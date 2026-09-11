Бинокль Levenhuk LabZZ B4
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Характеристики
Описание товара Бинокль Levenhuk LabZZ B4
Бинокль Levenhuk LabZZ B4 – оптический прибор для маленьких первооткрывателей, который поможет увидеть больше на прогулке, в походе и путешествии. В бинокле реализовано классическое для «взрослых» туристических моделей сочетание 8-кратного увеличения и 21-миллиметровых объективов. Но при этом прибор полностью адаптирован для детских рук. Благодаря миниатюрным размерам и небольшому весу он станет отличным спутником в любом приключении. Оптика Levenhuk LabZZ B4 построена на призмах roof из стекла BK-7. Оптические поверхности полностью просветлены, за счет чего бинокль формирует яркое, контрастное и хорошо читаемое изображение, особенно в ясную погоду. Корпус обрезинен, что позволяет использовать бинокль даже в самых активных играх, не боясь повреждений при случайном падении прибора. Наглазники тоже сделаны из резины, поэтому ребенку будет удобно вести даже длительные наблюдения, высматривая неприятеля во время игры или изучая животных на природе.
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