Память оперативная DDR4 Patriot 2x8Gb 3600MHz (PVS416G360C7K)
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Характеристики
Описание товара Память оперативная DDR4 Patriot 2x8Gb 3600MHz (PVS416G360C7K)
Для кого и под какие задачи
Данный комплект оперативной памяти идеально подойдет для сборки сбалансированного игрового ПК или производительной рабочей станции для монтажа видео и работы с графикой. Объём 16 ГБ в двухканальном режиме с высокой частотой обеспечивает плавность в современных играх и позволяет одновременно держать открытыми множество вкладок браузера вместе с профессиональными приложениями, не испытывая подтормаживаний. Если же вы планируете рендерить сложные сцены или работать с огромными массивами данных, стоит рассмотреть комплекты большего объёма, но для подавляющего большинства пользователей эта конфигурация станет отличным выбором с запасом на будущее.
Тип, поколение и форм-фактор памяти
Перед вами оперативная память стандарта DDR4, что означает совместимость с современными платформами на базе процессоров Intel Core и AMD Ryzen последних поколений. Модули выполнены в форм-факторе DIMM, который предназначен исключительно для установки в настольные компьютеры и не подойдет для ноутбуков или компактных систем, где используются более компактные планки SO-DIMM. Поколение DDR4 является текущим массовым стандартом, предлагая улучшенную энергоэффективность и более высокие частоты по сравнению с устаревшим DDR3.
Объём, частота и реальная производительность
Комплект состоит из двух модулей по 8 ГБ каждый, что в сумме даёт 16 ГБ оперативной памяти - этого достаточно для комфортной игры, потоковой трансляции и серьёзной многозадачности. Номинальная частота работы составляет 3600 МГц, что значительно повышает пропускную способность подсистемы памяти по сравнению с базовыми частотами вроде 2133 или 2400 МГц. В играх, особенно на платформе AMD Ryzen, высокая частота напрямую влияет на количество кадров в секунду и минимизацию фризов, а в рабочих приложениях ускоряет загрузку и обработку данных.
Тайминги, напряжение и профили разгона
Низкие тайминги CL16 при частоте 3600 МГц свидетельствуют о хорошем балансе между скоростью и латентностью, обеспечивая быстрый отклик системы на запросы процессора. Для работы на заявленных параметрах модули используют стандартное для DDR4 напряжение 1.35 В. Ключевая особенность данного комплекта - поддержка технологии Intel XMP 2.0, которая позволяет активировать профиль разгона в BIOS материнской платы одной кнопкой, автоматически выставив все необходимые частоту, тайминги и напряжение без ручных настроек.
Совместимость с платформой
Память совместима с материнскими платами на чипсетах Intel Z, B и H серий, а также AMD X, B и A серий, поддерживающих стандарт DDR4. Для достижения стабильной работы на частоте 3600 МГц требуется относительно современная платформа, например, Intel Core 10-го поколения и новее или AMD Ryzen 3000 серии и новее. Перед покупкой крайне важно уточнить в спецификациях вашей материнской платы максимально поддерживаемую частоту памяти, так как на бюджетных моделях может быть ограничение, например, на 3200 МГц.
Радиаторы, охлаждение и внешний вид
Модули оснащены алюминиевыми радиаторами черного цвета, которые не только придают конструкции стильный вид, но и эффективно отводят тепло от микросхем памяти при длительной нагрузке на высоких частотах. Высота планок является стандартной, что минимизирует риск конфликта с крупными башенными процессорными кулерами при установке в ближайшие к сокету слоты. Подсветка RGB в данной модели отсутствует, что делает комплект отличным выбором для лаконичных и производительных сборок, где на первом месте стоит стабильность и качество компонентов.
Комплектность, режимы работы и расширение
Память продаётся в комплекте из двух абсолютно идентичных модулей, прошедших совместное тестирование на совместимость. Это гарантирует стабильную работу в двухканальном режиме, который вдвое увеличивает пропускную способность по сравнению с одноканальным, что критически важно для общей производительности системы. Для правильной активации двухканального режима установите планки в слоты одного цвета на материнской плате, обычно это первый и третий или второй и четвёртый слоты от процессора.
Важные нюансы перед покупкой
Помните, что память стандарта DDR4 физически и электрически несовместима со слотами под DDR3 или DDR5. Для работы на заявленной частоте 3600 МГц может потребоваться активация профиля XMP в BIOS UEFI вашей материнской платы, иначе память будет работать на стандартной для платформы частоте, например, 2133 МГц. Если вы планируете в будущем расширить объём, рекомендуется докупать идентичный комплект, так как смешивание модулей с разными таймингами или чипами памяти может привести к нестабильной работе или снижению частоты до более низкого общего знаменателя.
