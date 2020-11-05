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Бинокль Veber Ultra Sport 10x26 T-Up

Артикул: 232440
  • Бинокль Veber Ultra Sport 10x26 T-Up - фото 1
  • Бинокль Veber Ultra Sport 10x26 T-Up - фото 2
  • Бинокль Veber Ultra Sport 10x26 T-Up - фото 3
  • Бинокль Veber Ultra Sport 10x26 T-Up - фото 4
  • Бинокль Veber Ultra Sport 10x26 T-Up - фото 5
Бинокль Veber Ultra Sport 10x26 T-Up - фото 1
Бинокль Veber Ultra Sport 10x26 T-Up - фото 2
Бинокль Veber Ultra Sport 10x26 T-Up - фото 3
Бинокль Veber Ultra Sport 10x26 T-Up - фото 4
Бинокль Veber Ultra Sport 10x26 T-Up - фото 5
1 920 руб. 
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+ 55 КэтКоинов
Артикул: 232440
В наличии
Безопасный возврат 14 дней
Официальная гарантия производителя — 1 год
Гарантия исполнения заказа 1000 руб.
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БрендVeber
Тип товараБинокли
Увеличение10x
Диаметр объектива26 мм
Регулировка расстояния между зрачкамиесть
Корпусметалл
Футляр/чехол в комплектеесть
Цвет корпусабелый/черный
Вес, гр260
Бинокль Veber Ultra Sport 10x26 T-Up - универсальный бинокль, объединяющий полностью многослойную оптическую систему и прочный обрезиненный корпус. Имея размер всего 11х11 см и вес 260 г, этот бинокль легко поместится в любой сумке и будет удобен для ношения в течение всего дня. Бинокли серии Ultra Sport подойдут тем, кто не может жить без спорта и предпочитает активный образ жизни. Силиконовые наглазники поворачиваются и выдвигаются (Twist-Up), позволяя использовать бинокль с очками или без них. Устойчивый к ударам металлический корпус имеет текстурированное резиновое покрытие, которое обеспечивает улучшенное сцепление, особенно в холодную и влажную погоду. На все оптические элементы нанесено просветляющее покрытие, благодаря этому минимизируются потери света, обеспечивается естественная цветопередача, высокая контрастность и четкость изображения. Кроме того, высокая оптическая производительность обусловлена применением в конструкции Roof-призм из стекла BK7 и высококонтрастных антиотражающих покрытий. Тонкий дизайн моста позволяет наблюдателю обхватить трубки бинокля руками для минимизации дрожания изображения. Ultra Sport 10x26 T-Up также оснащен быстрым механизмом фокусировки с низкопрофильным колесиком, который обеспечивает точную настройку резкости на расстоянии от 5 метров.


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Самовывоз невозможен
Бинокль Veber Ultra Sport 10x26 T-Up - по цене 1920 руб. в Санкт-Петербурге. Приобрести товар можно в интернет-магазине КотоФото на сайте, либо по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге. Информация о характеристиках и описании указана в карточке товара.
Стоимость доставки по всей России в любой город транспортной компанией можно посчитать, перейдя по ссылке
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.

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