Лупа Veber MG15-55 ювелирная с подсветкой
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Лупа
Назначение
ювелирная
Диаметр линзы, мм
20
Увеличение, крат
15-55
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
1 570 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 700605
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Характеристики
Бренд
Тип товара
Лупа
Конструкция
настольная
Корпус
металл, пластик
Материал оптики
пластик
Назначение
ювелирная
Диаметр линзы, мм
20
Увеличение, крат
15-55
Дополнительно
подсветка
Габариты
11.5х6.5х7.5 см
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
14х12х8
Вес, г.
200
Описание товара Лупа Veber MG15-55 ювелирная с подсветкой
Ювелирная лупа Veber MG15-55 с подсветкой — это многофункциональное настольное устройство, удобное для работы с мелкими предметами. Благодаря встроенной LED-подсветке, наблюдение возможно как при дневном, так и при искусственном освещении.
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Бренд
Тип товара
Лупа
Конструкция
настольная
Корпус
металл, пластик
Материал оптики
пластик
Назначение
ювелирная
Диаметр линзы, мм
20
Увеличение, крат
15-55
Дополнительно
подсветка
Габариты
11.5х6.5х7.5 см
Страна производитель
Китай
Ювелирная лупа Veber MG15-55 с подсветкой — это многофункциональное настольное устройство, удобное для работы с мелкими предметами. Благодаря встроенной LED-подсветке, наблюдение возможно как при дневном, так и при искусственном освещении.
Смотрите также: Аксессуары для оптических приборов, Бинокли, Зрительные трубы, Лупы, Микроскопы
Смотрите также: Аксессуары для оптических приборов, Бинокли, Зрительные трубы, Лупы, Микроскопы
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Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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