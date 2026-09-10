Описание товара Лупа налобная с подсветкой Veber 81001-G (26202)

Налобная лупа-очки профессионального исполнения Veber 81001-G с мягким оголовьем и металлическими подпружиненными фиксаторами наклонного козырька. Сменные пары линз (1х, 1,5х, 2,0х, 2,5х, 3,5х ). Светодиодная подсветка, питание от 3 батареек ААА. Лупа-очки Veber 81001-G предназначены для профессионального использования - для тех, кто занимается ремонтом электроники, часовых механизмов, ювелирам и миниатюристам - тем специалистам, которые много времени проводят за кропотливой работой, требующей концентрированного внимания и напряжения зрения. Сменные линзы разной кратности дают возможность подобрать необходимое для работы увеличение. Каждая пара линз изготовлена из оптического пластика с высоким качеством обработки рабочей поверхности и полированными торцами (через полированные торцы также проходит свет). Подбор оптимального увеличения производится в зависимости от вида выполняемых работ. Можно использовать одновременно сразу две пары линз. Крепление каждой пары линз осуществляется на регулируемый по наклону пластиковый шарнир со слотом (внизу козырька расположены два шарнира). При необходимости, установленную пару линз можно вывести из поля зрения поворотом шарнира вверх на 90°. Блок со светодиодной подсветкой съёмный. На блоке расположены два ярких «линзованных» светодиода и кнопка включения подсветки. На нижней части расположен отсек для трёх батареек ААА под крышкой. Наклон светодиодов регулируется от 0 до 135°. Так как блок съёмный, его можно использовать отдельно от лупы - как настольную подсветку рабочего места. Мягкое оголовье лупы регулируется под размер головы наблюдателя и осуществляется винтом на задней его части. Козырёк с линзами и блоком подсветки закреплён к оголовью подпружиненными металлическими фиксаторами. Фиксаторы позволяют надёжно зафиксировать угол наклона козырька относительно оголовья в любом положении. Исполнение всех пластиковых элементов оголовья и козырька исключительно аккуратное, без следов облоя и механической обработки. По качеству исполнения всех частей, (включая линзы) изделие лупа Veber 81001-G может быть рекомендована для профессионального использования, так как работа с ней в течение длительного времени не вызывает никакого дискомфорта - ни для зрения, ни для головы наблюдателя. При этом качество наблюдаемой картинки яркое, резкое, без искажений и окрашенности по краям поля зрения.