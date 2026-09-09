Лупа налобная Levenhuk Zeno Vizor H1
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Характеристики
Описание товара Лупа налобная Levenhuk Zeno Vizor H1
Лупа налобная Levenhuk Zeno Vizor H1 подойдет для работы с любыми мелкими предметами. Ее можно посоветовать ювелирам, часовщикам и тем, кто работает с небольшими деталями, шрифтами или платами. Такую лупу можно использовать и в домашних делах. Она станет незаменимым помощником в рукоделии или чтении. Лупа имеет гибкий головной ремень на липучке, длину которого можно регулировать. С его помощью лупу можно надежно зафиксировать на голове, оставив руки свободными. Слева и справа на корпусе лупы расположены яркие лампочки подсветки, что дает возможность использовать Levenhuk Zeno Vizor H1 в условиях плохой освещенности. Подсветка работает от батареек типа ААА (приобретаются отдельно, в комплекте их нет). Дополнительная и поворотная линзы изготовлены из специального оптического пластика и дают четыре шага увеличения в диапазоне от 1,5х до 8х. Небольшой вес, высокое качество оптики, надежная конструкция и удобное использование – вот ключевые характеристики налобной лупы Levenhuk Zeno Vizor H1.
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