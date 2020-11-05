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Кронштейн HOLDER LCDS-5063 белый

Артикул: 228901
  • Кронштейн HOLDER LCDS-5063 белый - фото 1
  • Кронштейн HOLDER LCDS-5063 белый - фото 2
Кронштейн HOLDER LCDS-5063 белый - фото 1
Кронштейн HOLDER LCDS-5063 белый - фото 2
1 150 руб. 
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+ 50 КэтКоинов
Артикул: 228901
В наличии
Безопасный возврат 14 дней
Официальная гарантия производителя — 1 год
Гарантия исполнения заказа 1000 руб.
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БрендHolder
Тип товараКронштейны под ТВ
Типнастенный
Диагональ телевизора, дюйм19-32
Размер VESA75х75, 100х100, 200х100
Регулировканаклон и поворот
Максимальная нагрузка, кг30
Вес, кг1,45
Поворотный регулируемый настенный кронштейн Holder LCDS-5063 создан для того, чтобы телевизоры с диагональю от 19 до 32 дюймов можно было установить на стену с возможностью поворота и наклона. Модель LCDS-5063 обладает достаточно широкими возможностями для обеспечения комфортного использования монитора или телевизора без бликов. Вверх экран можно наклонить на 15 градусов, вниз – до 15, повернуть по сторонам на 90 градусов. Отрегулировать также можно расстояние от рабочего устройства до стены в диапазоне 6.5 – 26.5 см. Прочная металлическая конструкция выдерживает нагрузку от телевизора весом до 30 кг. Черный глянцевый цвет позволяет использовать модель Holder LCDS-5063, не скрывая ее. Благодаря привлекательному внешнему виду кронштейн с легкостью станет частью вашего интерьера.


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Самовывоз невозможен
Кронштейн HOLDER LCDS-5063 белый - стоимость товара 1150 руб. в интернет-магазине КотоФото. Характеристики, фото и описание доступны на карточке товара. Купить товар можно на сайте онлайн или заказать по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге, а забрать в пункте самовывоза или оформить доставку на дом.
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Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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