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Для кого и под какие задачи
Данный комплект оперативной памяти идеально подойдет для сборки сбалансированного игрового ПК или производительной рабочей станции для монтажа видео и работы с графикой. Объём 16 ГБ в двухканальном режиме с высокой частотой обеспечивает плавность в современных играх и позволяет одновременно держать открытыми множество вкладок браузера вместе с профессиональными приложениями, не испытывая подтормаживаний. Если же вы планируете рендерить сложные сцены или работать с огромными массивами данных, стоит рассмотреть комплекты большего объёма, но для подавляющего большинства пользователей эта конфигурация станет отличным выбором с запасом на будущее.
Тип, поколение и форм-фактор памяти
Перед вами оперативная память стандарта DDR4, что означает совместимость с современными платформами на базе процессоров Intel Core и AMD Ryzen последних поколений. Модули выполнены в форм-факторе DIMM, который предназначен исключительно для установки в настольные компьютеры и не подойдет для ноутбуков или компактных систем, где используются более компактные планки SO-DIMM. Поколение DDR4 является текущим массовым стандартом, предлагая улучшенную энергоэффективность и более высокие частоты по сравнению с устаревшим DDR3.
Объём, частота и реальная производительность
Комплект состоит из двух модулей по 8 ГБ каждый, что в сумме даёт 16 ГБ оперативной памяти - этого достаточно для комфортной игры, потоковой трансляции и серьёзной многозадачности. Номинальная частота работы составляет 3600 МГц, что значительно повышает пропускную способность подсистемы памяти по сравнению с базовыми частотами вроде 2133 или 2400 МГц. В играх, особенно на платформе AMD Ryzen, высокая частота напрямую влияет на количество кадров в секунду и минимизацию фризов, а в рабочих приложениях ускоряет загрузку и обработку данных.
Тайминги, напряжение и профили разгона
Низкие тайминги CL16 при частоте 3600 МГц свидетельствуют о хорошем балансе между скоростью и латентностью, обеспечивая быстрый отклик системы на запросы процессора. Для работы на заявленных параметрах модули используют стандартное для DDR4 напряжение 1.35 В. Ключевая особенность данного комплекта - поддержка технологии Intel XMP 2.0, которая позволяет активировать профиль разгона в BIOS материнской платы одной кнопкой, автоматически выставив все необходимые частоту, тайминги и напряжение без ручных настроек.
Совместимость с платформой
Память совместима с материнскими платами на чипсетах Intel Z, B и H серий, а также AMD X, B и A серий, поддерживающих стандарт DDR4. Для достижения стабильной работы на частоте 3600 МГц требуется относительно современная платформа, например, Intel Core 10-го поколения и новее или AMD Ryzen 3000 серии и новее. Перед покупкой крайне важно уточнить в спецификациях вашей материнской платы максимально поддерживаемую частоту памяти, так как на бюджетных моделях может быть ограничение, например, на 3200 МГц.
Радиаторы, охлаждение и внешний вид
Модули оснащены алюминиевыми радиаторами черного цвета, которые не только придают конструкции стильный вид, но и эффективно отводят тепло от микросхем памяти при длительной нагрузке на высоких частотах. Высота планок является стандартной, что минимизирует риск конфликта с крупными башенными процессорными кулерами при установке в ближайшие к сокету слоты. Подсветка RGB в данной модели отсутствует, что делает комплект отличным выбором для лаконичных и производительных сборок, где на первом месте стоит стабильность и качество компонентов.
Комплектность, режимы работы и расширение
Память продаётся в комплекте из двух абсолютно идентичных модулей, прошедших совместное тестирование на совместимость. Это гарантирует стабильную работу в двухканальном режиме, который вдвое увеличивает пропускную способность по сравнению с одноканальным, что критически важно для общей производительности системы. Для правильной активации двухканального режима установите планки в слоты одного цвета на материнской плате, обычно это первый и третий или второй и четвёртый слоты от процессора.
Важные нюансы перед покупкой
Помните, что память стандарта DDR4 физически и электрически несовместима со слотами под DDR3 или DDR5. Для работы на заявленной частоте 3600 МГц может потребоваться активация профиля XMP в BIOS UEFI вашей материнской платы, иначе память будет работать на стандартной для платформы частоте, например, 2133 МГц. Если вы планируете в будущем расширить объём, рекомендуется докупать идентичный комплект, так как смешивание модулей с разными таймингами или чипами памяти может привести к нестабильной работе или снижению частоты до более низкого общего знаменателя.
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