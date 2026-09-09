Top.Mail.Ru
ИБП APC Smart-UPS X SMX3000HV черный купить с доставкой в Санкт-Петербурге
КотоФото
Найти
Статус заказа
Товар добавлен в корзину
Корзина
Избранное Избранное
Каталог товаров
Каталог товаров
 

ИБП APC Smart-UPS X SMX3000HV черный

Отзывы(0)
Добавить в избранное Поделиться
ИБП APC Smart-UPS X SMX3000HV черный - фото 1
ИБП APC Smart-UPS X SMX3000HV черный - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Источники бесперебойного питания
  • ИБП APC Smart-UPS X SMX3000HV черный - фото 1
  • ИБП APC Smart-UPS X SMX3000HV черный - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
245 190 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 250930
Мы отправим вам автоматическое письмо сразу же, когда товар появится в продаже. Это окно НЕ подписывает на рекламу!
Отправить
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
APC
Тип товара
Источники бесперебойного питания
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
64х58х33
Вес, кг.
45

Описание товара ИБП APC Smart-UPS X SMX3000HV черный

ИБП APC Smart-UPS X SMX3000HV - Линейно-интерактивный источник бесперебойного питания средней мощности. Высокое качество выходного электропитания.



Теги товара: APC Smart-UPS

Отзывы о товаре ИБП APC Smart-UPS X SMX3000HV черный




Магазины и пункты выдачи в Санкт-Петербурге


Курьерская доставка в Санкт-Петербурге

Похожие товары

Характеристики
Бренд
APC
Тип товара
Источники бесперебойного питания
Страна производитель
Китай
Описание
ИБП APC Smart-UPS X SMX3000HV - Линейно-интерактивный источник бесперебойного питания средней мощности. Высокое качество выходного электропитания.


Теги товара: APC Smart-UPS
Самовывоз
Доставка
Отзывы


ИБП APC Smart-UPS X SMX3000HV черный - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Загрузка...
Загрузка...