Лупа настольная Levenhuk Zeno Desk D1
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Лупы
Назначение
часовая, ювелирная. для шитья, текстильная. для чтения, просмотровая
Диаметр линзы, мм
90
Увеличение, крат
3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
1 990 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 209777
Мы отправим вам автоматическое письмо сразу же, когда товар появится в продаже. Это окно НЕ подписывает на рекламу!Отправить
- Безопасный возврат 14 дней
Характеристики
Бренд
Тип товара
Лупы
Конструкция
настольная, на штативе
Корпус
металл
Материал оптики
оптическое стекло
Назначение
часовая, ювелирная. для шитья, текстильная. для чтения, просмотровая
Диаметр линзы, мм
90
Увеличение, крат
3
Материал ручки
металл
Дополнительно
гибкий штатив, держатель-прищепка
Габариты
175x185x100 мм
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
19х18х10
Вес, г.
620
Описание товара Лупа настольная Levenhuk Zeno Desk D1
Настольная лупа Levenhuk Zeno Desk D1 – удобный оптический прибор для длительной работы с мелкими предметами. Лупа фиксируется практически на любой поверхности при помощи прищепки-держателя. Ее можно закрепить на столе, полке или любом выступе над рабочей областью. Лупа Levenhuk Zeno Desk D1 поможет в чтении, рукоделии, моделировании и любой работе, требующей высокой точности и аккуратности. Лупа дает 3-кратное увеличение и позволяет работать с областью диаметром 90 мм. Стеклянная линза передает четкое, ясное и контрастное изображение.
Смотрите также: Аксессуары для оптических приборов, Бинокли, Зрительные трубы, Лупы, Микроскопы
Магазины и пункты выдачи в Санкт-Петербурге
Курьерская доставка в Санкт-Петербурге
Бренд
Тип товара
Лупы
Конструкция
настольная, на штативе
Корпус
металл
Материал оптики
оптическое стекло
Назначение
часовая, ювелирная. для шитья, текстильная. для чтения, просмотровая
Диаметр линзы, мм
90
Увеличение, крат
3
Материал ручки
металл
Дополнительно
гибкий штатив, держатель-прищепка
Габариты
175x185x100 мм
Страна производитель
Китай
Настольная лупа Levenhuk Zeno Desk D1 – удобный оптический прибор для длительной работы с мелкими предметами. Лупа фиксируется практически на любой поверхности при помощи прищепки-держателя. Ее можно закрепить на столе, полке или любом выступе над рабочей областью. Лупа Levenhuk Zeno Desk D1 поможет в чтении, рукоделии, моделировании и любой работе, требующей высокой точности и аккуратности. Лупа дает 3-кратное увеличение и позволяет работать с областью диаметром 90 мм. Стеклянная линза передает четкое, ясное и контрастное изображение.
Смотрите также: Аксессуары для оптических приборов, Бинокли, Зрительные трубы, Лупы, Микроскопы
Смотрите также: Аксессуары для оптических приборов, Бинокли, Зрительные трубы, Лупы, Микроскопы
Лупа настольная Levenhuk Zeno Desk D1 - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Отзывы о товаре Лупа настольная Levenhuk Zeno Desk D1