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Лупа часовая Veber MG3-5-10 комплект купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Лупа часовая Veber MG3-5-10 комплект

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Лупа часовая Veber MG3-5-10 комплект - фото 2
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Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Диаметр линзы, мм
23 мм
Увеличение, крат
3х/5х/10x
  • Лупа часовая Veber MG3-5-10 комплект - фото 1
  • Лупа часовая Veber MG3-5-10 комплект - фото 2
  • Лупа часовая Veber MG3-5-10 комплект - фото 3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
1 640 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 722463
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Характеристики

Бренд
Veber
Материал оптики
оптический поликарбонат
Диаметр линзы, мм
23 мм
Увеличение, крат
3х/5х/10x
Материал ручки
пластик
Габариты
34х37х37 мм
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
17х9х3
Вес, г.
100

Описание товара Лупа часовая Veber MG3-5-10 комплект

Лупа часовая Veber MG3-5-10 состоит из пластикового корпуса и трех линз разного увеличения – 3х, 5х, 10х. Сменные линзы позволяют использовать лупу для ремонта и сборки часовых механизмов, электроники, ювелирных изделий, реставрационных работ. Линзы выполнены из оптического поликарбоната, более легкого, чем стекло, но сохраняющего необходимые оптические свойства. Асферическая форма линз обеспечивает четкое изображение как в центре, так и по краям поля зрения. Форма лупы позволяет комфортно держать ее в руках, зажимать в глазнице или использовать универсальные держатели для луп. Отверстие в корпусе служит для предотвращения запотевания и образования конденсата. Во время работы лупу необходимо поднести как можно ближе к глазу и постепенно приближать или отдалять объект наблюдений, пока он не окажется в фокусе. Чем больше увеличение, тем ближе к линзе должен располагаться объект.

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Характеристики
Бренд
Veber
Материал оптики
оптический поликарбонат
Диаметр линзы, мм
23 мм
Увеличение, крат
3х/5х/10x
Материал ручки
пластик
Габариты
34х37х37 мм
Страна производитель
Китай
Описание
Лупа часовая Veber MG3-5-10 состоит из пластикового корпуса и трех линз разного увеличения – 3х, 5х, 10х. Сменные линзы позволяют использовать лупу для ремонта и сборки часовых механизмов, электроники, ювелирных изделий, реставрационных работ. Линзы выполнены из оптического поликарбоната, более легкого, чем стекло, но сохраняющего необходимые оптические свойства. Асферическая форма линз обеспечивает четкое изображение как в центре, так и по краям поля зрения. Форма лупы позволяет комфортно держать ее в руках, зажимать в глазнице или использовать универсальные держатели для луп. Отверстие в корпусе служит для предотвращения запотевания и образования конденсата. Во время работы лупу необходимо поднести как можно ближе к глазу и постепенно приближать или отдалять объект наблюдений, пока он не окажется в фокусе. Чем больше увеличение, тем ближе к линзе должен располагаться объект.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


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