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Мойка Huter W195-QL купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Мойка Huter W195-QL

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Мойка Huter W195-QL - фото 1
Мойка Huter W195-QL - фото 2
Мойка Huter W195-QL - фото 3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Мойки высокого давления
  • Мойка Huter W195-QL - фото 1
  • Мойка Huter W195-QL - фото 2
  • Мойка Huter W195-QL - фото 3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
18 370 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 230680
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Характеристики

Бренд
Huter
Тип товара
Мойки высокого давления
Размеры в упаковке, см
80х30х25
Вес, кг.
9.3

Описание товара Мойка Huter W195-QL

Мойка HUTER W195-QL - это бытовая мойка высокого давления, которая обеспечивает максимальное давление в 195 бар. Она оснащена металлической помпой, что гарантирует долгий срок службы и надежность. Потребляемая мощность составляет всего 2.5 кВт, что делает ее экономичной в использовании. Мойка HUTER W195-QL оснащена пистолетом-распылителем, который позволяет регулировать струю воды от мощной струи до мягкого распыления. В комплекте также идет стандартная насадка и пеногенератор, что позволяет использовать моющее средство для более эффективной очистки. Мойка оснащена удобной ручкой для переноски и транспортировочными колесами, что облегчает ее перемещение по территории. Длина шланга высокого давления составляет 5 метров, что позволяет работать на расстоянии от источника воды. Мойка HUTER W195-QL имеет встроенный бак для моющего средства на пистолете, что обеспечивает удобство использования. Максимальная температура воды на входе составляет 50 градусов, что позволяет использовать мойку даже в жаркую погоду. Мойка HUTER W195-QL оснащена катушкой для хранения шланга высокого давления, что позволяет сэкономить место и удобно хранить шланг. В комплекте также идут быстросъемный коннектор для шланга подачи воды, игла для очистки сопла, сменные форсунки и фильтр. Мойка HUTER W195-QL имеет защиту двигателя от перегрева, что предотвращает его износ и продлевает срок службы. Встроенные в корпус ножки обеспечивают устойчивость мойки, а фиксированная ручка для переноски облегчает транспортировку. Мойка HUTER W195-QL работает от сети напряжением 220-230 В и имеет мощность 2.5 кВт. Она совместима с водой из водопровода или бочки, что позволяет использовать ее в разных условиях. Мойка HUTER W195-QL - это надежный и удобный инструмент для очистки различных поверхностей.



Смотрите также: Аэраторы и скарификаторы для газона, Бензопилы, Воздуходувки, Высоторезы, Газонокосилки, Дровоколы, Измельчители садовые, Комплектующие и оснастка для садовой техники, Культиваторы, Мойки высокого давления, Мотоблоки, Мотобуры, Мотопомпы, Опрыскиватели, Пылесосы садовые, Снегоуборочная техника, Станки для заточки цепей, Триммеры и мотокосы, Электрические ножницы, кусторезы и секаторы, Электропилы, Зубр, PATRIOT, Karcher, BORT

Отзывы о товаре Мойка Huter W195-QL




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Характеристики
Бренд
Huter
Тип товара
Мойки высокого давления
Описание
Мойка HUTER W195-QL - это бытовая мойка высокого давления, которая обеспечивает максимальное давление в 195 бар. Она оснащена металлической помпой, что гарантирует долгий срок службы и надежность. Потребляемая мощность составляет всего 2.5 кВт, что делает ее экономичной в использовании. Мойка HUTER W195-QL оснащена пистолетом-распылителем, который позволяет регулировать струю воды от мощной струи до мягкого распыления. В комплекте также идет стандартная насадка и пеногенератор, что позволяет использовать моющее средство для более эффективной очистки. Мойка оснащена удобной ручкой для переноски и транспортировочными колесами, что облегчает ее перемещение по территории. Длина шланга высокого давления составляет 5 метров, что позволяет работать на расстоянии от источника воды. Мойка HUTER W195-QL имеет встроенный бак для моющего средства на пистолете, что обеспечивает удобство использования. Максимальная температура воды на входе составляет 50 градусов, что позволяет использовать мойку даже в жаркую погоду. Мойка HUTER W195-QL оснащена катушкой для хранения шланга высокого давления, что позволяет сэкономить место и удобно хранить шланг. В комплекте также идут быстросъемный коннектор для шланга подачи воды, игла для очистки сопла, сменные форсунки и фильтр. Мойка HUTER W195-QL имеет защиту двигателя от перегрева, что предотвращает его износ и продлевает срок службы. Встроенные в корпус ножки обеспечивают устойчивость мойки, а фиксированная ручка для переноски облегчает транспортировку. Мойка HUTER W195-QL работает от сети напряжением 220-230 В и имеет мощность 2.5 кВт. Она совместима с водой из водопровода или бочки, что позволяет использовать ее в разных условиях. Мойка HUTER W195-QL - это надежный и удобный инструмент для очистки различных поверхностей.


Смотрите также: Аэраторы и скарификаторы для газона, Бензопилы, Воздуходувки, Высоторезы, Газонокосилки, Дровоколы, Измельчители садовые, Комплектующие и оснастка для садовой техники, Культиваторы, Мойки высокого давления, Мотоблоки, Мотобуры, Мотопомпы, Опрыскиватели, Пылесосы садовые, Снегоуборочная техника, Станки для заточки цепей, Триммеры и мотокосы, Электрические ножницы, кусторезы и секаторы, Электропилы, Зубр, PATRIOT, Karcher, BORT
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Отзывы


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