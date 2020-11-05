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Углошлифовальная машина Вихрь УШМ-150/1400Э

Артикул: 230648
  • Углошлифовальная машина Вихрь УШМ-150/1400Э - фото 1
  • Углошлифовальная машина Вихрь УШМ-150/1400Э - фото 2
  • Углошлифовальная машина Вихрь УШМ-150/1400Э - фото 3
Углошлифовальная машина Вихрь УШМ-150/1400Э - фото 1
Углошлифовальная машина Вихрь УШМ-150/1400Э - фото 2
Углошлифовальная машина Вихрь УШМ-150/1400Э - фото 3
3 990 руб. 

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3 620 руб. 

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Артикул: 230648
В наличии
Безопасный возврат 14 дней
Официальная гарантия производителя — 1 год
Гарантия исполнения заказа 1000 руб.
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БрендВихрь
Тип товараУгловая шлифмашина
Ширина. см12,5
Диаметр диска150 мм
Диаметр посадочного отверстия22,2 мм
Дополнительная рукояткада
Емкость аккумуляторанет
Напряжение аккумулятора.нет
Тип аккумуляторанет
Макс. частота вращения диска10500 об/мин
Мощность1400 Вт
Аккумулятор в комплектенет
Пылесборникнет
Регулировка частоты вращенияда
Количество аккумуляторовнет
Питаниеот сети
Блокировка кнопки включенияда
Защита от перегрузокнет
Зарядное устройство в комплектенет
В кейсенет
Фиксация шпинделяда
Углошлифовальная машина Вихрь УШМ-150/1400Э 72/12/8 используется для шлифования, резания и зачистки изделий из металла и прочих материалов. Смена шлифовальных дисков осуществляется быстро и безопасно благодаря блокировке шпинделя. Кожух обеспечивает защиту пользователя от искр и пыли. Электронная регулировка оборотов помогает подстраиваться под конкретный материал.


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Самовывоз невозможен
Углошлифовальная машина Вихрь УШМ-150/1400Э - характеристики и описание, фото и цены представлены на карточке товара. Для того чтобы купить товар по цене 3990 руб., вам надо позвонить по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге, или оформить покупку в личном кабинете.
Стоимость доставки по всей России в любой город транспортной компанией можно посчитать, перейдя по ссылке
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.

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