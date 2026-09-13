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Угловая шлифовальная машина DCA ASM02-125B купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Угловая шлифовальная машина DCA ASM02-125B

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Угловая шлифовальная машина DCA ASM02-125B - фото 1
Угловая шлифовальная машина DCA ASM02-125B - фото 2
Угловая шлифовальная машина DCA ASM02-125B - фото 3
Угловая шлифовальная машина DCA ASM02-125B - фото 4
Угловая шлифовальная машина DCA ASM02-125B - фото 5
Угловая шлифовальная машина DCA ASM02-125B - фото 6
Угловая шлифовальная машина DCA ASM02-125B - фото 7
Угловая шлифовальная машина DCA ASM02-125B - фото 8
Угловая шлифовальная машина DCA ASM02-125B - фото 9
Угловая шлифовальная машина DCA ASM02-125B - фото 10
Угловая шлифовальная машина DCA ASM02-125B - фото 11
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Шлифмашина
  • Угловая шлифовальная машина DCA ASM02-125B - фото 1
  • Угловая шлифовальная машина DCA ASM02-125B - фото 2
  • Угловая шлифовальная машина DCA ASM02-125B - фото 3
  • Угловая шлифовальная машина DCA ASM02-125B - фото 4
  • Угловая шлифовальная машина DCA ASM02-125B - фото 5
  • Угловая шлифовальная машина DCA ASM02-125B - фото 6
  • Угловая шлифовальная машина DCA ASM02-125B - фото 7
  • Угловая шлифовальная машина DCA ASM02-125B - фото 8
  • Угловая шлифовальная машина DCA ASM02-125B - фото 9
  • Угловая шлифовальная машина DCA ASM02-125B - фото 10
  • Угловая шлифовальная машина DCA ASM02-125B - фото 11
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
4 820 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 710443
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Характеристики

Бренд
DCA
Тип товара
Шлифмашина
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
46х17х14
Вес, кг.
4.17

Описание товара Угловая шлифовальная машина DCA ASM02-125B

Сетевая УШМ с возможностью продолжительной работа с комфортом для оператора, благодаря фиксируемой клавише старта и оптимальной эргономичной форме.



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Отзывы о товаре Угловая шлифовальная машина DCA ASM02-125B




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Характеристики
Бренд
DCA
Тип товара
Шлифмашина
Страна производитель
Китай
Описание
Сетевая УШМ с возможностью продолжительной работа с комфортом для оператора, благодаря фиксируемой клавише старта и оптимальной эргономичной форме.


Смотрите также: Аккумуляторы для электроинструмента, Гайковерты, Дрели, Дрель-шуруповерты аккумуляторные, Зарядные устройства для электроинструмента, Клеевые пистолеты, Комплектующие и аксессуары для электроинструмента, Краскораспылители электрические, Лобзики электрические, Многофункциональные инструменты, Ножницы электрические, Оснастка, Отвертки электрические, Перфораторы, Пилы электрические, Рубанки электрические, Станки, Строительные миксеры, Строительные степлеры, Строительные фены, Фрезеры, Шлифовальные машины, Шуруповерты сетевые
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Доставка
Отзывы


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