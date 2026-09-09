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Машина шлифовальная Ryobi RSS200-G 5133003500 купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Машина шлифовальная Ryobi RSS200-G 5133003500

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Машина шлифовальная Ryobi RSS200-G 5133003500 - фото 1
Машина шлифовальная Ryobi RSS200-G 5133003500 - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Шлифмашина
Блокировка кнопки включения
да
Пылесборник
да
В кейсе
нет
Макс. частота вращения диска
12000
  • Машина шлифовальная Ryobi RSS200-G 5133003500 - фото 1
  • Машина шлифовальная Ryobi RSS200-G 5133003500 - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
4 050 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 281108
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Характеристики

Бренд
Ryobi
Тип товара
Шлифмашина
Блокировка кнопки включения
да
Дополнительная рукоятка
нет
Пылесборник
да
В кейсе
нет
Макс. частота вращения диска
12000
Крепление листа
зажим/липучка
Зарядное устройство в комплекте
нет
Высота, см
30
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
30х20х17
Вес, кг.
1.85

Описание товара Машина шлифовальная Ryobi RSS200-G 5133003500

Машина шлифовальная Ryobi RSS200-G применяется для обработки различных поверхностей. Крепление шлифовальных листов осуществляется с помощью зажимов или липучки. Наличие контейнера для сбора пыли позволяет соблюдать чистоту на рабочем месте. Прорезиненная рукоятка обеспечивает надежный захват инструмента во время работы. Крепление шлифлистов на липучке и при помощи зажимов. DustTech - новая система сбора пыли циклонного действия



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Отзывы о товаре Машина шлифовальная Ryobi RSS200-G 5133003500




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Характеристики
Бренд
Ryobi
Тип товара
Шлифмашина
Блокировка кнопки включения
да
Дополнительная рукоятка
нет
Пылесборник
да
В кейсе
нет
Макс. частота вращения диска
12000
Крепление листа
зажим/липучка
Зарядное устройство в комплекте
нет
Высота, см
30
Страна производитель
Китай
Описание
Машина шлифовальная Ryobi RSS200-G применяется для обработки различных поверхностей. Крепление шлифовальных листов осуществляется с помощью зажимов или липучки. Наличие контейнера для сбора пыли позволяет соблюдать чистоту на рабочем месте. Прорезиненная рукоятка обеспечивает надежный захват инструмента во время работы. Крепление шлифлистов на липучке и при помощи зажимов. DustTech - новая система сбора пыли циклонного действия


Смотрите также: Аккумуляторы для электроинструмента, Гайковерты, Дрели, Дрель-шуруповерты аккумуляторные, Зарядные устройства для электроинструмента, Клеевые пистолеты, Комплектующие и аксессуары для электроинструмента, Краскораспылители электрические, Лобзики электрические, Многофункциональные инструменты, Ножницы электрические, Оснастка, Отвертки электрические, Перфораторы, Пилы электрические, Рубанки электрические, Станки, Строительные миксеры, Строительные степлеры, Строительные фены, Фрезеры, Шлифовальные машины, Шуруповерты сетевые
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