Лупа складная Veber MG12075 с подсветкой
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Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Лупа
Назначение
просмотровая
Увеличение, крат
3.5
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
1 560 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 700611
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Характеристики
Бренд
Тип товара
Лупа
Конструкция
на ручке
Корпус
пластик
Материал оптики
акрил
Назначение
просмотровая
Увеличение, крат
3.5
Материал ручки
пластик
Дополнительно
подсветка
Габариты
14.5х12.7х2 см
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
45х35х4
Вес, г.
300
Описание товара Лупа складная Veber MG12075 с подсветкой
Складная лупа со светодиодной подсветкой Veber MG12075 представляет собой универсальный инструмент для работы с мелкими деталями и чтения мелкого текста. Она оснащена линзой прямоугольной формы размером 120x75 мм с увеличением в 3.5 крат.
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Бренд
Тип товара
Лупа
Конструкция
на ручке
Корпус
пластик
Материал оптики
акрил
Назначение
просмотровая
Увеличение, крат
3.5
Материал ручки
пластик
Дополнительно
подсветка
Габариты
14.5х12.7х2 см
Страна производитель
Китай
Складная лупа со светодиодной подсветкой Veber MG12075 представляет собой универсальный инструмент для работы с мелкими деталями и чтения мелкого текста. Она оснащена линзой прямоугольной формы размером 120x75 мм с увеличением в 3.5 крат.
Смотрите также: Аксессуары для оптических приборов, Бинокли, Зрительные трубы, Лупы, Микроскопы
Смотрите также: Аксессуары для оптических приборов, Бинокли, Зрительные трубы, Лупы, Микроскопы
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