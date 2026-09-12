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Мышь SVEN RX-560SW (красный) купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Мышь SVEN RX-560SW (красный)

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Мышь SVEN RX-560SW (красный) - фото 1
Мышь SVEN RX-560SW (красный) - фото 2
Мышь SVEN RX-560SW (красный) - фото 3
Мышь SVEN RX-560SW (красный) - фото 4
Мышь SVEN RX-560SW (красный) - фото 5
Мышь SVEN RX-560SW (красный) - фото 6
Мышь SVEN RX-560SW (красный) - фото 7
Мышь SVEN RX-560SW (красный) - фото 8
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Мышь
Назначение
для ПК
Цвет
красный, черный
Бесшумные кнопки
нет
Тип сенсора
оптический
Разрешение оптического сенсора, dpi
1600
Общее количество кнопок
6
Интерфейс подключения
радиоканал
  • Мышь SVEN RX-560SW (красный) - фото 1
  • Мышь SVEN RX-560SW (красный) - фото 2
  • Мышь SVEN RX-560SW (красный) - фото 3
  • Мышь SVEN RX-560SW (красный) - фото 4
  • Мышь SVEN RX-560SW (красный) - фото 5
  • Мышь SVEN RX-560SW (красный) - фото 6
  • Мышь SVEN RX-560SW (красный) - фото 7
  • Мышь SVEN RX-560SW (красный) - фото 8
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
400 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 656538
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Характеристики

Бренд
Sven
Тип товара
Мышь
Назначение
для ПК
Цвет
красный, черный
Бесшумные кнопки
нет
Хват
для правой руки
Тип сенсора
оптический
Разрешение оптического сенсора, dpi
1600
Общее количество кнопок
6
Интерфейс подключения
радиоканал
Источник питания мыши
1xАА
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
19х7х4
Вес, г.
124

Описание товара Мышь SVEN RX-560SW (красный)

Мышь Sven – это стильное и функциональное устройство, идеально подходящее для работы с компьютером. Она отличается легким весом всего 60 граммов и эргономичным дизайном, специально разработанным для использования правой рукой. Благодаря радиоканальному интерфейсу подключения, данная модель обеспечивает надежное и бесперебойное соединение с вашим ПК на расстоянии. Мышь оснащена оптическим сенсором с разрешением 1600 dpi, что гарантирует точное и плавное перемещение курсора на экране. Ее беспроводное подключение позволяет свободно работать без помех и ограничений, создавая комфортные условия для пользователя. Мышь представлена в ярком красном и классическом черном цветах, что подчеркивает современный и лаконичный стиль устройства. Эта модель не оснащена бесшумными кнопками, однако обеспечивает четкую и отзывчивую работу, подходящую как для повседневного использования, так и для выполнения более сложных задач. Питание мыши обеспечивается одной батарейкой типа АА, что делает её автономной и удобной в эксплуатации. Бренд Sven известен надежностью и качеством своей продукции, и эта мышь — не исключение.

Отзывы о товаре Мышь SVEN RX-560SW (красный)




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Характеристики
Бренд
Sven
Тип товара
Мышь
Назначение
для ПК
Цвет
красный, черный
Бесшумные кнопки
нет
Хват
для правой руки
Тип сенсора
оптический
Разрешение оптического сенсора, dpi
1600
Общее количество кнопок
6
Интерфейс подключения
радиоканал
Источник питания мыши
1xАА
Страна производитель
Китай
Описание
Мышь Sven – это стильное и функциональное устройство, идеально подходящее для работы с компьютером. Она отличается легким весом всего 60 граммов и эргономичным дизайном, специально разработанным для использования правой рукой. Благодаря радиоканальному интерфейсу подключения, данная модель обеспечивает надежное и бесперебойное соединение с вашим ПК на расстоянии. Мышь оснащена оптическим сенсором с разрешением 1600 dpi, что гарантирует точное и плавное перемещение курсора на экране. Ее беспроводное подключение позволяет свободно работать без помех и ограничений, создавая комфортные условия для пользователя. Мышь представлена в ярком красном и классическом черном цветах, что подчеркивает современный и лаконичный стиль устройства. Эта модель не оснащена бесшумными кнопками, однако обеспечивает четкую и отзывчивую работу, подходящую как для повседневного использования, так и для выполнения более сложных задач. Питание мыши обеспечивается одной батарейкой типа АА, что делает её автономной и удобной в эксплуатации. Бренд Sven известен надежностью и качеством своей продукции, и эта мышь — не исключение.
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