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Лупа Veber MG15-55 ювелирная с подсветкой купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Лупа Veber MG15-55 ювелирная с подсветкой

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Лупа Veber MG15-55 ювелирная с подсветкой - фото 1
Лупа Veber MG15-55 ювелирная с подсветкой - фото 2
Лупа Veber MG15-55 ювелирная с подсветкой - фото 3
Лупа Veber MG15-55 ювелирная с подсветкой - фото 4
Лупа Veber MG15-55 ювелирная с подсветкой - фото 5
Лупа Veber MG15-55 ювелирная с подсветкой - фото 6
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Лупа
Назначение
ювелирная
Диаметр линзы, мм
20
Увеличение, крат
15-55
  • Лупа Veber MG15-55 ювелирная с подсветкой - фото 1
  • Лупа Veber MG15-55 ювелирная с подсветкой - фото 2
  • Лупа Veber MG15-55 ювелирная с подсветкой - фото 3
  • Лупа Veber MG15-55 ювелирная с подсветкой - фото 4
  • Лупа Veber MG15-55 ювелирная с подсветкой - фото 5
  • Лупа Veber MG15-55 ювелирная с подсветкой - фото 6
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
1 570 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 700605
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Характеристики

Бренд
Veber
Тип товара
Лупа
Конструкция
настольная
Корпус
металл, пластик
Материал оптики
пластик
Назначение
ювелирная
Диаметр линзы, мм
20
Увеличение, крат
15-55
Дополнительно
подсветка
Габариты
11.5х6.5х7.5 см
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
14х12х8
Вес, г.
200

Описание товара Лупа Veber MG15-55 ювелирная с подсветкой

Ювелирная лупа Veber MG15-55 с подсветкой — это многофункциональное настольное устройство, удобное для работы с мелкими предметами. Благодаря встроенной LED-подсветке, наблюдение возможно как при дневном, так и при искусственном освещении.

Отзывы о товаре Лупа Veber MG15-55 ювелирная с подсветкой




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Характеристики
Бренд
Veber
Тип товара
Лупа
Конструкция
настольная
Корпус
металл, пластик
Материал оптики
пластик
Назначение
ювелирная
Диаметр линзы, мм
20
Увеличение, крат
15-55
Дополнительно
подсветка
Габариты
11.5х6.5х7.5 см
Страна производитель
Китай
Описание
Ювелирная лупа Veber MG15-55 с подсветкой — это многофункциональное настольное устройство, удобное для работы с мелкими предметами. Благодаря встроенной LED-подсветке, наблюдение возможно как при дневном, так и при искусственном освещении.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


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