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Мышь Logitech M110 Silent (M110s) Red

Артикул: 229797
  • Мышь Logitech M110 Silent (M110s) Red - фото 1
  • Мышь Logitech M110 Silent (M110s) Red - фото 2
  • Мышь Logitech M110 Silent (M110s) Red - фото 3
Мышь Logitech M110 Silent (M110s) Red - фото 1
Мышь Logitech M110 Silent (M110s) Red - фото 2
Мышь Logitech M110 Silent (M110s) Red - фото 3
1 050 руб. 
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Артикул: 229797
В наличии
Безопасный возврат 14 дней
Официальная гарантия производителя — 12 мес
Гарантия исполнения заказа 1000 руб.
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БрендLogitech
Тип товараКомпьютерная мышь
Вес, г85
Длина провода, м1.8
Интерфейс подключенияUSB
Источник питания мышикабель
Количество клавиш3
Назначениеуниверсальная
Особенностибесшумная мышь, для правой и левой руки
Размеры (ШxВxД), мм62x38x113
Цветкрасный
Разрешение оптического сенсора, dpi1000
Типоптическая
Тип соединенияпроводное
Мышь проводная Logitech Mouse B110 SILENT – самая обычная модель для офиса. Она так же хорошо подходит для левой руки, как для правой, благодаря своей симметричной форме. Оборудована двумя клавишами и колесом прокрутки с рельефной поверхностью, предупреждающей скольжение. Подключение осуществляется через разъем USB, поэтому мышь получится использовать с любым компьютером или ноутбуком.


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Мышь Logitech M110 Silent (M110s) Red - данный товар вы можете купить по цене по цене 1050 руб. в интернет-магазине КотоФото. Характеристики, описание товара, фото и цена представлены на карточке товара. Заказать товар вы можете по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге.
Стоимость доставки по всей России в любой город транспортной компанией можно посчитать, перейдя по ссылке
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.

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