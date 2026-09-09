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Характеристики
Тип товара
Лупы
Назначение
часовая, ювелирная, для шитья, текстильная, для чтения, просмотровая
Диаметр линзы, мм
120
Увеличение, крат
2
Оригинальный товар
Гарантия качества
Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда.
Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки.
Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
1 590 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 228787
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часовая, ювелирная, для шитья, текстильная, для чтения, просмотровая
Диаметр линзы, мм
120
Увеличение, крат
2
Материал ручки
пластик
Дополнительно
подсветка - 10 светодиодов
Габариты
180x285x40 мм
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
29х18х4
Вес, кг.
1
Описание товара Лупа настольная Levenhuk Zeno Desk D7
Настольная лупа Levenhuk Zeno Desk D7 отличается необычной конструкцией. Складной штатив в три шага позволяет превратить ее из настольной модели в более компактную лупу на ручке. Поэтому Levenhuk Zeno Desk D7 подходит и для длительной работы, и для кратковременного изучения мелких предметов. Она отлично впишется в домашний арсенал полезных оптических приборов и поможет в чтении, творческой работе, ремонте мелких предметов. Подсветка лупы состоит из 10 ярких светодиодов, которые расположены вокруг бифокальной линзы. Свет от них падает равномерно, создавая минимальное количество теней. Подсветка работает от батареек или от сети.
часовая, ювелирная, для шитья, текстильная, для чтения, просмотровая
Диаметр линзы, мм
120
Увеличение, крат
2
Материал ручки
пластик
Дополнительно
подсветка - 10 светодиодов
Габариты
180x285x40 мм
Страна производитель
Китай
Описание
Настольная лупа Levenhuk Zeno Desk D7 отличается необычной конструкцией. Складной штатив в три шага позволяет превратить ее из настольной модели в более компактную лупу на ручке. Поэтому Levenhuk Zeno Desk D7 подходит и для длительной работы, и для кратковременного изучения мелких предметов. Она отлично впишется в домашний арсенал полезных оптических приборов и поможет в чтении, творческой работе, ремонте мелких предметов. Подсветка лупы состоит из 10 ярких светодиодов, которые расположены вокруг бифокальной линзы. Свет от них падает равномерно, создавая минимальное количество теней. Подсветка работает от батареек или от сети.
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Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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