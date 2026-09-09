Наушники Oklick HS-G300 ARMAGEDDON черный/красный (AH-V1)
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
- Безопасный возврат 14 дней
Характеристики
Описание товара Наушники Oklick HS-G300 ARMAGEDDON черный/красный (AH-V1)
Наушники Oklick предлагают идеальное сочетание стиля и функциональности для любителей качественного звука. Эти накладные наушники выполнены в классическом черном цвете с эффектными красными акцентами, которые придают им современный вид. С проводным подключением через стандартный разъём jack 3.5 mm, они обеспечивают надежное соединение с любыми устройствами, будь то смартфон, планшет или компьютер. Длина кабеля составляет 2,5 метра, что предоставляет свободу движений и комфорт при использовании. Наличие встроенного микрофона делает эти наушники отличным выбором для общения по телефону, видеоконференций или игр. Эргономичный дизайн и качественные материалы обеспечивают комфорт даже при длительном использовании, что делает их идеальными для ежедневного использования как дома, так и в офисе. Наушники Oklick — это ваш надежный спутник для музыки, общения и развлечений.
Смотрите также: Аксессуары для наушников, Наушники, Портативная акустика, Acer, AKG, Creative, Huawei, Jabra, JBL, Logitech, Razer, Sony, Sven, Oklick
Теги товара: Мониторные, Беспроводные Bluetooth с микрофоном, Игровые с микрофоном
Магазины и пункты выдачи в Санкт-Петербурге
Курьерская доставка в Санкт-Петербурге
Похожие товары
-
В наличииЦена 850 руб.213 руб. в СплитНаушники SVEN АР-600
-
В наличииЦена 850 руб.213 руб. в СплитНаушники Defender Gryphon 750U USB черный
-
В наличииЦена 870 руб.218 руб. в СплитНаушники Defender Apods (63913) White
-
В наличииЦена 890 руб.223 руб. в СплитНaушники Defender Twins 975 белый (63975)
-
В наличииЦена 930 руб.233 руб. в СплитНаушники Defender FreeMotion B525 серый+белый
-
В наличииЦена 950 руб.238 руб. в СплитНаушники Defender FreeMotion B525 черный+белый
-
В наличииЦена 950 руб.238 руб. в СплитНаушники Defender Freebuds B525 pink/White (63528)
-
В наличииЦена 950 руб.238 руб. в СплитНаушники Tecno Buds 4 (BD04) Midnight Blue
-
В наличииЦена 970 руб.243 руб. в СплитНаушники Nobby Practic T-101 (NBP-BH-42-48) White
-
В наличииЦена 970 руб.243 руб. в СплитНаушники Defender FreeMotion B645 (63646) Grey
-
В наличииЦена 980 руб.245 руб. в СплитНаушники Defender FreeMotion B571 63571
-
В наличииЦена 1 020 руб.255 руб. в СплитНаушники Redragon PELIAS чёрная
Смотрите также: Аксессуары для наушников, Наушники, Портативная акустика, Acer, AKG, Creative, Huawei, Jabra, JBL, Logitech, Razer, Sony, Sven, Oklick
Теги товара: Мониторные, Беспроводные Bluetooth с микрофоном, Игровые с микрофоном
Отзывы о товаре Наушники Oklick HS-G300 ARMAGEDDON черный/красный (AH-V1)