип товара
Наушники
Тип конструкции
мониторные (охватывающие)
Тип подключения
проводное
Комплектация
наушники, упаковка
Цвет
черный, красный
Микрофон
да
Длина кабеля, м
2.5
Поддержка Apt-X
нет
Разъём наушников
jack 3.5 mm
Система активного шумоподавления
нет
Складная конструкция
нет
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Страна производитель
Китай
Описание
Наушники Oklick предлагают идеальное сочетание стиля и функциональности для любителей качественного звука. Эти накладные наушники выполнены в классическом черном цвете с эффектными красными акцентами, которые придают им современный вид. С проводным подключением через стандартный разъём jack 3.5 mm, они обеспечивают надежное соединение с любыми устройствами, будь то смартфон, планшет или компьютер. Длина кабеля составляет 2,5 метра, что предоставляет свободу движений и комфорт при использовании. Наличие встроенного микрофона делает эти наушники отличным выбором для общения по телефону, видеоконференций или игр. Эргономичный дизайн и качественные материалы обеспечивают комфорт даже при длительном использовании, что делает их идеальными для ежедневного использования как дома, так и в офисе. Наушники Oklick — это ваш надежный спутник для музыки, общения и развлечений.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


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