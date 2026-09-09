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Мышь Defender Accura MM-665 черный купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Мышь Defender Accura MM-665 черный

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Мышь Defender Accura MM-665 черный - фото 1
Мышь Defender Accura MM-665 черный - фото 2
Мышь Defender Accura MM-665 черный - фото 3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Мышь
  • Мышь Defender Accura MM-665 черный - фото 1
  • Мышь Defender Accura MM-665 черный - фото 2
  • Мышь Defender Accura MM-665 черный - фото 3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
-35%
490 руб.  750 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 230180
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Характеристики

Бренд
DEFENDER
Тип товара
Мышь
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
17х9х8
Вес, г.
115

Описание товара Мышь Defender Accura MM-665 черный

Мышь беспроводная Defender Accura MM-665 спроектирована для применения с компьютерами и ноутбуками. Она обладает эргономичными формами. Манипулятор отлично ложится в ладонь, удается комфортно пользоваться им. Defender Accura MM-665 подключается с применением беспроводного канала. В порт USB вставляется специальный ресивер, через него передается сигнал. Радиус действия стандартный для подобных устройств - 10 метров. Работает мышь от двух батареек типа АА.

Отзывы о товаре Мышь Defender Accura MM-665 черный




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Характеристики
Бренд
DEFENDER
Тип товара
Мышь
Страна производитель
Китай
Описание
Мышь беспроводная Defender Accura MM-665 спроектирована для применения с компьютерами и ноутбуками. Она обладает эргономичными формами. Манипулятор отлично ложится в ладонь, удается комфортно пользоваться им. Defender Accura MM-665 подключается с применением беспроводного канала. В порт USB вставляется специальный ресивер, через него передается сигнал. Радиус действия стандартный для подобных устройств - 10 метров. Работает мышь от двух батареек типа АА.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


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Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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