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Лупа настольная Levenhuk Zeno Desk D11

Артикул: 228786
  • Лупа настольная Levenhuk Zeno Desk D11 - фото 1
  • Лупа настольная Levenhuk Zeno Desk D11 - фото 2
  • Лупа настольная Levenhuk Zeno Desk D11 - фото 3
  • Лупа настольная Levenhuk Zeno Desk D11 - фото 4
  • Лупа настольная Levenhuk Zeno Desk D11 - фото 5
  • Лупа настольная Levenhuk Zeno Desk D11 - фото 6
  • Лупа настольная Levenhuk Zeno Desk D11 - фото 7
  • Лупа настольная Levenhuk Zeno Desk D11 - фото 8
  • Лупа настольная Levenhuk Zeno Desk D11 - фото 9
  • Лупа настольная Levenhuk Zeno Desk D11 - фото 10
Лупа настольная Levenhuk Zeno Desk D11 - фото 1
Лупа настольная Levenhuk Zeno Desk D11 - фото 2
Лупа настольная Levenhuk Zeno Desk D11 - фото 3
Лупа настольная Levenhuk Zeno Desk D11 - фото 4
Лупа настольная Levenhuk Zeno Desk D11 - фото 5
Лупа настольная Levenhuk Zeno Desk D11 - фото 6
Лупа настольная Levenhuk Zeno Desk D11 - фото 7
Лупа настольная Levenhuk Zeno Desk D11 - фото 8
Лупа настольная Levenhuk Zeno Desk D11 - фото 9
Лупа настольная Levenhuk Zeno Desk D11 - фото 10
2 377 руб. 
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+ 108 КэтКоинов
Артикул: 228786
В наличии
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БрендLevenhuk
Тип товараЛупа
Особенностигибкий штатив, держатель-прищепка, 5 светодиодов
Настольная лупа Levenhuk Zeno Desk D11 станет незаменимым помощником человеку, любящему работать руками. Она снабжена специальными держателями для мелких предметов и рабочих инструментов и двумя отдельными линзами, которые можно комбинировать друг с другом. Есть в ней и встроенная подсветка, которая помогает работать в условиях слабой освещенности. Levenhuk Zeno Desk D11 – отличный выбор для моделиста, часового мастера, ювелира или инженера. Линзы закреплены на вертикальном штативе: их можно перемещать вдоль него, плавно приближая лупу или отдаляя ее от рабочей области. Встроенная подсветка состоит из 5 ярких светодиодов и создает яркое и равномерное освещение. Она работает от батареек или сети переменного тока. Для работы с печатными платами или масштабными моделями имеются съемные держатели «третья рука». С их помощью необходимый предмет надежно фиксируется в одном положении, что облегчает длительную работу с ним. Есть здесь и держатель для паяльника. При необходимости его тоже можно снять.


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Лупа настольная Levenhuk Zeno Desk D11 - характеристики, описание товара, фото и цены представлены на карточке товара. Этот товар вы можете купить по цене 2377 руб., позвонив по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге, или оформив покупку через корзину.
Стоимость доставки по всей России в любой город транспортной компанией можно посчитать, перейдя по ссылке
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.

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